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ما قاله ولي العهد محمد بن سلمان لـ ياسر الشهراني يلقى تفاعلا (فيديو)

خضع الشهراني لعملية جراحية في غدة البنكرياس وعملية لمعالجة كسر الفك وعظام الوجه بعد إصابته في كأس العالم قطر 2022

كتب خالد الأحمد
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن- توج فريق الهلال السعودي ببطولة كأس الملك على حساب نظيره الوحدة، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الجمعة.

محمد بن سلمان وياسر الشهراني

وبعد هذا الفوز المستحق كرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعضاء الفريق ومن ضمنهم اللاعب ياسر الشهراني العائد من إصابة له في كأس العالم بقطر أواخر العام الماضي.

ووثق مقطع فيديو ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للاعب الهلال ياسر الشهراني عند تسليمه جائزته بعد التتويج بلقب كأس الملك ليلة، الجمعة.

وفيما لم يسمع في الفيديو تحديدا ما قاله ابن سلمان للشهراني بعد تسليمه الكأس يبدو من حركة فمه أنه كان يقول له: “الحمد لله على سلامتك”.

واقتسم طرفَا نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 110 ميداليات، وُزِّعت عليهما عقب انتهاء المباراة. وحاز الفريق الفائز بالكأس 55 ميدالية ذهبية، فيما نال الخاسر فضيات بالقدر ذاته.

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وطبقًا للائحة البطولة، بلغ نصيب البطل عشرة ملايين ريال، فيما حصد الوصيف نصف ذلك المبلغ. وتوِّج فريق الهلال الأول لكرة القدم وفقًا لما ذكرته صحيفة ” الرياضية السعودية ”.

وكان الشهراني قد تعرّض لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، بعد التدخل القوي مع حارس المرمى السعودي محمد العويس خلال مباراة “الأخضر” والأرجنتين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، والتي انتهت وقتها بفوز الاخضر التاريخي.

محمد بن سلمان وياسر الشهراني
محمد بن سلمان وياسر الشهراني

علاج ياسر الشهراني في ألمانيا

ووجّه ولي العهد بن سلمان، بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

وفي ثاني يوم من إصابته خضع الشهراني لعملية جراحية في غدة البنكرياس، كما خضع لعملية جراحية أخرى لمعالجة كسر الفك وعظام الوجه.

وتسببت إصابة الشهراني آنذاك في غيابه عن صفوف “الأخضر” في مباراة بولندا، التي خسر فيها المنتخب السعودي بهدفين دون رد، وفيما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويذكر أن ياسر الشهراني، 30 عامًا، أحد اللاعبين المساهمين في تحقيق “الأخضر” لفوز تاريخي على “التانغو”، في مستهل المشوار في أكبر بطولات العالم، إذ يُعتبر ركيزةً أساسية في تشكيل المدير الفني هيرفي رينادر، ويمتلك برصيده 70 مباراة دولية.

المصدرتويتر، صحيفة الرياضية السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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