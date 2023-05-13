ما قاله ولي العهد محمد بن سلمان لـ ياسر الشهراني يلقى تفاعلا (فيديو)

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وطن- توج فريق الهلال السعودي ببطولة كأس الملك على حساب نظيره الوحدة، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الجمعة.

محمد بن سلمان وياسر الشهراني

وبعد هذا الفوز المستحق كرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعضاء الفريق ومن ضمنهم اللاعب ياسر الشهراني العائد من إصابة له في كأس العالم بقطر أواخر العام الماضي.

ووثق مقطع فيديو ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للاعب الهلال ياسر الشهراني عند تسليمه جائزته بعد التتويج بلقب كأس الملك ليلة، الجمعة.

وفيما لم يسمع في الفيديو تحديدا ما قاله ابن سلمان للشهراني بعد تسليمه الكأس يبدو من حركة فمه أنه كان يقول له: “الحمد لله على سلامتك”.

شاهد .. ما قاله ولي العهد للاعب الهلال ياسر الشهراني أثناء تسليمه الجائزة بعد التتويج بكأس الملك https://t.co/4mxILyVRv0pic.twitter.com/BCISVnyXyj — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 13, 2023

واقتسم طرفَا نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 110 ميداليات، وُزِّعت عليهما عقب انتهاء المباراة. وحاز الفريق الفائز بالكأس 55 ميدالية ذهبية، فيما نال الخاسر فضيات بالقدر ذاته.

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وطبقًا للائحة البطولة، بلغ نصيب البطل عشرة ملايين ريال، فيما حصد الوصيف نصف ذلك المبلغ. وتوِّج فريق الهلال الأول لكرة القدم وفقًا لما ذكرته صحيفة ” الرياضية السعودية ”.

وكان الشهراني قد تعرّض لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، بعد التدخل القوي مع حارس المرمى السعودي محمد العويس خلال مباراة “الأخضر” والأرجنتين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، والتي انتهت وقتها بفوز الاخضر التاريخي.

-🚨🚨🚨. سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان لـ ياسر الشهراني : الحمدلله على سلامتك pic.twitter.com/g8cmKV5wJE — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) May 12, 2023

علاج ياسر الشهراني في ألمانيا

ووجّه ولي العهد بن سلمان، بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

وفي ثاني يوم من إصابته خضع الشهراني لعملية جراحية في غدة البنكرياس، كما خضع لعملية جراحية أخرى لمعالجة كسر الفك وعظام الوجه.

وتسببت إصابة الشهراني آنذاك في غيابه عن صفوف “الأخضر” في مباراة بولندا، التي خسر فيها المنتخب السعودي بهدفين دون رد، وفيما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويذكر أن ياسر الشهراني، 30 عامًا، أحد اللاعبين المساهمين في تحقيق “الأخضر” لفوز تاريخي على “التانغو”، في مستهل المشوار في أكبر بطولات العالم، إذ يُعتبر ركيزةً أساسية في تشكيل المدير الفني هيرفي رينادر، ويمتلك برصيده 70 مباراة دولية.