دراسة أميركيّة حديثة تكشف عن تقلّبات ميكروبيوتا الأمعاء خلال النهار والمساء وحسب الفصول

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وطن-كشفت دراسة أُجريت من قبل باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو (الولايات المتحدة الأمريكية) في مؤتمر أسبوع أمراض الجهاز الهضمي (DDW) عن أن ميكروبيوتا الأمعاء التي تضم 1012 إلى 1014 كائنًا دقيقًا، أظهرت تقلبات يومية وموسمية.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى الباحثون دراسة، استخدموا فيها بيانات من حوالي 20000 عينة براز تم جمعها بواسطة American Gut Project لفحص تركيبها البكتيري، حسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

الجراثيم المعوية: دورات يومية وموسمية

من خلال تحليل وقت وتاريخ ومكان الجمع، وجد العلماء أن 57٪ من الشعب البكتيرية لها دورة متميزة مدتها 24 ساعة. على سبيل المثال، كانت مستويات Actinobacteriota أقل في العينات المأخوذة في الصباح وأعلى بكثير في العينات المأخوذة قرب نهاية اليوم، حسب ما قاله المؤلفون.

وفقًا للتحليل، كانت التقلبات الموسمية أكثر وضوحًا، على سبيل المثال، انخفضت مستويات البكتيريا المتقلبة بشكل مطرد خلال فصل الشتاء وازدادت بشكل مطرد حتى وصلت إلى الذروة خلال فصل الصيف.وفي هذا الشأن، قالت كارولينا دانتاس ماتشادو، مؤلفة العمل: “تتغير نسب البكتيريا بشكل كبير. وإذا كانت نسب كل عنصر مختلفة، فهو ميكروبيوم مختلف”.

الغذاء والنوم هما أصل التقلبات اليومية

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يعتقد الفريق أن النظام الغذائي والنوم من العوامل المهمة على الأرجح في تغييرات القناة الهضمية اليومية. على مدار اليوم، يمكن أن تتأثر التجمعات البكتيرية بالمغذيات والمياه التي تتناولها، وكذلك فترات الراحة والنشاط. من الصعب تفسير التقلبات الموسمية، لكن التغيرات في الضوء والتعرض لحبوب اللقاح والرطوبة ودرجة الحرارة يمكن أن تساهم في ذلك.

ووفقًا لأمير زارينبار، المؤلف المشارك للدراسة، لا يزال من السابق لأوانه دمج هذه النتائج في توصيات قابلة للتنفيذ للأطباء والمرضى. ومع ذلك، فهو يصر على أن الباحثين بحاجة إلى النظر في هذه الأنواع من التقلبات عند إجراء أبحاث الميكروبات.

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فهم وظائف الجراثيم المعوية بشكل أفضل لاستخدامها بالطريقة المناسبة

يأمل الفريق أن يؤدي هذا العمل إلى فهم أفضل للعلاقة بين الميكروبيوم والأمراض، إذ قال أمير زارينبار: “تظهر العديد من الأمراض (الحساسية، والتهابات الجهاز التنفسي، والإسهال المعدي) حسب الاختلافات الموسمية”.

كما أضاف: “تشير بياناتنا الآن إلى أن كل هذه الحالات تحدث في سياق ميكروبيوم مختلف”.

وخلصت كارولينا دانتاس ماتشادو إلى أن “البكتيريا تؤدي العديد من الوظائف المهمة، مثل استقلاب الأطعمة التي نتناولها وبعض الأدوية. وكلما فهمنا أكثر عن الميكروبيوم، زاد فهمنا لكيفية استخدامه بشكل أفضل للتأثير على صحتنا”.