سلطان النيادي يبهر العالم “بصورة دبي” من خارج كوكب الأرض (شاهد)

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وطن- يُواصل رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي”، مشاركة مغامراته من محطة الفضاء الدولية. وفي آخر تفاعل مع متابعيه نشر النيادي صورة من الفضاء، ليلاً، لإمارة دبي وقد بدت مضيئة وجميلة بطريقة لاتوصف. بل إنها كانت بمثابة مدينة “من كوكب آخر” على حد قوله.

صورة دبي من الفضاء بعدسة سلطان النيادي

ومن على ارتفاع 400 كيلومتر على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة ساحرة لإمارة دبي واصفا إياها بأنها مدينة من خارج كوكب الأرض قائلا”حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر”.

حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر 🤍✨ Dubai shines almost as bright as the stars up here. #MyDubai 🤍✨ pic.twitter.com/cWe74Ku5DM — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 3, 2023

وفي وقت سابق، نشر النيادي عدداً من الصور التي التقطها من الفضاء، لمعالم ومناطق مختلفة بالدولة، منها أم غافة في مدينة العين، وغيرها.

ويذكر أن النيادي، كان قد انطلق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع مارس/آذار الماضي، وخلالها سيخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة.

كما سيشارك النيادي، خلال تواجده بمحطة الفضاء الدولية، بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

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وقد حقق النيادي بالفعل، بعض الإنجازات التي ستبقى راسخة في التاريخ العربي، حيث سجل اسمه بأحرف من ذهب كأول عربي يسير في الفضاء الفسيح، وذلك خلال المهام التي قام بها للسير خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة.

ويمضي النيادي مهمة «طموح زايد 2» على متن المحطة الدولية، في أطول مهمة للرواد العرب بالفضاء، والتي تستمر 6 أشهر، أجرى خلالها العديد من التجارب العلمية، وأول عملية سير خارج المحطة استمرت لـ 7 ساعات ودقيقة واحدة

ولي عهد دبي يشيد بصورة سلطان النيادي

علّق الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، على صورة لإمارة دبي بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ونشر ولي عهد دبي، تغريدة على تويتر قال فيها: “صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء… دبي الفريدة والمتفرّدة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي”.

صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء … دبي الفريدة والمتفردة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي pic.twitter.com/o4mlcIJ6TI — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 3, 2023

وأضاف “هي صورة مذهلة لدبي التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، ترسم صورة عن الإنجازات غير العادية للأمة على الأرض وخارجها”.

إلى ذلك وعلى غرار دبي، فقد سبق لرائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، نشر مقطع فيديو مُميز أظهر فيه كيف تبدو بعض الدول العربية من الفضاء.

وقام النيادي بتصوير المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” من نوافذ المحطة الفضائية الدولية المتواجد على متنها حالياً، وأرفق المقطع بتعليق قال فيه “من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة، أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء”.