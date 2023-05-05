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الجزائر.. إعلان حكومي لوظيفة “خباز” يشترط شهادة دكتوراة في الصيدلة يثير موجة غضب! (شاهد)

الناشطون على مواقع لتواصل اعتبروا أن مثل هذه الأمور تسببت في هجرة العقول الجزائرية للخارج

كتب سالم حنفي
الجزائر.. إعلان حكومي لوظيفة
إعلان حكومي لوظيفة "خباز" في الجزائر
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وطن- أثار إعلان وظيفة شاغرة في مصلحة حكومية في الجزائر موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لما اعتبره المغردون الجزائريون استهانة بالمكانة العلمية التي يجب أن يكون عليها المتقدم للوظيفة.

وكشف إعلان صادر عن وكالة التشغيل في ولاية سكيكدة عن عرض توظيف لمهنة “خباز” في المخبزة الصناعية “سمير نبيل بوفناة”.

المفاجأة كانت في شروط التوظيف التي شملها الإعلان الوظفي، حيت اشترط الإعلان على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة في الصيدلة.

غضب واستياء المغردين الجزائريين من الإعلان

الإعلان المنشور، تسبب بموجة غضب ممزوجة بالسخرية بين المغردين الجزائريين، حيث استهجن الكثير منهم وجود مثل هذا الشرط لوظيفة “خباز”، في حين أكد بعضهم ان مثل هذه الإجراءات المتبعة في الجزائر كانت سببا رئيسيا في هجرة العقول للخارج.

وفي هذا السياق، قال المغرد “بن سعيد بشير“، غاضبا وساخرا مما حدث:” ڨالو لشبيبة معندكم وين تروحو ڨعدو في بلادكم وخدمة في بلادكم كاين واش تخدم غي نتوما متبغوش تخدمو هادي هيا خدمة لي كانو يحكو عليها ههههه ربي يفرجها علينا وخلاص”.

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وقال المغرد “عبدالحق بيادة”:” كارثة بمعنى الكلمة باش يكون خباز ولا بائع في المخبزة لازم يكون متخرج جامعي لي دار هذا المنصب نقولو نتا لست مسؤولا او لست اهلا لها”.

سبب هجرة العقول الجزائرية للخارج

وعلق مغرد آخر معتبرا مثل هذه الأمور تسببت في هجرة الجزائريين بالقول:” هذا العفن من أسباب هجرة و هروب الجامعيين إلى الخارج”.

أما المغرد “وليد الجزائري” فقال:” لو كان هذا الأمر صحيح فعلا فعلى السلطات التدخل و مساءلة مدير الوكالة على هذه المهزلة اذ كيف دكتور في الصيدلة يعمل خباز …لا حول و لا قوة إلا بالله”.

وقال مغرد آخر غاضبا من حالة البلاد:” نعم ويزيدو يعايروك ويقولولك نتا مبغيتش تخدم هذه هي الجزائر بلاد متخلفة غير عادلة الحل الوحيد هو الهجرة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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