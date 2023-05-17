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التقط خلسة.. فيديو “المدرس والطالبة” الصادم يفجر غضب العراقيين

وزير التربية في العراق إبراهيم نامس الجبوري، أمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس مادة الكيمياء بعد انتشار الفيديو المثير للجدل

كتب خالد الأحمد
التقط خلسة.. فيديو
فيديو "المدرس والطالبة" الصادم يفجر غضب العراقيين
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لأحد المدرسين وهو يقوم بإهانة طالبة داخل الصف، في أحد المعاهد الخاصة في العراق. وأثار الفيديو موجة من الغضب والاستياء وسط مطالبات بمحاسبة المدرس على تصرفه المسيء للعملية التعليمية.

فيديو المدرس والطالبة فجر غضب العراقيين

وظهر في الفيديو الذي بدا أنه صور خلسة المدرس وهو يقول للطالبات: “لماذا لم تمتحن امتحان الفصل الرابع؟”، وعندما أجابته إحدى الطالبات بعبارة غير مفهومة تهكم عليها ووجه لها إهانة لفظية.

وتابع:”أعطيني هذه الورقة”، وطلب منها بانفعال أن تخرج من الصف مهدداُ إياها باستدعاء ولي أمرها.

وعندما سألته لماذا؟ قائلة له إن درجاتي عالية، قال لها بعنجهية: “بكيفي” وكرر الطلب بخروجها من الصف.

وفي مشهد تال يسمع المعلم وهو يقول للطالبة: “تجين على الفصل السابع وإذا تريدين اسحبي فلوسك الباقية”.

دعوات لمحاسبة المدرس

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس مادة الكيمياء بعد تداول مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي.

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كما أكد الوزير، أنه لن يسمح لأي شخص أن يمس بالطلبة مهما كانت الظروف ومعاملتهم بطريقة هوجاء، وشدد أيضاً على ضرورة الحفاظ على رسالة التعليم الإنسانية والأخلاقية وقدسيته، ومعاقبة كل من لا يستحق أن يحمل الصفة التربوية، وفق وسائل إعلام عراقية.

كما وجه الجبوري بإغلاق المعاهد الخاصة التي تخالف قوانين وزارة التربية ولا تطبق مبادئ المهنة التعليمية.

واستفز الفيديو رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بعزل المدرس الذي اشير الى اسمه وهو “حسين الهاشمي”، ومعاقبته بسبب أسلوبه وتعامله المهين مع الطالبات.

ونشر البعض فيديوهات تكشف عن ممارسات مهينة للطلبة في بعض المعاهد الخاصة في العراق، ليؤكدوا ان واقعة مدرس الكيمياء ليست حالة فردية، بل هي ممارسة واسعة النطاق.

وعلق “حسين الحطاب” في هذا السياق بأن هناك مجموعة مُدرسين عرفوا لدرجه كبيرة باليوتيوب ومنهم “قصي العميري” مدرس الرياضيات واحمد محمود النداوي مدرس كيمياء.

وأضاف أن “استعباد الطلاب وسحق كرامتهم بهذه الطريقة أمر لا يمكن السكوت عنه يجب أن يكون هنالك موقف لوزارة التربية والتعليم وخصوصاً موقف بحق معهد البنوك”.

فيما طالبت “علا عاصي” بإيصال الصوت لوزارة التربية“. وانتقدت هذا الاستاذ السوقي-حسب وصفها- الذي يطرد الطلب حسب هرموناته ومزاجه ( بكيفي). وتابعت “أين نجد معلماً يقول لطالبته قشمر وأنت طايحة حظ بنصف الدرس”.

وعقبت هبة النائب: “التدريس في العراق الحكومي والخصوصي فاشل”.

وأضافت أن “هذا المدرس يتحكم ويتصرف بمزاجية وكأنه يجلس في مقهى عراقي وليس درس خصوصي له وقته واحترامه والتزاماته الأخلاقية والإنسانية.”

وتابعت مخاطبة المدرس المسيء: “أنتم تدرّسون بمقابل مادي وليست منة ولا تبرعاً من حضرتك حتى تعنف البنات لفظيًا وتعاملهم بصورة سيئة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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