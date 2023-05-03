ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار تماماً وتعطل خاصية التعليقات! (شاهد)

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وطن- خشية من تعرضها للهجوم، احتفلت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، بعيد ميلادها الأربعين من خلال جلسة تصوير مثيرة أرفقت صورها عبر حسابها على انستغرام، مع اقفال خاصية التعليق.

كما احتفلت ميريام فارس بزيادة عدد مشاهداتها على نتفلكس او يوتيوب التي بلغت 9.5 مليون مشاهدة، مع حملها قالب حلوى يحمل اسم أغنيتها “توكو تاكا” التي روجت لكأس العالم في قطر 2023.

ووفقا للصور، فقد وطعت الألوان الرمادية على أجواء عيد الميلاد، وتوزعت البالونات باللون الأسود وانتشرت الكونفيتي في أرجاء المكان، حيث ارتدت فستانا مفتوحا حتى خصرها كشف ساقها اليمنى بشكل كامل حتى مؤخرتها.

كما تعمدت الفنانة اللبنانية الوقوف بوضعية مثيرة أبرزت مؤخرتها وكشفت عن ساقها بشكل متعمد ومثيرة.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

أما إطلالتها الثانية، فظهرت ميريام فارس خلالها مرتدية بدلة رمادية وجاكيتا مفتوحا من منطقة الصدر، ونسقتها مع حزام عريض باللون الأسود يظهر قوامها الممشوق وانتعلت حذاء أسود بكعب عالٍ.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

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وفي إطلالتها الثالثة، ظهرت ميرام فارس مرتيدة بنطالا بساق واسع مع معطف جلدي استعانت به لتخبئة منطقة الصدر كونها تعمدت عدم ارتداء أي قميص أو حمالة صدر.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

وتفاديا للانتقادات والهجوم عليها بسبب جرأتها المعروفة بها، عطلت الفنانة اللبنانية التي تحمل لقب “ملكة المسرح” بتعطيل التعليقات على صورها التي اعتبرها البعض جريئة.

يشار إلى أن ميريام فارس تستعد لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في سلطنة عمان، الجمعة الموافق 5 مايو.

وكانت ميريام فارس قد طرحت منذ فترة أغنية “قضيها انبساط” بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى والتوزيع هاني ربيع.