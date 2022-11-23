ياسر الشهراني يطمئن الجمهور بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- طمأن ياسر الشهراني (30 عاماً)، مدافع المنتخب السعودي ونادي الهلال، الجمهورَ بشأن حالته الصحية، عقب إصابته القوية التي تعرّضها لها على مستوى الرأس أمام الأرجنتين، في منافسات كأس العالم 2022.

وقال نجم المنتخب السعودي الشهراني، في مقطع الفيديو الذي نشره حساب المنتخب السعودي الرسمي: “أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، كما أن جمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز”.

طبيعة إصابة ياسر الشهراني

وكان المنتخب السعودي قد نشر بياناً بشأن طبيعة إصابة “ياسر الشهراني”، بعد اصطدامه القوي مع حارس منتخب بلاده “محمد العويس” خلال التصدي لإحدى الكرات الخطيرة في الوقت القاتل مع نهاية مباراة اليعودية والأرجنتين.

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

- Advertisement -

وقال بيان المنتخب السعودي، “نقل ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية، نتيجة تعرضه لصدام قوي على مستوى الرأس والصدر والبطن، كما أن حالته الصحية مستقرة والحمد الله”.

كما وأردف البيان: “أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت المراقبة خلال الساعات القادمة”.

ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي

- Advertisement -

وكان النجم السعودي الشهراني، قد تعرّض للإصابة القوية بعد اصطدامه بزميله حارس المرمى محمد العويس، خلال التصدي لإحدى الكرات الخطيرة في الوقت البديل مع نهاية المباراة أمام نظيره الأرجنتين.

"ياسر الشهراني" يجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية 📝⬇ pic.twitter.com/nFSCaCWwrM — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

وحقّق المنتخب السعودي المفاجأةَ المدوية للقريب قبل البعيد، عقب الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين غالين مقابل هدف وحيد، ليكسر بذلك سلسلة انتصارات الأخيرة التي بقيت صادمة ال36.

ويستعدّ منتخب السعودية في مجموعة الموت أمام منافسه بولندا، في الجولة الثانية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كذا احتفلوا صقورنا 🦅

جمهورنا كيف احتفل 🤩!؟ pic.twitter.com/NUgIPZYJQd — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

يشار إلى أنّ الأخضر السعودي يعتلي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما ويليه بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث، بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب بدون أي من النقاط.