الثلاثاء, مايو 2, 2023
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زوجة ميسي تلفت الأنظار في الدرعية ضمن جولة العائلة بالسعودية (فيديو)

تعد هذه الزيارة الثانية لـ ليونيل ميسي إلى المملكة كسفير للسياحة السعودية

كتب باسل النجار
زوجة ميسي تلفت الأنظار في الدرعية watanserb.com
زوجة ميسي تلفت الأنظار في الدرعية
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وطن- لفتت أنتونيلا راكوزو، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان وقائد منتخب راقصي التانجو، الأنظار إليها أثناء زيارتها “الدرعية” في المملكة العربية السعودية رفقة زوجها وأطفالهما.

ميسي وزوجته في الدرعية

وكان “ميسي” قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، قد بدأ زيارة جديدة إلى السعودية للترويج للسياحة.

وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودية على “تويتر” أمس: أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.”

وبعد ظهور ميسي وعائلته أمس في صور نشرها على حسابه بفيسبوك وهم يستمتعون في المملكة تحت أشجار النخيل، ظهرت العائلة اليوم مجددا في “الدرعية” ولفتت زوجة ميسي الأنظار إليها.

وأظهر مقطع متداول من زيارة ميسي وعائلته للدرعية، أنتونيلا وهي تلقى ترحابا كبيرا من قبل السعوديين، وسلطت عدسات الكاميرات عليها.

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كما أظهر الفيديو ميسي رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه أثناء قضاء جولة سياحية في بعض الأماكن، وتوقفه مع بعض الشخصيات لتوثيق الرحلة والتقاط الصور التذكارية.

ميسي وزوجته في الدرعية
ميسي وزوجته في الدرعية

وصل النجم الأرجنتيني، أمس الاثنين، إلى الرياض في إطار توقيع اتفاقية منذ عدة أشهر كسفيرا للسياحة في المملكة.

واحتفى وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال زيارته التي يؤديها إلى المملكة رفقة عائلته. في رحلة يقوم بها “برغوث روزاريو” للترويج للسياحة بالسعودية

ويشار إلى أنه منذ عام تقريباً، عيّنت السعودية ليونيل ميسي، سفيراً للسياحة لديها.

حيث سبق له أن زار مدينة جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.

ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي
ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي

ميسي والهلال السعودي

وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، أنّ ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.

وكشفت تقارير عديدة متداولة مؤخرا أنّ نادي الهلال السعودي يتطلّع للحصول على خدمات ميسي في الموسم المقبل، ما قد يجدّد التنافس مع غريمه رونالدو الذي انضم للنصر مطلعَ العام الجاري في صفقة ضخمة لعامين ونصف العام.

وزعمت التقارير أنّ عرض الهلال تضمّن كل المزايا المقررة للاعب ولبّى جميع مطالب النجم الأرجنتيني.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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