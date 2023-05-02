فيديو مروع لافتراس طفل فلسطيني من قبل أسد في غزة

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وطن- هشّم أسد في حديقة للحيوانات بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، رأس طفل ما أدى إلى وفاته على الفور، في واقعةٍ أثارت الصدمة والحزن في أوساط الفلسطينيين.

وبحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطنية، فإن الطفل المتوفَّى يُدعى “حمادة نضال اقطيط” ويبلغ من العمر 6 أعوام، وتوفي أمس، الإثنين، بعد أن عضّه أسد داخل قفصه في مدينة “أصداء الترفيهية” على مرأى من الزوار وذوي الضحية.

تفاصيل افتراس أسد لطفل فلسطيني في غزة

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إنّ الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته، مضيفاً أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

وقال شاهد عيان بحسب وسائل إعلام فلسطينية، إنّ الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة.

حادثة مفجعة.. أسد يفترس طفلًا في #غزة بعدما دخل متسللاً إلى قفصه والشرطة تعلن إغلاق المدينة الترفيهية التي شهدت الواقعة#فلسطين #العربية pic.twitter.com/r3xfDficQ0 — العربية (@AlArabiya) May 2, 2023

ثم وصل إلى قفص الأسد واقترب منه فقامت اللبؤة بعضّه من رأسه، وجاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى.

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وكشف مصدر طبي لوكالة “فرانس برس”، عن أنّ الطفل المتوفى نُقل بعد إصابته إلى “مستشفى ناصر” بخان يونس قطاع غزة، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وبحسب فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الأسد وهو ينقضّ على الطفل ويشدّه إلى داخل القفص، فيما تُسمع استغاثات نسوة وبكاء.

فيديو افتراس الطفل من قبل أسد في مدينة “أصداء الترفيهية”

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد من الواقعة في أثناء غرس الأسد أنيابه في الطفل، وتُسمع أصوات الصراخ من زوار الحديقة في مدينة أصداء الترفيهية.

اسد يقتل طفل في غزة ، الحماية والتأمين ضعيف جداً ، هذا مكان يصلح لوضع دجاج وليس اسد ، الرحمة لروح الطفل ، من يتحمل هذا الاهمال والتسيب. pic.twitter.com/Gs2ZGcOjhr — 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) May 1, 2023

وأصدرت إدارة مدينة “أصداء الترفيهية” التي شهدت الحادث بياناً نعت فيه الطفل محمد نضال حسن اقطيط، معلنةً مشاطرةَ أهله وذويه أحزانهم، وأعلنت الحداد على روح الطفل ووقف العمل في المدينة.

وأضافت أنها بدأت فوراً التعاون مع جميع الجهات الرسمية والعشائرية وفقاً للقانون واحتراماً لعائلة الفقيد، وستقف أمام مسؤولياتها في هذا الحادث المؤسف.

يشار إلى أن الحديقة تضمّ أسدين داخل قفص حديدي، وعدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.

ووفق نشطاء، فإن هذه الحديقة تفتقر إلى وسائل حماية وخاصة أقفاص الحيوانات المفترسة.