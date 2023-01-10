باريس سان جيرمان يرد على عرض الهلال السعودي لضم ميسي بهذا القرار

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وطن- رد باريس سان جيرمان الفرنسي، على عرض نادي الهلال السعودي المغريّ، لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية، والذي يفوق ما دفعه النصر السعودي للتعاقد مع رونالدو في الميركاتو الشتوي.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن إدارة باريس سان جيرمان، باتت قريبة من تجديد عقدها مع الأرجنيتني ليونيل ميسي المُتوج مؤخراً بمونديال كأس العالم 2022 قطر، في ظل اهتمام نادي الهلال السعودي للتعاقد معه.

تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” عقد ليونيل ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان، بات جاهزاً. للتوقيع بين كلا الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة”.

كما وتابعت الصحيفة الإسبانية، ” باريس سان جيرمان يتعامل مع مسألة تجديد عقد ميسي، على أنها صفقة أكبر من مجرد بقاء اللاعب لموسم آخر مع الفريق. ولهذا الأمر النادي يستجيب لشروط اللاعب بشأن مدة العقد والراتب والمكافآت”.

عدة مصادر موثوقة تؤكد .. ميسي حسم أمره وقرر البقاء مع باريس سان جيرمان pic.twitter.com/iUtsvSWdmx — محمد عواد (@mohammedawaad) January 3, 2023

راتب ليونيل ميسي في عقده الجديد

واستكملت، ” باريس سان جيرمان، سيمنح ليونيل ميسي، راتباً. يقدر ب30 مليون يورو، لكن على ما يبدو بأن النادي سيحقق الفوائد المالية من وراء بقاء اللاعب مع الفريق”.

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وكانت وسائل الإعلام السعودية، تحدثت عن تقديم نادي الهلال السعودي، العرض المغري للتعاقد مع البرغوث الأرجنيني ليونيل ميسي، بصفقة تصل إلى 300-400 مليون يورو، من أجل الرد على صفقة نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

🚨 الماركا :

باريس سان جيرمان سيقدم عرض لايمكن رفضه لليونيل ميسي

الفرنسيون واثقون من تجديد ميسي لعقده pic.twitter.com/YrKUpnOLFW — عالم المونديال (@WC_Qatar22) January 10, 2023

كما وواصلت الصحيفة حديثها، ” إيردات باريس سان جيرمان من انضمام النجم الأرجنتيني. بلغت نحو 700 مليون يورو في الموسم الأول من التعاقد معه، بالإضافة إلى وجود 10 رعاة جدد مع زيادة قيمة الرعاية”.

وختمت الصحيفة، ” ليونيل ميسي ساهم في زيادة عدد القمصان المباعة لنادي باريس سان جيرمان. حيث وصل عددها إلى أكثر من مليون قميص. أي أكثر من 60% باسم اللاعب فقط”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد ميسي سينتهي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.