5 أشياء يجب أن تفعلها دائمًا قبل أن تشرب القهوة في الصباح!

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وطن- من تناول الإفطار إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة، هناك عدد من الأشياء التي يجب عليك فعلها قبل أن تشرب القهوة في الصباح.

وفي هذا الإطار، كشف موقع “wellandgood“، عن مجموعة من الممارسات الإستراتيجية التي يمكنك القيام بها قبل شرب القهوة أول شيء في الصباح وذلك لدعم جسمك بشكل أفضل وتقليل الاستجابة المحتملة للضغط والإجهاد، وتوازن الهرمونات.

إعادة ترطيب الجسم

يجف جسمك بين عشية وضحاها، لذا قبل الاستمتاع بقهوة الصباح، من المهم شرب 16 أونصة من مشروب غني بالمعادن.

يمكن على سبيل المثال شرب ماء جوز الهند أو عصير الصبار أو الجريب فروت أو عصير البرتقال مع قليل من الملح وثمانية أونصات من الماء لترطيب الجسم قبل شرب قهوة الصباح.



تناول الألياف والبروتين

القهوة على معدة فارغة يمكن أن تحفز الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يسبب ذلك في حدوث الالتهابات ويؤدي إلى انخفاض طاقتنا.

ولكن عندما نبدأ يومنا بتناول ما يكفي من الألياف، يمكن أن يساعد بشكل كبير في موازنة نسبة السكر في الدم.

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يقترح الخبراء تناول نصف كوب من التوت أو الموز أو البرتقال أو التمر مع زبدة اللوز قبل قهوة الصباح.

بالإضافة إلى الألياف، يعتبر البروتين هو المغذيات الرئيسية الأخرى التي تعوض ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا فإن تناول بعضها إما قبل شرب القهوة أو مع قهوتك يعد أمرًا مثاليًا.

ممارسة الرياضة

إن شرب القهوة قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية قد يجعلك تشعر بالقلق أثناء التمرين.



لذا ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية ثم شرب القهوة.

تنظيف أسنانك بالفرشاة

الأحماض الموجودة في القهوة تضعف قوة المينا فى الأسنان، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد شرب القهوة يمكن أن يضر ببياضها اللؤلؤي.

بدلاً من ذلك، إذا انتظرت حوالي 30 دقيقة، بعد شرب القهوة لتنظيفها بالفرشاة، يمكن أن تعيد تمعدن مينا الأسنان وتمنع التسوس.



الانتظار 90 دقيقة بعد الاستيقاظ

في غضون الساعة الأولى من الاستيقاظ، ترتفع مستويات الكورتيزول لدينا بشكل مثالي وتنخفض بشكل حاد في استجابة تُعرف باسم استجابة إيقاظ الكورتيزول (CAR).



يمثل هذا الارتفاع والانخفاض في هرمون الكورتيزول نظامًا عصبيًا صحيًا وله تأثير كبير على صحتنا المناعية وحتى خطر تطور المناعة الذاتية. يساعد التوقف عن تناول الكافيين لمدة 90 دقيقة الأولى من الاستيقاظ على تعزيز أكثر توازن CAR ويمكن أن يدعم مستويات الطاقة لدينا بشكل أفضل على مدار اليوم.