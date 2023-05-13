فشل عملية إسرائيلية ضدّ “كتيبة بلاطة” .. شهيدان واشتباكات في مخيم بلاطة (شاهد)

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وطن– استُشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لاغتيال مقاومين من “كتيبة بلاطة”، لكنّها فشلت في ذلك وانسحبت من المخيم.

فشل عملية إسرائيلية ضدّ “كتيبة بلاطة”

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاماً) بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

وبدأ الاقتحام لمخيم بلاطة، بتسلل قوات إسرائيلية خاصة، ثم تلا ذلك دخول تعزيزات عسكرية كبيرة، وحصار أحد المنازل في المخيم، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

تغطية صحفية: اشتباكات مستمرة مع الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس. pic.twitter.com/OCS7M5gxhC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

وحاصرت القوات الخاصة منزل عائلة أبو رزق في حارة “الجماسين” وسط المخيم، وهاجمت المنزل بعدة قذائف “انيرجا”، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تحاصر منزلا في مخيم بلاطة في نابلس. pic.twitter.com/iPckPVZV8e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

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كما استهدفت قوات الاحتلال المنزل المحاصر، الذي تدعي أن المطلوبين من “كتيبة بلاطة” كانوا بداخله وتمكنوا من الانسحاب منه، وإفشال مهمة تلك القوات، باستخدام القذائف الصاروخية المحمولة.

شاهد.. لحظة اطلاق قوات الاحتـ ـلال القذ!ئف على المنزل المحاصر في مخيم بلاطة خلال اقتحامها للمخيم هذا الصباح. pic.twitter.com/irVtYl43yw — قناة القدس (@livequds) May 13, 2023

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صعبة للشهيدين اللذين قضيا برصاص قوات الاحتلال، بعد انسحاب جيش الاحتلال.

مشاهد صعبة لكنها تعكس مستوى اجرام العدو واستخفافه بالدم الفلسطيني . استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه 32 عاماً والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج 19 عاما بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ… pic.twitter.com/BqTGwAqwjj — محمود مرداوي@Mardawi (@Mardawi15) May 13, 2023

بينما اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل اعتقال المطلوب في عملية مخيم بلاطة، مشيرةً إلى أنّ الجيش فجر عبوات داخل المنزل الذي حاصره كانت معدة لهجمات. حسب مزاعمها.

عاجل| تغطية صحفية: صور من داخل المنزل الذي قصفه الاحتلال بعد محاصرته في مخيم بلاطة بنابلس. pic.twitter.com/ZxvDwsSP2m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

وأفاد المصور الصحفي جمال ريان، بأنه خلال تغطيته للاقتحام، كان يقف أمامه الشابان مشه والأعرج، وتفاجأ بإطلاق قناص الاحتلال الرصاص بشكل مباشر عليهما، ما أدى لارتقائهما على الفور.

كما أكد أن الشهيدين لم يكونا يشكلان أي خطر على جنود الاحتلال، وأن قناص الاحتلال أطلق الرصاص بشكل مباشر عليهما. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا“.

ويأتي عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة، بالتزامن مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الخامس على التوالي، والذي خلّف 33 شهيداً حتى الآن.

بينما تواصل المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية بالصواريخ ضمن معركة “ثأر الأحرار“، التي بدأتها بعد اغتيال الاحتلال 3 من قيادات سرايا القدس و10 من أبنائهم وأطفالهم، بقصف منازلهم في غزة فجر الثلاثاء الماضي.

(النــــــّــــار، بالنـار) 🚀💥#صور لرشقات الـمقـاومة الفلسطينية من قطاع #غزة هذا المساء نحو المدن والمستوطنات الإسرائيلية رداً على العدوان المتواصل . (تصوير: "الفرنسية") pic.twitter.com/HYM4KYbyKY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 11, 2023

📷صور من المبنى الذي ضربه صاروخ المقاومة الفلسطينية في مستوطنة "رحوفوت" جنوب "تل أبيب" والذي أدى لمقتل مستوطن وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة. pic.twitter.com/EMk3TcFh1p — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 11, 2023