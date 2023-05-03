بطائرات كاميكازي الانتحارية.. الاحتلال يغتال منفذي عملية الأغوار في نابلس

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وطن- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاءَ ثلاثة شهداء في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بعد توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، اليوم الخميس، فيما أفاد ناشطون بسقوط عدد من المصابين بعضهم حالته حرجة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنّ اثنين من الشهداء تشوّهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم، ما يصعب معه التعرّف على هوياتهم.

من جانبها، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تفاصيلَ الأسلوب الجديد الذي من خلاله تمّ اغتيال الشهداء الثلاثة.

وقالت الصحيفة، إنه تمّ قتل الشهداء الثلاثة باستخدام طائرة مسيرة، حيث دخلت الطائرة المسيرة نافذة المنزل في شارع ياسمين حيث تمّ إيواء المقاومين وانفجرت بهم، كما أوضحت أنه تمّت الاستعانة أيضاً بصواريخ الدرون.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عدد من المقاومين في احد المنازل المحاصرة بالبلدة القديمة في نابلس. فيديو لحظة انتشال احد الشهداء pic.twitter.com/6k726AS1AO — Hanzala (@Hanzpal2) May 4, 2023

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وأوضحت الصحيفة، أنه لأول مرة يتمّ استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية للاغتيال، حيث تمّ استخدام الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية وأحيانًا لإطلاق الصواريخ لاغتيال المقاومين في غزة، وبحسب ما ورد سابقاً فقد استخدمت طائرات كاميكازي المتفجرة ضد أهداف إيرانية، ولكن ليس في الضفة الغربية.

من جانبها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ العملية التي نفّذتها القوات الإسرائيلية استهدفت منفذي عملية الأغوار التي أدّت لمقتل ثلاثة مستوطِنات، الشهرَ الماضي.

تغطية صحفية: "انتشال جثامين عدد من الشهداء في المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في نابلس". pic.twitter.com/hgWjfVi1Q0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2023

وكشف ناشطون عن هوية اثنين من الشهداء منفذي الأغوار، وهما حسن قطناني ومعاذ المصري.

الشهيدين في نابلس صباح هذا اليوم : حسن قطناني ومعاذ المصري منفذي عملية الأغوار pic.twitter.com/hKesYZtZ9A — زهر|بيقولوا صحفية𓂆 (@az_za98) May 4, 2023

حصار منزلين لعائلة محمد العزيزي وآخر لعائلة عكوب

وأكدت وسائل إعلام محلية، أنّ قوات الاحتلال حاصرت منزلين؛ أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي، والآخر لعائلة عكوب تواجد فيهما مجموعة من المقاومين.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت صواريخ مضادة تجاه المنازل، واستخدمت طائرات درون انتحارية.

تغطية صحفية: "مشهد آخر لحظة انتشال جثمان أحد الشهـ ـداء الذين اغتالهم الاحتلال في نابلس". pic.twitter.com/SXttRPJa4K — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2023

وفاة 3 مستوطِنات في عملية الأغوار

يشار إلى أنّ مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على سيارة في إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل شقيقتين وإصابة الأم بجروح خطيرة، بداية شهر أبريل الماضي، قبل أن يعلن لاحقاً عن وفاة الأم.

وقال جيش الاحتلال في بيان حينها، إنّ الهجوم وإطلاق النار استهدفا السيارة عند مفترق الحمرا في منطقة الأغوار في نابلس، وإنه يُجري عمليات تفتيش للبحث عن المنفذين.