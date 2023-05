بحضور مسؤولين إماراتيين .. دبي تتجاهل العدوان على غزة وتحتفل بإقامة دولة الاحتلال!

- Advertisement -

وطن – بينما تنهال صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الغزيين مدمّرة منازلهم، مع تواصل العدوان على قطاع غزة منذ 5 أيام، مخلفاً 33 شهيداً حتى اللحظة، أقامت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي احتفالاً بما يسمى بـ”عيد استقلالها”، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن الجاليات اليهودية.

وزعمت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي أن “الإمكانات الهائلة الموجودة في مستقبلنا المشترك كبيرة”.

Happy to celebrate Israel's 75th National Day in #Dubai. We hosted a grand celebration uniting friends and partners from across the region with an amazing live performance by the one and only @ramikleinstein. We remain committed to building bridges of peace & cooperation with all… pic.twitter.com/CIzAMaZbGA

— Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) May 12, 2023