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مونديال قطر 2022

ياسر الشهراني يطمئن الجمهور بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين (فيديو)

طبيعة الحالة الصحية لنجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين

كتب فارس أبو شيحة
ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بشأن إصابته القوية أمام الأرجنتين watanserb.com
إصابة ياسر الشهراني
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وطن- طمأن ياسر الشهراني (30 عاماً)، مدافع المنتخب السعودي ونادي الهلال، الجمهورَ بشأن حالته الصحية، عقب إصابته القوية التي تعرّضها لها على مستوى الرأس أمام الأرجنتين، في منافسات كأس العالم 2022.

وقال نجم المنتخب السعودي الشهراني، في مقطع الفيديو الذي نشره حساب المنتخب السعودي الرسمي: “أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، كما أن جمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز”.

طبيعة إصابة ياسر الشهراني

وكان المنتخب السعودي قد نشر بياناً بشأن طبيعة إصابة “ياسر الشهراني”، بعد اصطدامه القوي مع حارس منتخب بلاده “محمد العويس” خلال التصدي لإحدى الكرات الخطيرة في الوقت القاتل مع نهاية مباراة اليعودية والأرجنتين.

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وقال بيان المنتخب السعودي، “نقل ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية، نتيجة تعرضه لصدام قوي على مستوى الرأس والصدر والبطن، كما أن حالته الصحية مستقرة والحمد الله”.

كما وأردف البيان: “أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت المراقبة خلال الساعات القادمة”.

ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي

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وكان النجم السعودي الشهراني، قد تعرّض للإصابة القوية بعد اصطدامه بزميله حارس المرمى محمد العويس، خلال التصدي لإحدى الكرات الخطيرة في الوقت البديل مع نهاية المباراة أمام نظيره الأرجنتين.

مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

وحقّق المنتخب السعودي المفاجأةَ المدوية للقريب قبل البعيد، عقب الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين غالين مقابل هدف وحيد، ليكسر بذلك سلسلة انتصارات الأخيرة التي بقيت صادمة ال36.

ويستعدّ منتخب السعودية في مجموعة الموت أمام منافسه بولندا، في الجولة الثانية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

يشار إلى أنّ الأخضر السعودي يعتلي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما ويليه بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث، بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب بدون أي من النقاط.

المصدروطن + صفحة المنتخب السعودي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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