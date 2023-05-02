زوجة ميسي تلفت الأنظار في الدرعية ضمن جولة العائلة بالسعودية (فيديو)

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وطن- لفتت أنتونيلا راكوزو، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان وقائد منتخب راقصي التانجو، الأنظار إليها أثناء زيارتها “الدرعية” في المملكة العربية السعودية رفقة زوجها وأطفالهما.

ميسي وزوجته في الدرعية

وكان “ميسي” قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، قد بدأ زيارة جديدة إلى السعودية للترويج للسياحة.

وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودية على “تويتر” أمس: أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.”

ميسي سعيد خلال زيارته إلى الدرعية💚💚💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/LKcz5IlmLy — بيت الهلال (@baytAlhilal) May 1, 2023

وبعد ظهور ميسي وعائلته أمس في صور نشرها على حسابه بفيسبوك وهم يستمتعون في المملكة تحت أشجار النخيل، ظهرت العائلة اليوم مجددا في “الدرعية” ولفتت زوجة ميسي الأنظار إليها.

وأظهر مقطع متداول من زيارة ميسي وعائلته للدرعية، أنتونيلا وهي تلقى ترحابا كبيرا من قبل السعوديين، وسلطت عدسات الكاميرات عليها.

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كما أظهر الفيديو ميسي رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه أثناء قضاء جولة سياحية في بعض الأماكن، وتوقفه مع بعض الشخصيات لتوثيق الرحلة والتقاط الصور التذكارية.

سعيد بزيارة اللاعب المتألق ليونيل ميسي في متحف الطّريف، الدرعية – الرياض منوّر الحتّة وعدستي محظوظة بالصورة ، لا تنسى حنا من أيام السداسية فخورين فيك و من قبل كاس العالم 😂❤️ pic.twitter.com/M95uIui8jj — مجرّد (@66576) May 1, 2023

وصل النجم الأرجنتيني، أمس الاثنين، إلى الرياض في إطار توقيع اتفاقية منذ عدة أشهر كسفيرا للسياحة في المملكة.

واحتفى وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال زيارته التي يؤديها إلى المملكة رفقة عائلته. في رحلة يقوم بها “برغوث روزاريو” للترويج للسياحة بالسعودية

سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى #السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة 🇸🇦#أهلًا_ميسي pic.twitter.com/unHGN2z5nV — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

ويشار إلى أنه منذ عام تقريباً، عيّنت السعودية ليونيل ميسي، سفيراً للسياحة لديها.

حيث سبق له أن زار مدينة جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.

ميسي والهلال السعودي

وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، أنّ ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.

وكشفت تقارير عديدة متداولة مؤخرا أنّ نادي الهلال السعودي يتطلّع للحصول على خدمات ميسي في الموسم المقبل، ما قد يجدّد التنافس مع غريمه رونالدو الذي انضم للنصر مطلعَ العام الجاري في صفقة ضخمة لعامين ونصف العام.

وزعمت التقارير أنّ عرض الهلال تضمّن كل المزايا المقررة للاعب ولبّى جميع مطالب النجم الأرجنتيني.