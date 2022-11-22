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مونديال قطر 2022

مباراة للتاريخ .. السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم 2022 (شاهد)

الأخضر السعودي يصنع التاريخ بعد فوزه الثمين على الأرجنتين في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
المنتخب السعودي يكسر سلسلة انتثصارات الأرجنتين ال35 بدون هزيمة watanserb.com
المنتخب السعودي يكسر سلسلة انتثصارات الأرجنتين ال35 بدون هزيمة
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وطن- نجح المنتخب السعودي في كسر انتصارات الأرجنتين ال36 بدون أي هزيمة، الثلاثاء، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب الأرجنتين أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال10 عن طريق الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي في الدقيقة ال10 من ركلة جزاء تحصل عليها راقصو التانغو.

ملخص مباراة السعودية والأرجنتين

وعاد المنتخب السعودي (الأخضر السعودي)، مع بداية الشوط الثاني، ليدرك هدف التعادل عن طريق صالح الشهري في الدقيقة ال48.

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كما وسجل سالم الدوسري على طريقة البرغوث ميسي، هدف الانتصار للمنتخب السعودي في الدقيقة ال53.

كما وشهدت المباراة البسالة الواضحة على لاعبي المنتخب السعودي طيلة مجريات دقائق المباراة، وصولاً إلى الحارس محمد العويس الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة باتجاه مرماه.

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ووصلت عدد تسديدات منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) في المباراة، إلى 15 تسديدة، على عكس نظيره المنتخب السعودي الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط، نجح من خلالها من تسجيل هدفين ثمينين.

كما واستحوذ منتخب الأرجنتين الخاسر بنسبة 70%، بينما وصل استحوذ منافسه الأخضر السعودي على نسبة 30% في المباراة.

تشكيلة منتخب السعودية ضد الأرجنتين

ولعب المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب الأرجنتين “راقصو التانغو”، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

دفاع راقصو التانغو: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، كانو، فراس البريكان، عبد الإله المالكي.

كما وجاء في مركز الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

ترتيب منتخب السعودية في دور مجموعات كأس العالم 2022

وبهذا الفوز يعتلي المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط غالية.

يكما ويتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة بعد تلك الخسارة، في انتظار نتيجة مباراة المكسيك وبولندا في منافسات البطولة العالمية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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