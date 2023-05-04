الخميس, مايو 4, 2023
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حياتنا

هل يمكن أن يكون للوحدة فوائد وما الفرق بينها وبين العزلة الاجتماعية؟

كتب معالي بن عمر
العزلة الاجتماعية watanserb.com
العزلة الاجتماعية
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وطن-على الرغم من أن قضاء الوقت بمفردنا يمكن أن يخيف الكثير منا، فإن عزل أنفسنا عن الآخرين من وقت لآخر يعزز توازننا النفسي.

وبينما أظهرت العديد من الدراسات مؤخرًا أن الشعور بالوحدة يمكن أن يكون ضارًا بصحتك، تعتقد عالمة النفس Thuy-vy Nguyen، على العكس من ذلك، أن عزل نفسك عن الآخرين يمكن أن يكون مفيدًا، حسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

تحليل المشاعر

درست Thuy-vy Nguyen، آثار الوحدة على البشر لأكثر من عشر سنوات، وقد أظهرت لها تجارب مختلفة أننا نميل إلى ملئ فراغنا عندما لا يكون لدينا أي تفاعل اجتماعي. وهكذا تمكنت من إثبات أنه إذا أعطينا الأشخاص المعزولين في غرفة؛ خيار البقاء في وضع الخمول أو الانشغال بفعل شيء ما، فإن معظم الناس سيختارون القيام بأي نشاط، وهو أمر غير مؤكد تمامًا، بحسب الطبيبة النفسية Thuy-vy Nguyen.

هناك فرق كبير بين الاستمتاع بالوحدة والشعور بالوحدة watanserb.com
هناك فرق كبير بين الاستمتاع بالوحدة والشعور بالوحدة

ومع ذلك، وفقًا للعالمة النفسية، فإن قراءة كتاب في حديقة، والذهاب إلى السينما دون وجود أي شخص بجانبك أو تناول العشاء بمفردك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي حقًا على صحتنا العقلية ومزاجنا، وفق ما ترجمته “وطن“.

هذه الأوقات الخاصة يمكن أن تساعدنا أيضًا في توجيه مشاعرنا. حيث أفادت Thuy-vy Nguyen: “بعد 15 دقيقة فقط من العزلة المفروضة على الطلاب، وجدت أن المشاعر القوية التي يمكن أن يشعر بها المشاركون، مثل القلق أو الإثارة، قد اختفت”.

وتابعت: “وفي حين أنه قد يكون من الصعب أن تكون لوحدك، فإن السفر بمفردك يمكن أيضًا أن يوفر إحساسًا بالاستقلالية والحرية التي ترافقها عملية اتخاذ القرارات بمفردك”.

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لحظات مختارة

لكن كن حذرًا، لكي تتتمتع بجميع التأثيرات المفيدة للعزلة، يجب أن تقضي بعض الوقت بمفردك وليس أن تكون في عزلة الاجتماعية تامة. بهذا المعنى، أوضحت Thuy-vy Nguyen أن الوحدة غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين العزلة.

وفي علم النفس، يعرّف الباحثون العزلة على أنها شعور بالضيق الذي نشعر به عندما لا نمتلك أو لا نستطيع الحصول على نوع الروابط الاجتماعية أو العلاقات التي نأملها. وتتابع قائلة: “أما الوحدة؛ فهي إحساس مختلف”.

وفي دراسة استقصائية دولية شملت أكثر من 18000 بالغ، حدد أكثر من نصفهم العزلة كأحد الأنشطة الرئيسية التي يشاركون فيها للشعور بالراحة. وتنصح الطبيبة النفسية قائلةً: “حتى لو كنت منفتحًا على الآخرين، لا تدع هذه الميزة الشخصية تمنعك من قضاء بعض الوقت بمفردك”.

واختتمت المتخصصة في المجال النفسي بالقول: “إذا كان تنظيم رحلة منفردة يبدو صعبًا بالنسبة لك إلى حد ما في الوقت الحالي، فإن تحديد فترات زمنية قصيرة تكون فيها لوحدك، تعتبر بداية جيّدة”.

العلاقة الزوجية watanserb.com
الوحدة أفضل من الارتباط
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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