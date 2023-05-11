(خاص) كانت في طريقها لتركيا.. تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل سوريا

- Advertisement -

وطن- ألقى الجيش الوطني السوري -المدعوم من تركيا- القبض على شخصين كانا يحاولان تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر مناطق سيطرته، في واحدة من أكبر شحنات المخدرات التي تمّ ضبطها داخل سوريا خلال السنوات الماضية.

ضبط شحنة مخدرات ضخمة قبل دخولها لتركيا

وأفاد الناشط “مالك عبد الهادي” في تصريحات خاصة لـ”وطن“، بأن إحدى الدوريات الأمنية التابعة للمكتب الأمني في الفرقة التاسعة، التابع للفيلق الثاني، وبالتنسيق مع لواء حرس الحدود ألقت في الساعة الرابعة والنصف من صباح، يوم السبت الموافق 6/5/2023، القبض على شخصين تسلّلا عبر نهر الفرات من جهة الشرق تجاه منطقة “جرابلس” المحررة في موقع الحويجة.

ويشار إلى أنه سبق وأن حشدت تركيا منذ سنوات، فصائل سورية معارضة للقتال إلى جانبها في عملياتها العسكرية في شمال شرقي سوريا، أطلقت عليهم تسمية “الجيش الوطني السوري”.

وهم بعض فصائل المعارضة المسلحة السورية التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الأسد منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، وقد تلقّت دعماً من تركيا بالأسلحة والذخيرة والمال، فضلاً عن التدريب.

وعثر مع المقبوض عليهما على حقائب بلون أسود وكحلي، وبتحري الحقائب عثر داخلها على حبوب مخدرة من نوع كبتاجون وتقدّر كميتها بـ22 كيلو و145 غراماً، كما تقدّر قيمتها بمبلغ (تسع مئة ألف ليرة تركية تقريباً).

تنسيق مع مهرب

وأضاف المصدر لـ(وطن)، أنه “بالتحقيق مع المقبوض عليهم تبين أنهما حضرا من منطقة قوات سوريا الديموقراطية، ويريدان الدخول تهريباً إلى تركيا ومعهما البضاعة المذكورة”.

- Advertisement -

وكشف محدثنا أن الأول يدعى (أ. ج.) والثاني (أ. أ.)، وقاما بالتنسيق مع المهرب (ع. ه.) لتنفيذ العملية، وهو من أبناء منطقة جرابلس وما زال البحث جارياً عنه.

وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم إرسال التحقيقات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول المتبعة.

وفي 2 أيار/مايو الحالي، أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات، نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

ألوية حرس الحدود

يذكر أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد نظمت تشكيلات عسكرية لضبط الحدود ضمن ما يعرف بألوية حرس الحدود، ودأبت على إصدار تعاميم دورية لضبط هذه الآفة الخطيرة على المناطق المحررة، والتي تأتي غالباً من مناطق نظام الأسد ومناطق “قسد” الإرهابية.

كما تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات لدى الوزارة لمتابعة هذه القضايا وتطوير الأساليب لمكافحتها أصولاً.

وكانت السلطات التركية أعلنت في آب/أغسطس 2022، عن ضبط مليوني حبة كبتاغون مخدرة في أثناء تفتيش شاحنة بمنطقة “أكدنيز” في “مرسين” قادمة من سوريا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حينها، إنه “تم ضبط 310 كيلوغرامات (مليونَي قطعة) من حبوب الكبتاغون، التي دخلت بلدنا بطريقة غير مشروعة وأريد إرسالها إلى الخارج، في أثناء تفتيش أجري في شاحنة نتيجة التعقب في منطقة مرسين أكدنيز. وهناك 4 أشخاص رهن الاحتجاز”.