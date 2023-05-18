زفاف الأمير الحسين .. الكشف عن الزي الرسمي للحفل وبدون تيجان!

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وطن- تم تحديد يوم 1يونيو/حزيران المقبل 2023 تاريخا لموعد زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على عروسته السعودية رجوة آل سيف، والذي مقرر أن يقام في قصر زهران في العاصمة عمان .

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” الإسباني، فإنه في ظل غياب معرفة ما إذا كان سيتم تمثيل العائلة المالكة الإسبانية في حفل الزفاف ، فقد تحدث الموقع عن أول أفراد العائلات المالكة الأجنبية الذين سيحضرون الحفل بالتأكيد.

وبحسب الموقع، كان أول أفراد العائلات الملكية الأجنبية الذين أكدوا وجودهم في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة هما الأميرتان اليابانيتان هيساكو وتسوغوكو ، كما سيحضر فريدريك وماري ، ممثلان عن التاج الدنماركي ، والأمير هاكون من النرويج و والامراء فيكتوريا ودانيال من السويد.

كما أعلن البيت الملكي الهولندي ، أن الأميرة أماليا سترافق أخيرًا والديها ، الملكة ماكسيما والملك ويليم ألكسندر ، في “الاحتفالات المحيطة بالزفاف”.

ومن المقرر أيضا أن يصل ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه سلطان وزوجتهه عزيزة أيضًا .

وقال الموقع الإسباني أن الملك الماليزي عبدالله أحمد شاه سلطان وهو من اعطى فكرة مهمة عن “قواعد اللباس” التي يمكن أن نتوقعها في هذه المناسبة الهامة.

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ملابس ضيوف حفل زفاف الأمير الحسين

وبحسب مدونة “رويال واتشر” ، أكدت الملكة الماليزية أن ملابس الضيوف ستكون “رسمية إلى حد ما ، مع فساتين طويلة ولكن بدون التيجان”، في حين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت العروس نفسها سترتدي تاجًا في يوم زفافها أم لا.

As the date of the wedding of HRH Crown Prince Al Hussein and Miss Rajwa Khalid Alseif nears, we are pleased to share the official logo to mark the occasion, which is Arabic for “we rejoice”#CelebratingAlHussein Download the high-quality version here:https://t.co/H6taT7DBqi pic.twitter.com/nwxMGKLA6c — RHC (@RHCJO) May 14, 2023

الشعار الرسمي لحفل زفاف الأمير الحسين

في ظل غياب التفاصيل الجديدة التي لا تزال تظهر حول حفل زفاف نجل الملك عبد الله ورانيا ، يستمر الترقب في الازدياد ، حتى أن الديوان الملكي الهاشمي نشر شعارًا رسميًا لحفل الزفاف الملكي الأردني المقبل.

وقال الديوان لملكي أنه “مع اقتراب موعد زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين والسيدة رجوة خالد السيف، يسعدنا مشاركة الشعار الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة”، والذي يعني باللغة العربية” نبتهج أو نفرح.

وظهر في الفيديو الذي نشره الديون الملكي، تاجا على خلفية بورجوندي،كما هو الحال غالبًا في هذه المرحلة من القرن الحادي والعشرين، حيث تم وضع وسم خاص لتصنيف حفل الزفاف: #CelebratingAlHussein.

As the date of the wedding of HRH Crown Prince Al Hussein and Miss Rajwa Khalid Alseif nears, we are pleased to share the official logo to mark the occasion, which is Arabic for “we rejoice”#CelebratingAlHussein Download the high-quality version here:https://t.co/H6taT7DBqi pic.twitter.com/nwxMGKLA6c — RHC (@RHCJO) May 14, 2023

خطوبة الأمير الحسين ورجوى آل سيف

وكان الأمير حسين ورجوة قد أعلنا خطوبتهما في أغسطس 2022 من خلال مشاركة صورة رسمية على إنستغرام.

وكتب وريث العرش بجوار الصورة التي وقف فيها هو ورجوة مع الخاتم الماسي: “نسأل الله أن يرزقنا بركاته.

شاكرين لأسرتي الأردنية العزيزة على دعمهم الصادق وتمنياتهم الطيبة”.

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الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد خطيبته رجوة آل سيف

كما احتفل ولي العهد مؤخرًا بعيد ميلاد خطيبته بتحية لطيفة ، ونشر صورة رجوة مبتسمة بجوار حصان، وكتب قائلا: “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

وفي في ليلة رأس السنة، أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الزوجين سيتزوجان في 1 يونيو 2023.

زفاف الأميرة إيمان

ويعتبر هذا العام هو عام احتفالي بشكل خاص للعائلة المالكة الأردنية ، ليس فيه حفل زفاف واحد ، ولكن اثنين من حفلات الزفاف الملكية، حيث أنه في 12 مارس الماضي ، تزوجت الأميرة إيمان ، شقيقة الأمير حسين الصغرى ، من جميل ألكسندر ترميوتيس .

وارتدت الابنة الكبرى للملكة رانيا والملك عبد الله ، 26 عامًا ، فستان زفاف أبيض حسب الطلب من ديور وسارت في الممر جنبًا إلى جنب مع شقيقها الأكبر .

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يشار إلى أنه بالإضافة إلى هؤلاء ، فإن للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا طفلان آخران ، الأميرة سلمى ، 22 عامًا ، والتي تخرجت من جامعة جنوب كاليفورنيا نهاية الأسبوع الماضي ، والأمير هاشم ، 18 عامًا.