الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مدافع المنتخب السعودي يغادر قطر بأمر محمد بن سلمان بعد الفوز على...
مونديال قطر 2022

مدافع المنتخب السعودي يغادر قطر بأمر محمد بن سلمان بعد الفوز على الأرجنتين

ياسر الشهراني تعرض لإصابة بالغة في المباراة

كتب خالد السعدي
ياسر الشهراني watanserb.com
ياسر الشهراني
- Advertisement -

وطن- وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بنقل المدافع الأيسر للأخضر ياسر الشهراني للعلاج في ألمانيا على متن طائرة خاصة.

وتعرض الشهراني لإصابة بالغة في وجه، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين السعودي والأرجنتيني في بطولة كأس العالم والتي حسمها الأخضر بهدفين لهدف.

- Advertisement -

وكان الحارس السعودي محمد العويس، يقفز عاليا لاصطياد كرة هوائية خلال هجمة أرجنتينية، إلا أن قدمه (منطقة الركبة) ارتطمت بأنف المدافع الشهراني.

محمد بن سلمان يسجد شكرا لله بعد فوز السعودية على الأرجنتين (شاهد)

وشوهد اللاعب هو يُنقل خارج الملعب خلال الشوط الثاني، فيما لوحظ آثار الدماء على وجهه من جراء الإصابة، بينما شوهد العويس وهو يبكي متأثرا بتسببه في إصابة زميله.

- Advertisement -

رعب محمد العويس بعد تسببه في إصابة الشهراني

وفور سقوط الشهراني أرضا، أصيب فيها الحارس السعودي بالهلع الشديد خوفاً على زميله الشهراني نظراً لقوة الاصطدام.

وعلى إثر الإصابة، اضطر الجهاز الفني للمنتخب السعودي، إجراء تبديل بنزول اللاعب محمد البريك بديلا عن الشهراني.

الأشعة تظهر حجم إصابة ياسر الشهراني

وأجريت الأشعة على مدافع المنتخب السعودي، وتبين إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر، وهو في حاجة لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي.

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

انتصار تاريخي للسعودية أمام الأرجنتين

وكان المنتخب السعودي قد حقق انتصارا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مستهل مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وعلى الرغم من حالة التشاؤم التي سادت قبل البطولة، انتشعت آمال السعوديين بقدرة منتخبهم على التأهل، بعد العرض المبهر أمام منتخب الأرجنتين.

وسيكون لاعبو الأخضر مطالبون بتحقيق ثلاث نقاط على الأقل من مباراتيهم المقبلتين أمام بولندا والمكسيك، للصعود إلى دور الـ16 بالمونديال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

الهدهد

من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

الهدهد

خليل البلوشي خلف الكواليس وانفعال جنوني مع أهداف السعودية (شاهد)

مونديال قطر 2022

أول تعليق لـ ميسي على انتكاسة الأرجنتين أمام السعودية ويتوعد

الهدهد

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

الهدهد

محمد بن سلمان يسجد شكرا لله بعد فوز السعودية على الأرجنتين (شاهد)

الهدهد

أبو تريكة فاجأ الجميع بما قاله عن السعودية بعد هزيمة الأرجنتين (فيديو)

الهدهد

جماهير السعودية تحرج ميسي بما فعلته بعد المباراة (فيديو)

الهدهد

حركات محمد بن سلمان اللاإرادية تحرجه في الدوحة أمام تبون (شاهد)

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

الهدهد

هل خرج ابن سلمان من عباءة الإمارات؟.. صوره مع أمير قطر تثير جدلا

الهدهد

محمد بن سلمان يتوشح بعلم قطر ويحتضن رئيس الجزائر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مانشستر يونايتد يحسم بقاء كريستيانو رونالدو بهذا القرار

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بهذا القرار ويسخر من ميسي

بعد مغادرة تبون.. ملك المغرب في قطر لحضور مباراة أسود الأطلس

من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

خليل البلوشي خلف الكواليس وانفعال جنوني مع أهداف السعودية (شاهد)

أول تعليق لـ ميسي على انتكاسة الأرجنتين أمام السعودية ويتوعد

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

فيديو مرعب لأسد يهاجم شابا سعوديا والنهاية غير متوقعة بالمرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC