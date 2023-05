انسحاب أمير قطر.. لماذا تصر الدوحة على مقاطعة النظام السوري رغم قطار التطبيع السريع؟

- Advertisement -

وطن- مع انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية، أثيرت ضجة كبيرة بعد مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد استعادة سوريا عضويتها، كما تردّدت أنباء عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد انسحب من القاعة قبل أن يلقي بشار الأسد كلمته.

يُشار إلى أنّ قطر كانت معارضة لعودة عضوية سوريا للجامعة العربية لا سيما أن الأسباب التي دفعت لتعليق عضويتها لا تزال قائمة، في حين أكدت الدوحة في الوقت أنها ملتزمة بالإجماع العربي، في إشارة إلى احترامها لقرار إعادة عضوية سوريا.

وبالتزامن مع انعقاد القمة العربية، لفتت مشاركة بشار الأسد الأنظار بقوة، وتردد نبأٌ على الكثير من وسائل الإعلام يتحدث عن انسحاب أمير قطر من القاعة وقت إلقاء بشار الأسد كلمته، وهو ما أثار جدلا على مدار الفترات الماضية بين مؤيد للدوحة ومعارض لها.

موقع المونيتور نشر تقريرا في هذا الصدد، قال فيه إن القادة العرب اجتمعوا في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة لحضور القمة العربية السنوية، ورحب الكثير منهم بمشاركة سوريا ، التي استؤنفت لأول مرة منذ عقد، لكن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشكل ملحوظ لم يحضر خطاب الرئيس السوري بشار الأسد وغادر القمة مسبقًا احتجاجًا على إعادة عضوية سوريا.

وصل الشيخ تميم إلى جدة صباح الجمعة ، بعد يوم من وصول الزعيم السوري. وخاطب الأسد القمة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي بحضور قادة المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ودولة فلسطين ودول أعضاء أخرى.

ومع ذلك ، في الوقت الذي بدأ فيه الأسد خطابه تقريبًا ، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر غادر جدة.

HH the Amir leaves #Jeddah after heading the country's delegation participating in the 32nd regular session of the Arab League Council at the summit level. #QNAhttps://t.co/CAxd43h0Df pic.twitter.com/2q5huCkgIA

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) May 19, 2023