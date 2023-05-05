الجزائر.. إعلان حكومي لوظيفة “خباز” يشترط شهادة دكتوراة في الصيدلة يثير موجة غضب! (شاهد)

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وطن- أثار إعلان وظيفة شاغرة في مصلحة حكومية في الجزائر موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لما اعتبره المغردون الجزائريون استهانة بالمكانة العلمية التي يجب أن يكون عليها المتقدم للوظيفة.

وكشف إعلان صادر عن وكالة التشغيل في ولاية سكيكدة عن عرض توظيف لمهنة “خباز” في المخبزة الصناعية “سمير نبيل بوفناة”.

المفاجأة كانت في شروط التوظيف التي شملها الإعلان الوظفي، حيت اشترط الإعلان على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة في الصيدلة.

وكالة التشغيل بسكيكدة تنشر عرضا للتوظيف في "مخبـزة" والشهادة المطلوبة متخرج من الجامعة (دكتوراه في الصيدلة)😕 pic.twitter.com/4oBstK0pw3 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) May 4, 2023

غضب واستياء المغردين الجزائريين من الإعلان

الإعلان المنشور، تسبب بموجة غضب ممزوجة بالسخرية بين المغردين الجزائريين، حيث استهجن الكثير منهم وجود مثل هذا الشرط لوظيفة “خباز”، في حين أكد بعضهم ان مثل هذه الإجراءات المتبعة في الجزائر كانت سببا رئيسيا في هجرة العقول للخارج.

وفي هذا السياق، قال المغرد “بن سعيد بشير“، غاضبا وساخرا مما حدث:” ڨالو لشبيبة معندكم وين تروحو ڨعدو في بلادكم وخدمة في بلادكم كاين واش تخدم غي نتوما متبغوش تخدمو هادي هيا خدمة لي كانو يحكو عليها ههههه ربي يفرجها علينا وخلاص”.

ڨالو لشبيبة معندكم وين تروحو ڨعدو في بلادكم وخدمة في بلادكم كاين واش تخدم غي نتوما متبغوش تخدمو هادي هيا خدمة لي كانو يحكو عليها ههههه

ربي يفرجها علينا وخلاص — بن سعيد بشير (@BachirBensaid9) May 4, 2023

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وقال المغرد “عبدالحق بيادة”:” كارثة بمعنى الكلمة باش يكون خباز ولا بائع في المخبزة لازم يكون متخرج جامعي لي دار هذا المنصب نقولو نتا لست مسؤولا او لست اهلا لها”.

كارثة بمعنى الكلمة باش يكون خباز ولا بائع في المخبزة لازم يكون متخرج جامعي لي دار هذا المنصب نقولو نتا لست مسؤولا او لست اهلا لها — EmiLio (@AbdelhakBiada) May 4, 2023

سبب هجرة العقول الجزائرية للخارج

وعلق مغرد آخر معتبرا مثل هذه الأمور تسببت في هجرة الجزائريين بالقول:” هذا العفن من أسباب هجرة و هروب الجامعيين إلى الخارج”.

هذا العفن من أسباب هجرة و هروب الجامعيين إلى الخارج — Eddie Abraham (@EddieAbraham7) May 4, 2023

أما المغرد “وليد الجزائري” فقال:” لو كان هذا الأمر صحيح فعلا فعلى السلطات التدخل و مساءلة مدير الوكالة على هذه المهزلة اذ كيف دكتور في الصيدلة يعمل خباز …لا حول و لا قوة إلا بالله”.

لو كان هذا الأمر صحيح فعلا فعلى السلطات التدخل و مساءلة مدير الوكالة على هذه المهزلة اذ كيف دكتور في الصيدلة يعمل خباز …لا حول و لا قوة إلا بالله — وليد الجزائري و أفتخر (@kanoune_walid) May 5, 2023

وقال مغرد آخر غاضبا من حالة البلاد:” نعم ويزيدو يعايروك ويقولولك نتا مبغيتش تخدم هذه هي الجزائر بلاد متخلفة غير عادلة الحل الوحيد هو الهجرة”.