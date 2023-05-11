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الهدهد

(خاص) كانت في طريقها لتركيا.. تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل سوريا

بالتحقيق مع المقبوض عليهم تبين أنهما حضرا من منطقة قوات سوريا الديمقراطية ويريدان الدخول تهريباً إلى تركيا

كتب خالد الأحمد
تهريب مخدرات من سوريا الى تركيا watanserb.com
الجيش الوطني السوري
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وطن- ألقى الجيش الوطني السوري -المدعوم من تركيا- القبض على شخصين كانا يحاولان تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر مناطق سيطرته، في واحدة من أكبر شحنات المخدرات التي تمّ ضبطها داخل سوريا خلال السنوات الماضية.

ضبط شحنة مخدرات ضخمة قبل دخولها لتركيا

وأفاد الناشط “مالك عبد الهادي” في تصريحات خاصة لـ”وطن“، بأن إحدى الدوريات الأمنية التابعة للمكتب الأمني في الفرقة التاسعة، التابع للفيلق الثاني، وبالتنسيق مع لواء حرس الحدود ألقت في الساعة الرابعة والنصف من صباح، يوم السبت الموافق 6/5/2023، القبض على شخصين تسلّلا عبر نهر الفرات من جهة الشرق تجاه منطقة “جرابلس” المحررة في موقع الحويجة.

ويشار إلى أنه سبق وأن حشدت تركيا منذ سنوات، فصائل سورية معارضة للقتال إلى جانبها في عملياتها العسكرية في شمال شرقي سوريا، أطلقت عليهم تسمية “الجيش الوطني السوري”.

وهم بعض فصائل المعارضة المسلحة السورية التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الأسد منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، وقد تلقّت دعماً من تركيا بالأسلحة والذخيرة والمال، فضلاً عن التدريب.

وعثر مع المقبوض عليهما على حقائب بلون أسود وكحلي، وبتحري الحقائب عثر داخلها على حبوب مخدرة من نوع كبتاجون وتقدّر كميتها بـ22 كيلو و145 غراماً، كما تقدّر قيمتها بمبلغ (تسع مئة ألف ليرة تركية تقريباً).

تنسيق مع مهرب

وأضاف المصدر لـ(وطن)، أنه “بالتحقيق مع المقبوض عليهم تبين أنهما حضرا من منطقة قوات سوريا الديموقراطية، ويريدان الدخول تهريباً إلى تركيا ومعهما البضاعة المذكورة”.

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وكشف محدثنا أن الأول يدعى (أ. ج.) والثاني (أ. أ.)، وقاما بالتنسيق مع المهرب (ع. ه.) لتنفيذ العملية، وهو من أبناء منطقة جرابلس وما زال البحث جارياً عنه.

وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم إرسال التحقيقات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول المتبعة.

وفي 2 أيار/مايو الحالي، أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات، نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

ألوية حرس الحدود

يذكر أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد نظمت تشكيلات عسكرية لضبط الحدود ضمن ما يعرف بألوية حرس الحدود، ودأبت على إصدار تعاميم دورية لضبط هذه الآفة الخطيرة على المناطق المحررة، والتي تأتي غالباً من مناطق نظام الأسد ومناطق “قسد” الإرهابية.

كما تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات لدى الوزارة لمتابعة هذه القضايا وتطوير الأساليب لمكافحتها أصولاً.

وكانت السلطات التركية أعلنت في آب/أغسطس 2022، عن ضبط مليوني حبة كبتاغون مخدرة في أثناء تفتيش شاحنة بمنطقة “أكدنيز” في “مرسين” قادمة من سوريا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حينها، إنه “تم ضبط 310 كيلوغرامات (مليونَي قطعة) من حبوب الكبتاغون، التي دخلت بلدنا بطريقة غير مشروعة وأريد إرسالها إلى الخارج، في أثناء تفتيش أجري في شاحنة نتيجة التعقب في منطقة مرسين أكدنيز. وهناك 4 أشخاص رهن الاحتجاز”.

المصدرخاص وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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