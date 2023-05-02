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فيديو مروع لافتراس طفل فلسطيني من قبل أسد في غزة

تسلّق الطفل حمادة نضال اقطيط داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد في مدينة "أصداء الترفيهية"، واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته

كتب خالد الأحمد
افتراس طفل فلسطيني من قبل أسد watanserb.com
افتراس طفل فلسطيني من قبل أسد
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وطن- هشّم أسد في حديقة للحيوانات بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، رأس طفل ما أدى إلى وفاته على الفور، في واقعةٍ أثارت الصدمة والحزن في أوساط الفلسطينيين.

وبحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطنية، فإن الطفل المتوفَّى يُدعى “حمادة نضال اقطيط” ويبلغ من العمر 6 أعوام، وتوفي أمس، الإثنين، بعد أن عضّه أسد داخل قفصه في مدينة “أصداء الترفيهية” على مرأى من الزوار وذوي الضحية.

تفاصيل افتراس أسد لطفل فلسطيني في غزة

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إنّ الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته، مضيفاً أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

وقال شاهد عيان بحسب وسائل إعلام فلسطينية، إنّ الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة.

ثم وصل إلى قفص الأسد واقترب منه فقامت اللبؤة بعضّه من رأسه، وجاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى.

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وكشف مصدر طبي لوكالة “فرانس برس”، عن أنّ الطفل المتوفى نُقل بعد إصابته إلى “مستشفى ناصر” بخان يونس قطاع غزة، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وبحسب فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الأسد وهو ينقضّ على الطفل ويشدّه إلى داخل القفص، فيما تُسمع استغاثات نسوة وبكاء.

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فيديو افتراس الطفل من قبل أسد في مدينة “أصداء الترفيهية”

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد من الواقعة في أثناء غرس الأسد أنيابه في الطفل، وتُسمع أصوات الصراخ من زوار الحديقة في مدينة أصداء الترفيهية.

وأصدرت إدارة مدينة “أصداء الترفيهية” التي شهدت الحادث بياناً نعت فيه الطفل محمد نضال حسن اقطيط، معلنةً مشاطرةَ أهله وذويه أحزانهم، وأعلنت الحداد على روح الطفل ووقف العمل في المدينة.

وأضافت أنها بدأت فوراً التعاون مع جميع الجهات الرسمية والعشائرية وفقاً للقانون واحتراماً لعائلة الفقيد، وستقف أمام مسؤولياتها في هذا الحادث المؤسف.

يشار إلى أن الحديقة تضمّ أسدين داخل قفص حديدي، وعدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.

ووفق نشطاء، فإن هذه الحديقة تفتقر إلى وسائل حماية وخاصة أقفاص الحيوانات المفترسة.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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