الأربعاء, مايو 3, 2023
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ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار تماماً وتعطل خاصية التعليقات! (شاهد)

ميريام فارس عطلت خاصية التعليقات خشية الهجوم عليها

كتب سالم حنفي
الفنانة اللبنانية ميريام فارس watanserb.com
الفنانة اللبنانية ميريام فارس
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وطن- خشية من تعرضها للهجوم، احتفلت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، بعيد ميلادها الأربعين من خلال جلسة تصوير مثيرة أرفقت صورها عبر حسابها على انستغرام، مع اقفال خاصية التعليق.

كما احتفلت ميريام فارس بزيادة عدد مشاهداتها على نتفلكس او يوتيوب التي بلغت 9.5 مليون مشاهدة، مع حملها قالب حلوى يحمل اسم أغنيتها “توكو تاكا” التي روجت لكأس العالم في قطر 2023.

احتفلت ميريام فارس بزيادة عدد مشاهداتها على نتفلكس
احتفلت ميريام فارس بزيادة عدد مشاهداتها على نتفلكس

ووفقا للصور، فقد وطعت الألوان الرمادية على أجواء عيد الميلاد، وتوزعت البالونات باللون الأسود وانتشرت الكونفيتي في أرجاء المكان، حيث ارتدت فستانا مفتوحا حتى خصرها كشف ساقها اليمنى بشكل كامل حتى مؤخرتها.

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار
ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار

كما تعمدت الفنانة اللبنانية الوقوف بوضعية مثيرة أبرزت مؤخرتها وكشفت عن ساقها بشكل متعمد ومثيرة.

 

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ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار
ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار

أما إطلالتها الثانية، فظهرت ميريام فارس خلالها مرتدية بدلة رمادية وجاكيتا مفتوحا من منطقة الصدر، ونسقتها مع حزام عريض باللون الأسود يظهر قوامها الممشوق وانتعلت حذاء أسود بكعب عالٍ.

 

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وفي إطلالتها الثالثة، ظهرت ميرام فارس مرتيدة بنطالا بساق واسع مع معطف جلدي استعانت به لتخبئة منطقة الصدر كونها تعمدت عدم ارتداء أي قميص أو حمالة صدر.

 

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ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار
ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار
ظهرت ميرام فارس مرتيدة بنطالا بساق واسع مع معطف جلدي استعانت به لتخبئة منطقة الصدر
ظهرت ميرام فارس مرتيدة بنطالا بساق واسع مع معطف جلدي استعانت به لتخبئة منطقة الصدر

وتفاديا للانتقادات والهجوم عليها بسبب جرأتها المعروفة بها، عطلت الفنانة اللبنانية التي تحمل لقب “ملكة المسرح” بتعطيل التعليقات على صورها التي اعتبرها البعض جريئة.

يشار إلى أن ميريام فارس تستعد لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في سلطنة عمان، الجمعة الموافق 5 مايو.

وكانت ميريام فارس قد طرحت منذ فترة أغنية “قضيها انبساط” بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى والتوزيع هاني ربيع.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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