الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرالصراع يخرج للعلن..بيان ناري من الجيش السوداني يستهدف الدعم السريع بقيادة "حميدتي"...
تقارير

الصراع يخرج للعلن..بيان ناري من الجيش السوداني يستهدف الدعم السريع بقيادة “حميدتي” (شاهد)

الجيش اتهم قوات الدعم السريع بنشر قواتها داخل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى دون موافقته أو التنسيق معه

كتب سالم حنفي
محمد حمدان watanserb.com
محمد حمدان
- Advertisement -

وطن- في واقعة جديدة تعكس قرب الصدام المتوقع بين أقوى شخصيتين في السودان، وعلى خلفية التوترات مع “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي ) بمدينة مروي شمالي البلاد، أصدرت القيادة العامة للجيش السوداني، بياناً اليوم الخميس، اتهمها بحشد قواتها داخل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى دون موافقته أو التنسيق معه.

وذكر البيان، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، أن تلك هذه التحركات “تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية”.

وأضاف البيان، الذي يأتي بعد ساعات من التوتر بين الجيش و”الدعم السريع” بمدينة مروي شمالي السودان، أن “هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية”، محذراً من أن “استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد”.

وذكر البيان كذلك “لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس”.

وتابع البيان “تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية”.

- Advertisement -

الدعم السريع يطمئن السودانيين

وكانت قوات الدعم السريع قد نفت ما أسمته “مزاعم” تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنها قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي، واصفة إياها بالمعلومات “المضللة والكاذبة”.

وأكدت قيادة الدعم السريع في بيان صحفي، أن “قواتها قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها”.

وأكد البيان أن “قوات الدعم السريع، تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت”.

وأوضح أن “وجود قوات الدعم السريع، في الولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجه التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء”.

قوات الدعم السريع.. جنود حميدتي أم جنود الدولة
قوات الدعم السريع.. جنود حميدتي أم جنود الدولة

الصراع بين “البرهان” و”حميدتي” على وشك الإنفجار

يأتي ذلك في وقت أكد فيه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني على ان الصراع على السلطة بين رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ، رئيس ميليشيا قوات الدعم السريع، بات لا يمكن إيقافه ، مما يهدد الوضع الأمني العام في البلاد، بحسب مصادر عسكرية ودبلوماسية.

وقال محللون عسكريون ومدنيون ، وكذلك دبلوماسيون غربيون ، لموقع “ميدل إيست آي” إن هناك المزيد والمزيد من مؤشرات التصعيد وسط محاولات الوساطة بين الجانبين.

وبحسب الموقع فقد حافظ البرهان ودقلو ، المعروف باسم حميدتي ، على تحالف غير مستقر منذ انقلاب أكتوبر 2021 بقيادة البرهان ، والذي شهد استبدال الجيش بالحكومة السودانية الانتقالية التي يقودها المدنيون، لكن كلا الرجلين لهما مصادر مختلفة للسلطة والثروة ، بالإضافة إلى رعاة دوليين مختلفين.

ميدل إيست آي: الصراع بين البرهان وحميدتي يهدد أمن السودان
ميدل إيست آي: الصراع بين البرهان وحميدتي يهدد أمن السودان

علامات الصراع بين “البرهان” و”حميدتي”

قال الموقع في تقريره أن أهالي الخرطوم يستيقظون كل صباح على بوادر توتر مختلفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا الوضع إلى قلق الكثيرين من وقوع مواجهات مباشرة بين مجموعتي المقاتلين.

وخلال الأسابيع الماضية ، شوهدت عمليات إعادة انتشار مكثفة للقوات وإجراءات أمنية جديدة – بما في ذلك بناء أسوار عالية جديدة – حول مقر الجيش في الخرطوم. تم إغلاق الجسور وفتحها من قبل الجيش دون إبداء أي سبب واضح.

كما تعمل نقاط تفتيش أمنية مشددة في أنحاء العاصمة السودانية وتكثف عمليات تفتيش المسافرين الذين يصلون إلى مطار الخرطوم.

بالاضافة إلى ذلك، كثف كبار المسؤولين من كل من الجيش وقوات الدعم السريع خطابهم العلني ، حيث يتسابق كل من حميدتي والبرهان للحصول على الدعم الإقليمي والدولي.

المصدريوتيوب، موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

الهلال السوادني يسب الأهلي وجماهيره ويحرض الأفارقة ضده وأول رد من الفريق المصري

الهدهد

قراصنة عرب يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية وهذا ما فعلوه

اقتصاد

السودان: قفزة كبيرة في سعر الدولار داخل البنوك واليورو يسجل رقماً قياسياً

تقارير

مصادر عسكرية ودبلوماسية: السودان يغلي وانفجار الصراع المدمر بين البرهان وحميدتي بات قريباً

الهدهد

رجل دين فاسد مهووس بالجنس.. “شيخ الرفاعي” في “ود المك” يُغضب السودانيين في شهر رمضان.. لماذا؟

الهدهد

اعتداء وحشي على المتظاهرين في السودان لمنعهم من اقتحام قصر الرئاسة (فيديو)

الهدهد

عمر البشير خارج السجن لأول مرة ويهتف مع مؤيديه: “هي لله.. هي لله”..ما القصة؟! (شاهد)

حياتنا

مقطع فيديو لشخص يغني فوق قبر يثير حفيظة السودانيين (شاهد)

الهدهد

أحمد بخيت ممثلا للمرأة السودانية في اجتماع أممي نسوي وسخرية (شاهد)

اقتصاد

السودان: الدولار يواصل رحلة الصعود غير المسبوقة في البنوك ويسجل هذا الرقم!

الهدهد

ذعر بالسودان.. لغز نيران تخرج من باطن الأرض تلتهم المنازل والمحاصيل (فيديو)

حياتنا

قبل حفله بالخرطوم.. أغنية لمحمد منير من تأليف شاعر سوداني تثير الجدل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رانيا يوسف تفضح طليقها: “مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام”! (شاهد)

ياسمين صبري ترتدي النقاب .. مفاجأة بعد أيام من تصريحها عن الحجاب! (شاهد)

السيسي تملقه باستقبال أسطوري.. ماذا وراء زيارة محمد بن زايد المفاجئة لمصر؟ (فيديو)

تفاصيل عودة العلاقات بين قطر والبحرين.. تميم استجاب لوساطة ابن سلمان

هذا ما فعله أمير قطر مع بدر البوسعيدي داخل قصره في الدوحة (فيديو)

أحدث صورة للملك محمد السادس تصدم المغاربة .. علامات المرض على وجهه! (شاهد)

“محفز جنسي سحري”.. عارضة برازيلية تبيع “عَرَقها” بعدما حولته لعطر (شاهد)

ماذا لو قُتل بوتين بعد قصف الكرملين؟.. وثيقة أمريكية مُسربة تثير الجدل

في 7 ثوانٍ فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت الخطأ المخفي داخل الصورة؟

“يتعرض لإذلال كبير” .. “بلومبيرغ”: محمد بن سلمان مسؤول فضيحة فشل السعودية في اليمن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC