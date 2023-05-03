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سلطان النيادي يبهر العالم “بصورة دبي” من خارج كوكب الأرض (شاهد)

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نشر صورة مميزة لإمارة دبي من محطة الفضاء الدولية، ليرد عليه ولي عهد الإمارة الغنية بتعليق أثار تفاعلا واسعا

كتب فهمي الورغمي
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن- يُواصل رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي”، مشاركة مغامراته من محطة الفضاء الدولية. وفي آخر تفاعل مع متابعيه نشر النيادي صورة من الفضاء، ليلاً، لإمارة دبي وقد بدت مضيئة وجميلة بطريقة لاتوصف. بل إنها كانت بمثابة مدينة “من كوكب آخر” على حد قوله.

صورة دبي من الفضاء بعدسة سلطان النيادي

ومن على ارتفاع 400 كيلومتر على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة ساحرة لإمارة دبي واصفا إياها بأنها مدينة من خارج كوكب الأرض قائلا”حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر”.

وفي وقت سابق، نشر النيادي عدداً من الصور التي التقطها من الفضاء، لمعالم ومناطق مختلفة بالدولة، منها أم غافة في مدينة العين، وغيرها.

ويذكر أن النيادي، كان قد انطلق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع مارس/آذار الماضي، وخلالها سيخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة.

كما سيشارك النيادي، خلال تواجده بمحطة الفضاء الدولية، بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

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وقد حقق النيادي بالفعل، بعض الإنجازات التي ستبقى راسخة في التاريخ العربي، حيث سجل اسمه بأحرف من ذهب كأول عربي يسير في الفضاء الفسيح، وذلك خلال المهام التي قام بها للسير خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة.

ويمضي النيادي مهمة «طموح زايد 2» على متن المحطة الدولية، في أطول مهمة للرواد العرب بالفضاء، والتي تستمر 6 أشهر، أجرى خلالها العديد من التجارب العلمية، وأول عملية سير خارج المحطة استمرت لـ 7 ساعات ودقيقة واحدة

صورة دبي من الفضاء بعدسة سلطان النيادي
صورة دبي من الفضاء بعدسة سلطان النيادي

ولي عهد دبي يشيد بصورة سلطان النيادي

علّق الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، على صورة لإمارة دبي بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ونشر ولي عهد دبي، تغريدة على تويتر قال فيها: “صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء… دبي الفريدة والمتفرّدة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي”.

وأضاف “هي صورة مذهلة لدبي التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، ترسم صورة عن الإنجازات غير العادية للأمة على الأرض وخارجها”.

إلى ذلك وعلى غرار دبي، فقد سبق لرائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، نشر مقطع فيديو مُميز أظهر فيه كيف تبدو بعض الدول العربية من الفضاء.

وقام النيادي بتصوير المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” من نوافذ المحطة الفضائية الدولية المتواجد على متنها حالياً، وأرفق المقطع بتعليق قال فيه “من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة، أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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