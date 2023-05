زفاف الأمير الحسين .. الكشف عن الزي الرسمي للحفل وبدون تيجان!

- Advertisement -

وطن- تم تحديد يوم 1يونيو/حزيران المقبل 2023 تاريخا لموعد زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على عروسته السعودية رجوة آل سيف، والذي مقرر أن يقام في قصر زهران في العاصمة عمان .

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” الإسباني، فإنه في ظل غياب معرفة ما إذا كان سيتم تمثيل العائلة المالكة الإسبانية في حفل الزفاف ، فقد تحدث الموقع عن أول أفراد العائلات المالكة الأجنبية الذين سيحضرون الحفل بالتأكيد.

وبحسب الموقع، كان أول أفراد العائلات الملكية الأجنبية الذين أكدوا وجودهم في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة هما الأميرتان اليابانيتان هيساكو وتسوغوكو ، كما سيحضر فريدريك وماري ، ممثلان عن التاج الدنماركي ، والأمير هاكون من النرويج و والامراء فيكتوريا ودانيال من السويد.

كما أعلن البيت الملكي الهولندي ، أن الأميرة أماليا سترافق أخيرًا والديها ، الملكة ماكسيما والملك ويليم ألكسندر ، في “الاحتفالات المحيطة بالزفاف”.

ومن المقرر أيضا أن يصل ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه سلطان وزوجتهه عزيزة أيضًا .

وقال الموقع الإسباني أن الملك الماليزي عبدالله أحمد شاه سلطان وهو من اعطى فكرة مهمة عن “قواعد اللباس” التي يمكن أن نتوقعها في هذه المناسبة الهامة.

وبحسب مدونة “رويال واتشر” ، أكدت الملكة الماليزية أن ملابس الضيوف ستكون “رسمية إلى حد ما ، مع فساتين طويلة ولكن بدون التيجان”، في حين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت العروس نفسها سترتدي تاجًا في يوم زفافها أم لا.

As the date of the wedding of HRH Crown Prince Al Hussein and Miss Rajwa Khalid Alseif nears, we are pleased to share the official logo to mark the occasion, which is Arabic for “we rejoice”#CelebratingAlHussein

Download the high-quality version here:https://t.co/H6taT7DBqi pic.twitter.com/nwxMGKLA6c

— RHC (@RHCJO) May 14, 2023