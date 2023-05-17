التقط خلسة.. فيديو “المدرس والطالبة” الصادم يفجر غضب العراقيين

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لأحد المدرسين وهو يقوم بإهانة طالبة داخل الصف، في أحد المعاهد الخاصة في العراق. وأثار الفيديو موجة من الغضب والاستياء وسط مطالبات بمحاسبة المدرس على تصرفه المسيء للعملية التعليمية.

فيديو المدرس والطالبة فجر غضب العراقيين

وظهر في الفيديو الذي بدا أنه صور خلسة المدرس وهو يقول للطالبات: “لماذا لم تمتحن امتحان الفصل الرابع؟”، وعندما أجابته إحدى الطالبات بعبارة غير مفهومة تهكم عليها ووجه لها إهانة لفظية.

وتابع:”أعطيني هذه الورقة”، وطلب منها بانفعال أن تخرج من الصف مهدداُ إياها باستدعاء ولي أمرها.

وعندما سألته لماذا؟ قائلة له إن درجاتي عالية، قال لها بعنجهية: “بكيفي” وكرر الطلب بخروجها من الصف.

وفي مشهد تال يسمع المعلم وهو يقول للطالبة: “تجين على الفصل السابع وإذا تريدين اسحبي فلوسك الباقية”.

دعوات لمحاسبة المدرس

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس مادة الكيمياء بعد تداول مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي.

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كما أكد الوزير، أنه لن يسمح لأي شخص أن يمس بالطلبة مهما كانت الظروف ومعاملتهم بطريقة هوجاء، وشدد أيضاً على ضرورة الحفاظ على رسالة التعليم الإنسانية والأخلاقية وقدسيته، ومعاقبة كل من لا يستحق أن يحمل الصفة التربوية، وفق وسائل إعلام عراقية.

كما وجه الجبوري بإغلاق المعاهد الخاصة التي تخالف قوانين وزارة التربية ولا تطبق مبادئ المهنة التعليمية.

واستفز الفيديو رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بعزل المدرس الذي اشير الى اسمه وهو “حسين الهاشمي”، ومعاقبته بسبب أسلوبه وتعامله المهين مع الطالبات.

ونشر البعض فيديوهات تكشف عن ممارسات مهينة للطلبة في بعض المعاهد الخاصة في العراق، ليؤكدوا ان واقعة مدرس الكيمياء ليست حالة فردية، بل هي ممارسة واسعة النطاق.

وعلق “حسين الحطاب” في هذا السياق بأن هناك مجموعة مُدرسين عرفوا لدرجه كبيرة باليوتيوب ومنهم “قصي العميري” مدرس الرياضيات واحمد محمود النداوي مدرس كيمياء.

وأضاف أن “استعباد الطلاب وسحق كرامتهم بهذه الطريقة أمر لا يمكن السكوت عنه يجب أن يكون هنالك موقف لوزارة التربية والتعليم وخصوصاً موقف بحق معهد البنوك”.

مجموعة مُدرسين انعرفوا لدرجه كبيرة باليوتيوب وعدهم دورات بالواقع "معهد البنوگ" قصي العميري مدرس الرياضيات

احمد محمود النداوي مدرس كيمياء استعباد الطلاب وسحق كرامتهم بهذه الطريقة امر لا يمكن السكوت عنه يجب ان يكون هنالك موقف لوزارة التربية والتعليم وخصوصاً موقف بحق معهد البنوك pic.twitter.com/VzQVzeJiiE — حسين الحطاب (@hussen_alhattab) May 17, 2023

فيما طالبت “علا عاصي” بإيصال الصوت لوزارة التربية“. وانتقدت هذا الاستاذ السوقي-حسب وصفها- الذي يطرد الطلب حسب هرموناته ومزاجه ( بكيفي). وتابعت “أين نجد معلماً يقول لطالبته قشمر وأنت طايحة حظ بنصف الدرس”.

هذا الكائن اللزج الي أقل ما يقال عنه تافه، معلم في احدى المدارس يقوم بشتم الطلبة ويهينهم تم رصد هذا الفيديو من قبل أحدى الطالبات لتوضيح حجم الانحطاط الأخلاقي للمعلم الذي لا يعلم أن مهنة التعليم هي رسالة أخلاقية قبل كل شي فهو يعود الى وزارة "التربية" قبل التعليم

أدعوا الجميع الى… pic.twitter.com/wfQi5OUDmp — عُلا عاصي (@aulaassi4) May 16, 2023

وعقبت هبة النائب: “التدريس في العراق الحكومي والخصوصي فاشل”.

وأضافت أن “هذا المدرس يتحكم ويتصرف بمزاجية وكأنه يجلس في مقهى عراقي وليس درس خصوصي له وقته واحترامه والتزاماته الأخلاقية والإنسانية.”

وتابعت مخاطبة المدرس المسيء: “أنتم تدرّسون بمقابل مادي وليست منة ولا تبرعاً من حضرتك حتى تعنف البنات لفظيًا وتعاملهم بصورة سيئة”.