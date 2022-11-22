مدافع المنتخب السعودي يغادر قطر بأمر محمد بن سلمان بعد الفوز على الأرجنتين

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وطن- وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بنقل المدافع الأيسر للأخضر ياسر الشهراني للعلاج في ألمانيا على متن طائرة خاصة.

وتعرض الشهراني لإصابة بالغة في وجه، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين السعودي والأرجنتيني في بطولة كأس العالم والتي حسمها الأخضر بهدفين لهدف.

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وكان الحارس السعودي محمد العويس، يقفز عاليا لاصطياد كرة هوائية خلال هجمة أرجنتينية، إلا أن قدمه (منطقة الركبة) ارتطمت بأنف المدافع الشهراني.

الأمير #محمد_بن_سلمان يأمر بنقل لاعب المنتخب السعودي #ياسر_الشهراني عاجلًا بطائرة خاصة للعلاج في ألمانيا pic.twitter.com/ChZCdggYxb — Screen Mix (@ScreenMix) November 22, 2022

وشوهد اللاعب هو يُنقل خارج الملعب خلال الشوط الثاني، فيما لوحظ آثار الدماء على وجهه من جراء الإصابة، بينما شوهد العويس وهو يبكي متأثرا بتسببه في إصابة زميله.

تأثر محمد العويس بعد إصابة ياسر الشهراني💔pic.twitter.com/3fBaw2vwu7 — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 22, 2022

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رعب محمد العويس بعد تسببه في إصابة الشهراني

وفور سقوط الشهراني أرضا، أصيب فيها الحارس السعودي بالهلع الشديد خوفاً على زميله الشهراني نظراً لقوة الاصطدام.

وعلى إثر الإصابة، اضطر الجهاز الفني للمنتخب السعودي، إجراء تبديل بنزول اللاعب محمد البريك بديلا عن الشهراني.

الأشعة تظهر حجم إصابة ياسر الشهراني

وأجريت الأشعة على مدافع المنتخب السعودي، وتبين إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر، وهو في حاجة لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي.

انتصار تاريخي للسعودية أمام الأرجنتين

وكان المنتخب السعودي قد حقق انتصارا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مستهل مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وعلى الرغم من حالة التشاؤم التي سادت قبل البطولة، انتشعت آمال السعوديين بقدرة منتخبهم على التأهل، بعد العرض المبهر أمام منتخب الأرجنتين.

وسيكون لاعبو الأخضر مطالبون بتحقيق ثلاث نقاط على الأقل من مباراتيهم المقبلتين أمام بولندا والمكسيك، للصعود إلى دور الـ16 بالمونديال.