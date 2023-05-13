بحضور مسؤولين إماراتيين .. دبي تتجاهل العدوان على غزة وتحتفل بإقامة دولة الاحتلال!

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وطن – بينما تنهال صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الغزيين مدمّرة منازلهم، مع تواصل العدوان على قطاع غزة منذ 5 أيام، مخلفاً 33 شهيداً حتى اللحظة، أقامت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي احتفالاً بما يسمى بـ”عيد استقلالها”، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن الجاليات اليهودية.

وزعمت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي أن “الإمكانات الهائلة الموجودة في مستقبلنا المشترك كبيرة”.

Happy to celebrate Israel's 75th National Day in #Dubai. We hosted a grand celebration uniting friends and partners from across the region with an amazing live performance by the one and only @ramikleinstein. We remain committed to building bridges of peace & cooperation with all… pic.twitter.com/CIzAMaZbGA — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) May 12, 2023

وأشار المغني الإسرائيلي رامي كلاينشتاين المشارك في الحفل إلى أن مشاركته تعتبر شرفا له، فيما وصفها “الأيام الصعبة” التي تمر بها دولة الاحتلال.

حضر الحفل رئيس وزارة الخارجية في دبي

بينما ذكر إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه “بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد أقامت القنصلية العامة لإسرائيل في دبي حفل استقبال على شرف الذكرى الـ75 لاستقلال دولة الاحتلال بمشاركة المغني رامي كلاينشتاين، الذي اختير لتقديم العرض الاحتفالي، وهو أول حفل استقبال يقام في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور رئيس وزارة الخارجية في دبي الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ورجال أعمال وممثلين عن الجاليات اليهودية”.وفق “عربي21”

📷بينما تنهال صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الغزيين منذ 5 أيام، مخلفةً 33 شهيداً حتى اللحظة، القنصلية العامة لدولة الاحتلال في إمارة #دبي تقيم احتفالاً بما يسمى بـ"عيد استقلالها"، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن الجاليات اليهودية!!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/X8LvJrw3wO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 13, 2023

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ونقل في تقرير، عن القنصلية الإسرائيلية العامة في دبي ليرون زيسلانسكي، أنه “منذ ثلاث سنوات فقط، لم يكن معظم الناس يتصورون أن شيئا كهذا سيحدث، وأي شخص موجود هنا معنا، ويرى هذه الفعالية، لن يصدق أن هذا يحدث في دبي، وهو بالتأكيد ليس متفاجئا، وابتداء من الغد سنتصرف بناء على تعليمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي زعم أن المستقبل لا ينتظر المترددين، فكلما حققنا المزيد، هكذا نفهم مقدار ما يمكننا تحقيقه، ليس لدي شك في الإمكانات الهائلة الموجودة في مستقبلنا المشترك”.

وأشار إلى أن “الفعالية شهدت تذوق الضيوف للطعام الإسرائيلي، وعرض أحد أركان الموسيقى الإسرائيلية رامي كلاينشتاين، الذي زعم أنه متحمس جدّا للمشاركة في أول حدث تاريخي من نوعه على أرض إمارة دبي، وللظهور أمام أناس هم جزء من تاريخ شعب إسرائيل، إنه شرف عظيم أن أشارك في 75 عاما من استقلال الدولة، وفي معلم مهم في نشاطها الدبلوماسي، وبالتأكيد في الأيام الصعبة التي تمر بها الدولة الآن”.

العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الخامس

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة، السبت، يومه الخامس على التوالي.

يا الله .. لطفك يا الله 🙏 #شاهد لحظة تدمير طائرات الاحتلال منزل لعائلة "الزعانين" في بيت حانون شمال قطاع #غزة . pic.twitter.com/wHCG1yfg9X — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 13, 2023

وشنّ الاحتلال، منذ فجر الثلاثاء الماضي، عدوانا على قطاع غزة، بعد اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس و10 من أبنائهم وأطفالهم، بقصف منازلهم، عبر طيرانه الحربي ومدفعيته، وقصف مبانٍ على رؤوس قاطنيها، واستهدف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

📸 مشهد مرعب .. هكذا تدمّر طائرات الاحتلال الاسرائيليّ منازل الفلسطينيين في #غزة . الفيديو يظهر استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في #بيت_لاهيا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/Lk18biyDTa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 13, 2023

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و6 من قادة “سرايا القدس” وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

📸 مع دخول العدوان يومه الخامس على التوالي .. 33 شهيداً فلسطينياً جراء العداون الإسرائيلي المتواصل على قطاع #غزة، وطائرات الاحتلال تصبّ حممها على عدد من المنازل وتُحيلها أثراً بعد عين. pic.twitter.com/M2xzWYdD0i — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 13, 2023

#شاهد📷 لحظة تدمير طائرات الاحتلال منزلاً في قطاع #غزة عصر اليوم الجمعة. pic.twitter.com/fk58hXYOfK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 12, 2023

وفي المقابل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم “ثأر الأحرار“، أسفرت أول من أمس عن مقتل إسرائيلي وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.

(النــــــّــــار، بالنـار) 🚀💥#صور لرشقات الـمقـاومة الفلسطينية من قطاع #غزة هذا المساء نحو المدن والمستوطنات الإسرائيلية رداً على العدوان المتواصل . (تصوير: "الفرنسية") pic.twitter.com/HYM4KYbyKY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 11, 2023