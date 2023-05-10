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شاهد ما فعله أمير قطر في حفل زفاف أحد أفراد الأسرة الحاكمة (فيديو)

وثقت صور ومقاطع فيديو تواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في حفل زفاف الشيخ أحمد بن عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

كتب باسل النجار
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد watanserb.com
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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وطن- ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حفل زفاف الشيخ أحمد بن عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، وأثار حضوره تفاعلا كبيرا بين القطريين.

الشيخ تميم في حفل زفاف أحمد بن عبد الله بن ناصر

وتقدم العديد من القطريين عبر مواقع التواصل، بخالص التهاني والتبريكات للشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية الأسبق في قطر، بمناسبة زواج نجله أحمد.

ووثقت صور ومقاطع فيديو متداولة تواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في حفل الزفاف.

وحرص العديد من الحضور على التقاط صور تذكارية معه، الأمر الذي قابله الشيخ تميم بالتواضع والترحاب، في لفتة لاقت تفاعلا كبيرا وإشادة بتصرفه.

كما نشر “عيد الفضلي” الإعلامي والمحلل السياسي الكويتي المعروف، حيث كان أحد المدعوين، مقطع فيديو صوره بنفسه عبر كاميرا هاتفه من الحفل، وثق لحظة وصول أمير قطر واستقبال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني له.

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وعلق على الفيديو بالقول: “تصويري على السريع اليوم في عرس الشيخ أحمد بن عبدالله بن ناصر ال ثاني.. سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.”

وعلق أحد النشطاء على فيديو “الفضلي” بالقول:”واضح علاقتك الأخوية الكبيرة برئيس الوزراء السابق.. اكيد جيت وتعنيت ويستاهل العنوة ابو ناصر .

ما قصرت يابو فيصل”.

ليرد عليه الإعلامي الكويتي:”يستاهل بوناصر من يتعنى ويجيه”.

ويشار إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يحرص دائما على مشاركة القطريين لحظات حياتهم الهامة، سواء في الأفراح أو الأتراح ويحظى هذا الأمر لدى عموم الشعب بتقدير كبير.

الشيخ تميم في حفل زفاف أحمد بن عبد الله بن ناصر
الشيخ تميم في حفل زفاف أحمد بن عبد الله بن ناصر

أمير قطر يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في جدة

وفي سياق آخر تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الدعوة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير السعودية في قطر، خلال استقبال الشيخ تميم له بمكتبه في الديوان الأميري، اليوم.

وفي بداية الاستقبال نقل”بن فرحان” تحيات العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى أكير قطر وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل أمير قطر، سمو السفير السعودي تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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