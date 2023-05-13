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بحضور مسؤولين إماراتيين .. دبي تتجاهل العدوان على غزة وتحتفل بإقامة دولة الاحتلال!

"الفعالية شهدت تذوق الضيوف للطعام الإسرائيلي وعرض أحد أركان الموسيقى الإسرائيلية رامي كلاينشتاين"

كتب أنس السالم
القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي تقيم حفل بمناسبة إقامة دولة الاحتلال watanserb.com
القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي تقيم حفل بمناسبة إقامة دولة الاحتلال
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وطن – بينما تنهال صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الغزيين مدمّرة منازلهم، مع تواصل العدوان على قطاع غزة منذ 5 أيام، مخلفاً 33 شهيداً حتى اللحظة، أقامت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي احتفالاً بما يسمى بـ”عيد استقلالها”، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن الجاليات اليهودية.

وزعمت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي أن “الإمكانات الهائلة الموجودة في مستقبلنا المشترك كبيرة”.

وأشار المغني الإسرائيلي رامي كلاينشتاين المشارك في الحفل إلى أن مشاركته تعتبر شرفا له، فيما وصفها “الأيام الصعبة” التي تمر بها دولة الاحتلال.

حضر الحفل رئيس وزارة الخارجية في دبي

بينما ذكر إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه “بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد أقامت القنصلية العامة لإسرائيل في دبي حفل استقبال على شرف الذكرى الـ75 لاستقلال دولة الاحتلال بمشاركة المغني رامي كلاينشتاين، الذي اختير لتقديم العرض الاحتفالي، وهو أول حفل استقبال يقام في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور رئيس وزارة الخارجية في دبي الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ورجال أعمال وممثلين عن الجاليات اليهودية”.وفق “عربي21

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ونقل في تقرير، عن القنصلية الإسرائيلية العامة في دبي ليرون زيسلانسكي، أنه “منذ ثلاث سنوات فقط، لم يكن معظم الناس يتصورون أن شيئا كهذا سيحدث، وأي شخص موجود هنا معنا، ويرى هذه الفعالية، لن يصدق أن هذا يحدث في دبي، وهو بالتأكيد ليس متفاجئا، وابتداء من الغد سنتصرف بناء على تعليمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي زعم أن المستقبل لا ينتظر المترددين، فكلما حققنا المزيد، هكذا نفهم مقدار ما يمكننا تحقيقه، ليس لدي شك في الإمكانات الهائلة الموجودة في مستقبلنا المشترك”.

وأشار إلى أن “الفعالية شهدت تذوق الضيوف للطعام الإسرائيلي، وعرض أحد أركان الموسيقى الإسرائيلية رامي كلاينشتاين، الذي زعم أنه متحمس جدّا للمشاركة في أول حدث تاريخي من نوعه على أرض إمارة دبي، وللظهور أمام أناس هم جزء من تاريخ شعب إسرائيل، إنه شرف عظيم أن أشارك في 75 عاما من استقلال الدولة، وفي معلم مهم في نشاطها الدبلوماسي، وبالتأكيد في الأيام الصعبة التي تمر بها الدولة الآن”.

العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الخامس 

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة، السبت، يومه الخامس على التوالي.

وشنّ الاحتلال، منذ فجر الثلاثاء الماضي، عدوانا على قطاع غزة، بعد اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس و10 من أبنائهم وأطفالهم، بقصف منازلهم، عبر طيرانه الحربي ومدفعيته، وقصف مبانٍ على رؤوس قاطنيها، واستهدف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و6 من قادة “سرايا القدس” وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وفي المقابل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم “ثأر الأحرار“، أسفرت أول من أمس عن مقتل إسرائيلي وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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