من هو الأمير منصور بن خالد الذي عينته السعودية سفيراً لها في الدوحة

ذكرت وكالة الانباء القطرية، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدوحة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. #قناhttps://t.co/tRKCQKBOpa pic.twitter.com/slqMSyzbKl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2021

ويأتي تعيين السفير السعودي في الدوحة لأول مرة منذ 2017، تاريخ الحصار الذي فرضته الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة على الدوحة وسحب سفراء الدول الأربع.

وجاء ذلك في سياق المصالحة الخليجية التي اعتمدت في قمة العلا في السعودية وأنهت فصول أسوأ أزمة شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

الأمير منصور بن خالد بن فرحان.. سفير السعودية الجديد في قطر

وسبق أن عين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفيراً مفوضاً فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا في 2012.

كما شغل من قبل منصب مندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، وسفير مفوض فوق العادة غير مقيم للمملكة العربية السعودية لدى إمارة أندورا.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً في الفترة الأخيرة مع إرساء المصالحة الخليجية في قمة العلا وتخللتها زيارات رفيعة لمسؤولي البلدين.

من هو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود

* مولود في الرياض في العام 1961م

* متزوج ولديه من الأبناء خالد ونورة ولمى والجوهرة وعلياء.

التعليم

* ماجستير القانون والدبلوماسية (MALD) تخصص العلاقات الدولية من كلية فلتشر للقانون والدبلوماسية (Fletcher school of Law الجزيرة Diplomacy) بجامعة تفتس((Tufts University، مدفوردبوسطن، ولاية ماساشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1996م.

* ماجستير في دراسات الشرق الأدنى من جامعة نيويورك ((New York University نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،1991م

* بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1984م.

اللغات:

* عربي (اللغة الأم)

* إنجليزي

المسئوليات الوظيفية:

* صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 12-11-1432هـ (2010-2011م) بتعيينه على مرتبة سفير بوزارة الخارجية.

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* قدم أوراق اعتماده بتاريخ 17 سبتمبر 2008م سفيراً ومفوضاً فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

* قدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى منظمات الأمم المتحدة التالية في فيينا:

* مندوب المملكة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا(IAEA) (تقديم أوراق الاعتماد في 30-7-2008م).

* مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا (UNOV) (تقديم أوراق الاعتماد في 1-8-2008م).

* مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) (تقديم أوراق الاعتماد في 1-8-2008م).

* قدم أوراق اعتماده بتاريخ 5-12-2008م سفيراً غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفينيا.

* قدم أوراق اعتماده بتاريخ 6-7-2009م سفيراً غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفاكيا.

* 23 أبريل 2002م – 2008م: سفير مفوض فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك.

* 1997م – 2002م: مستشار في إدارة الشئون الغربية بوزارة الخارجية السعودية.

1986م – 1997م:

* عضو في الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

* ممثل المملكة العربية السعودية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة.

* نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة (1995-1997م).

* 1984-1986م: سكرتير ثالث بالإدارة العامة للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية.

* مايو 1984م: التحق بوزارة الخارجية السعودية بوظيفة ملحق دبلوماسي.

المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي حضرها وشارك فيها حسب ما ذكرت جريدة الجزيرة

* الاجتماع السابع للحوار السياسي لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على مستوى الخبراء، رئيس الوفد السعودي للاجتماع، 22- 24 مارس 2001م، بروكسل، بلجيكا.

* الحوار العربي- الروسي، 2- 3 نوفمبر 1999م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

* المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، 14- 25 يونيه 1993م، فيينا، النمسا.

* مؤتمر القمة العالمي للطفل، 30-31 سبتمبر 1990م، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

* دورة الأمم المتحدة المستأنفة للشرق الأوسط، 10- 15 ديسمبر 1988م، جنيف، سويسرا.