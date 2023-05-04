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منافس السيسي.. ماذا يعني اعتقال أقارب أحمد الطنطاوي قبل عودته لمصر؟

ظهر كلٌّ من محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال المعارض السياسي والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في نيابة أمن الدولة المصرية

كتب خالد الأحمد
اعتقال أفراد من عائلة أحمد الطنطاوي watanserb.com
النائب المصري ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي
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وطن– قبل ساعات من عودته لمصر وهو يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتقلت السلطات المصرية اثنين من عائلة النائب المصري ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي.

نظام السيسي يعتقل عمّ وخال أحمد الطنطاوي

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد ظهر كلٌّ من محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال المعارض السياسي والمرشّح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في نيابة أمن الدولة -التي قررت حبسهما- بعد إخفاء قسري دام لـ5 أيام.

وذلك قبل ساعات من عودة “الطنطاوي” المرتقبة إلى مصر قادماً من لبنان محل إقامته المؤقت، منذ أغسطس الماضي.

ووفق محامين حقوقيين مصريين، فإن نيابة أمن الدولة حققت اليوم، الخميس، مع محمد نجيب الطنطاوي شقيق والد أحمد الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية شقيق والدته، و10 من أنصاره في محافظة كفر الشيخ، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وأكد الحقوقي المصري البارز “حسام بهجت”، اليوم الخميس، أن سلطات الأمن في مصر أوقفت اثنين من عائلة البرلماني السابق أحمد طنطاوي الذي أعلن الشهر الماضي نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وقال بهجت لوكالة فرانس برس: إنّ “الأمن أوقف محمد نجيب طنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية مساء، الثلاثاء، بكفر الشيخ (دلتا النيل)”، في إشارة إلى عم وخال البرلماني السابق وخاله.

وأضاف “بهجت” مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المذكورين مثلاً أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة”.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر“، كشف بهجت أنّ حملة الاعتقالات شملت عدداً من أصدقاء وأنصار النائب أحمد طنطاوي وأعضاء دائرته الانتخابية إلى جانب عمه وخاله. وتمّ التحقيق معهم اليوم بنيابة أمن الدولة ومن بينهم: (أحمد جميل عبد القادر حمدي وحمدون كمال سعيد أبو الجدايل، وهاني حسين عبد العليم وتامر فتح الله حسن وعلي محمد الحداد وآخرون).

وجاءت عملية القبض، قبل 3 أيام، من الموعد الذي حدّده الطنطاوي للعودة إلى مصر، بعد قضائه 10 أشهر في لبنان.

أحمد الطنطاوي أعلن عن موعد عودته لمصر وخوضه سباق الرئاسة

وكان الطنطاوي أعلن أنه سيعود إلى مصر، السبت المقبل، كما أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الشهرَ قبل الماضي: “إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)”.

وفي تدوينة على حسابه الموثق في “فيسبوك” في 22 آذار الماضي، قال أحمد الطنطاوي، إن مصر لم تغادر عقله وروحه ووجدانه لحظة واحدة.

مضيفاً، أنه “سيعود إليها بإذن الله يوم السبت ٦ مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل مطار القاهرة ١٢.٣٠ ظهرًا، ليقوم بواجبه في تقديم البديل المدني الديموقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم”.

من أحمد الطنطاوي؟

ويشار إلى أن “أحمد محمد رمضان طنطاوي” هو سياسي مصري من مواليد 25 يوليو 1979، عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعدّ من الجيل الثاني لحزب الكرامة.

وكان عضواً في مجلس النواب المصري عن دائرة “دسوق وقلين” بكفر الشيخ وهو أحد أعضاء تكتل 25/30 البرلماني، وعمل صحفياً في جريدة الكرامة.

كما أن طنطاوي يحمل شهادة الماجستير في السياسة والاقتصاد من جامعة القاهرة، وعدة شهادات علمية أخرى.

وغادر أحمد الطنطاوي مصر قبل أشهر بعد تضييق النظام المصري عليه وتهديده.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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