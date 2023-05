سلطان النيادي يبهر العالم “بصورة دبي” من خارج كوكب الأرض (شاهد)

- Advertisement -

وطن- يُواصل رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي”، مشاركة مغامراته من محطة الفضاء الدولية. وفي آخر تفاعل مع متابعيه نشر النيادي صورة من الفضاء، ليلاً، لإمارة دبي وقد بدت مضيئة وجميلة بطريقة لاتوصف. بل إنها كانت بمثابة مدينة “من كوكب آخر” على حد قوله.

ومن على ارتفاع 400 كيلومتر على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة ساحرة لإمارة دبي واصفا إياها بأنها مدينة من خارج كوكب الأرض قائلا”حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر”.

حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر 🤍✨

Dubai shines almost as bright as the stars up here. #MyDubai 🤍✨ pic.twitter.com/cWe74Ku5DM

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 3, 2023