الأربعاء, يناير 11, 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يرد على عرض الهلال السعودي لضم ميسي بهذا القرار

ماركا: ميسي سيُجدد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الأيام القادمة

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان وتجديد عقد ميسي watanserb.com
باريس سان جيرمان وتجديد عقد ميسي
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وطن- رد باريس سان جيرمان الفرنسي، على عرض نادي الهلال السعودي المغريّ، لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية، والذي يفوق ما دفعه النصر السعودي للتعاقد مع رونالدو في الميركاتو الشتوي.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن إدارة باريس سان جيرمان، باتت قريبة من تجديد عقدها مع الأرجنيتني ليونيل ميسي المُتوج مؤخراً بمونديال كأس العالم 2022 قطر، في ظل اهتمام نادي الهلال السعودي للتعاقد معه.

تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” عقد ليونيل ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان، بات جاهزاً. للتوقيع بين كلا الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة”.

كما وتابعت الصحيفة الإسبانية، ” باريس سان جيرمان يتعامل مع مسألة تجديد عقد ميسي، على أنها صفقة أكبر من مجرد بقاء اللاعب لموسم آخر مع الفريق. ولهذا الأمر النادي يستجيب لشروط اللاعب بشأن مدة العقد والراتب والمكافآت”.

راتب ليونيل ميسي في عقده الجديد

واستكملت، ” باريس سان جيرمان، سيمنح ليونيل ميسي، راتباً. يقدر ب30 مليون يورو، لكن على ما يبدو بأن النادي سيحقق الفوائد المالية من وراء بقاء اللاعب مع الفريق”.

تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان
تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان
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وكانت وسائل الإعلام السعودية، تحدثت عن تقديم نادي الهلال السعودي، العرض المغري للتعاقد مع البرغوث الأرجنيني ليونيل ميسي، بصفقة تصل إلى 300-400 مليون يورو، من أجل الرد على صفقة نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما وواصلت الصحيفة حديثها، ” إيردات باريس سان جيرمان من انضمام النجم الأرجنتيني. بلغت نحو 700 مليون يورو في الموسم الأول من التعاقد معه، بالإضافة إلى وجود 10 رعاة جدد مع زيادة قيمة الرعاية”.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وختمت الصحيفة، ” ليونيل ميسي ساهم في زيادة عدد القمصان المباعة لنادي باريس سان جيرمان. حيث وصل عددها إلى أكثر من مليون قميص. أي أكثر من 60% باسم اللاعب فقط”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد ميسي سينتهي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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