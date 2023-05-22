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كيف دفعت الحرب في السودان مصر إلى حافة الهاوية؟.. “السيسي” يراقب بحذر خطوات التهدئة

مع توقف المفاوضات حول تقسيم السلطة ازداد التوتر ومن المحتمل أن يمتد القتال ويؤدي إلى مزيد من الفوضى في دول الجوار وأولهم مصر

كتب خالد الأحمد
الحرب في السودان watanserb.com
الحرب في السودان
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وطن- أكّدت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إنّ النزاع المسلح في السودان بين الجيش و”قوات الدعم السريع” قد يمتدّ ويثير نزاعات إقليمية أخرى خاصة فيما يتعلّق بالتأثير على الوضع الداخلي في مصر التي تعيش -بالأساس- أزماتها الخاصة على كل الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وفي منطقة دارفور في السودان.

مزيد من الفوضى في الخارج

أشارت المجلة في تقريرها إلى أنه مع توقف المفاوضات حول تقسيم السلطة بين طرفي المُكون العسكري في السودان، تصاعدت الصراعات المسلحة التي من المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى مزيد من الفوضى في الخارج، وبشكل خاص إلى الجارة الشمالية، مصر.

ففي نيسان/أبريل الماضي، أشارت التقديرات إلى أن أكثر من 90.000 لاجئ سوداني قد سافروا إلى مصر؛ من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، حيث ينتظر الآلاف على الحدود -بدون مأوى ومياه شرب آمنة وطعام يمكن الاعتماد عليه- للعبور.

وأفاد التقرير بأن مصر نفسها ليست الملاذ الآمن المثالي للاجئين السودانيين، فهي تعاني حاليًا من أزمة اقتصادية ونقص حاد في الغذاء وانخفاض حاد في قيمة عملتها (الجنيه المصري).

ونوه في ذات السياق، إلى أنه إذا لم تستطع مصر تصحيح وضعها الاقتصادي المتدهور، قد يؤدي عدم الاستقرار في السودان إلى اضطرابات مدنية واسعة النطاق واحتجاجات وأزمة إنسانية متفاقمة يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا.

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أزمة السودان تدفع مصر إلى حافة الهاوية
أزمة السودان تدفع مصر إلى حافة الهاوية

من شريك إلى عبء

بحسب التقرير، يعدّ الصراع العسكري في السودان تحوّلًا كبيرًا في المنطقة، حيث كان السودان حتى اندلاع الصراع شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، وقد ناهزت عائدات التجارة البينية نحو مليار دولار سنويًا.

كما وضعت مصر خططًا إستراتيجية للاستثمار الزراعي في السودان، والتي تم تعليقها منذ ذلك الحين بسبب الصراع، مما زاد من إعاقة أي خطط للانتعاش الاقتصادي.

بدوره، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع إحدى الصحف اليابانية، مؤخراً، عن قلقه من أن يؤدي تدفق اللاجئين من السودان إلى زيادة العبء الاقتصادي على مصر.

علاوة على ذلك، هناك مخاوف أمنية أيضًا: مع تجمع الآلاف على الحدود الجنوبية الغربية بين البلدين، فإن فرص الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وأنشطة التهريب في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

محادثات السلام في السعودية

ومضى التقرير أن القتال في السودان عرّض مصر لخطر الانهيار والوصول إلى الهاوية، حيث تتعرض لخطر أن تحذو حذوها بسبب وضعها الاقتصادي الهش بالفعل.

ومع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين والداعمين الأجانب والموارد لكلا طرفي الصراع السوداني، من الصعب تحديد متى ستنتهي هذه الحرب وكم عدد الأشخاص الذين سيستمرون في النزوح نتيجة لذلك.

وأعرب كاتب التقرير عن اعتقاده بأن محادثات السلام في المملكة العربية السعودية إذا لم تسرِ بشكل جيد، فمن المحتمل أن يعكس هذا الصراع صراعات أخرى دمرت مناطق بأكملها، مثل لبنان وسوريا.

ومساعدة مصر في التخفيف من أزمة اللاجئين -كما يوضح الكاتب- هي إحدى الخطوات التي يمكن للغرب اتخاذها لمنع حدوث ذلك. وقد تعهدت الأمم المتحدة بتقديم 445 مليون دولار لتخفيف الأزمة، والتي سيتم إرسالها إلى البلدان التي تستقبل اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة.

المصدرمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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