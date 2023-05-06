السبت, مايو 6, 2023
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مرض الكبد الدهني: الطعام الياباني يحد من مخاطر تليف الكبد

"الاستهلاك العالي لفول الصويا والمأكولات البحرية والأعشاب البحرية له آثار مفيدة تقي من أمراض الكبد الدهنية"

كتب معالي بن عمر
الطعام الياباني watanserb.com
الطعام الياباني
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وطن-لاحظ باحثون يابانيون أن النظام الغذائي الياباني التقليدي يمكن أن يحد من مخاطر تليف الكبد لدى المرضى المصابين بمرض الكبد الدهني.

وبحسب تقرير نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإنه يعاني حوالي 200000 شخص في فرنسا، بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أو مرض الكبد الدهني، وفقًا للمعهد الوطني للأبحاث الصحية والطبية (Inserm). وينتج عن هذا المرض تراكم الدهون في الكبد. وفي حال لم يختفي الالتهاب، يمكن أن يتطور مرض الكبد الدهني إلى تليف الكبد، وهذا من شأنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.

النظام الغذائي الياباني التقليدي قد يمنع خطر الإصابة بتليف الكبد

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، فإن النظام الغذائي الياباني التقليدي قد يقلل من خطر التطور من مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى تليف الكبد.

التليف الكبدي
التليف الكبدي

وفي هذا الدراسة البحثيّة، استخدم علماء من جامعة أوساكا متروبوليتان (اليابان) نظام تسجيل “مؤشر النظام الغذائي الياباني المعدل المكون من 12 مكونًا أو ما يُسمّى (mJDI12)، والذي يركز على تناول الطعام حسب النمط الغذائي الياباني.

ويشمل هذا النظام الغذائي 12 مجموعة غذائية وهي كالآتي: الأرز، حساء ميسو، المخللات، منتجات الصويا، الخضار الخضراء والصفراء، الفواكه، المأكولات البحرية، الفطر، الأعشاب البحرية، الشاي الأخضر، القهوة، ولحم البقر ولحم الخنزير. هذا وتتراوح الدرجات من 0 إلى 12.

هذا وتشير الدرجات الأعلى إلى تناول الطعام وفقًا للنمط الغذائي الياباني وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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مرض الكبد الدهني: الآثار المفيدة لفول الصويا والأعشاب البحرية والمأكولات البحرية

ثم درس الباحثون العلاقة بين مؤشر النظام الغذائي الياباني mJDI12، وكتلة العضلات، وتطور تليف الكبد لدى 136 مريضًا يعانون من مرض الكبد الدهني في مستشفى جامعة أوساكا متروبوليتان.

ووفقًا للنتائج، فإن المجموعة التي اتّبعت مؤشر النظام الغذائي الياباني، كانت معرضة بصفة أقل جدًا لخطر الإصابة بتليف الكبد. ووجد الباحثون أيضًا أن الاستهلاك العالي لفول الصويا والمأكولات البحرية والأعشاب البحرية له آثار مفيدة تقي من أمراض الكبد الدهنية ويقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد.

من جانبه، قال البروفيسور يوشيناري ماتسوموتو، المؤلف المشارك للدراسة: “تشير هذه الدراسة إلى أن النظام الغذائي الياباني قد يكون فعالًا كعلاج غذائي للمرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني. ونأمل أن تؤسس المزيد من الدراسات، نظامًا غذائيًا فعالًا لهؤلاء المرضى”.

الطعام الياباني التقليدي يقي من أمراض البكبد الدهني
الطعام الياباني التقليدي يقي من أمراض البكبد الدهني
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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