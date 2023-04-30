الأحد, أبريل 30, 2023
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حياتنا

هيفاء وهبي تلعب البلياردو والشطرنج بأقصر فستان في دولابها (شاهد)

فستان هيفاء من دار أزياء jitrois ويصل سعره إلى 3490 يورو

كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي تلعب البلياردو والشطرنج بأقصر فستان في دولابها (شاهد) watanserb.com
هيفاء وهبي
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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل بأحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان نيون قصير.

العصا معي

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي شاركتها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تقف بطريقة مثيرة بذريعة لعب البلياردو.

مازحت هيفاء الجمهور في تعليقها

بينما كانت هيفاء وهبي تجلس في الصورة الثانية أمام لوح شطرنج بطريقة تكشف أن الفستان قصير جداً.

فستان هيفاء من دار أزياء jitrois

ونسقت الفنانة اللبنانية ملابسها مع حذاء طويل بنفس اللون.

ومازحت هيفاء وهبي جمهورها في التعليق بعبارة “العصا معي”، مع إيموجي كرة البلياردو.

وتبين أن فستان هيفاء من دار أزياء jitrois، ويصل سعره إلى 3490 يورو.

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رقص هيفاء

وقبل أيام، تعرّضت هيفاء وهبي، إلى هجوم وانتقادات من بعض الناشطين، بسبب طريقة رقصها في حفلتها بأبو ظبي.

حيث أحيت هيفاء وهبي حفلاً غنائياً في ثاني أيام عيد الفطر، وأطلّت بفستان باللون الأزرق السماوي اللامع، مكشوف الكتفين وبفتحة جانبية كشفت عن ساقها.

وظهرت هيفاء وهبي بفيديو تداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تؤدي أغنيتها “يا حياة قلبي”، وتتراقص عليها.

ثم أعطت هيفاء ظهرها للجمهور على المسرح، وهزّت أردافها بطريقة جريئة قبل أن تلتفت إليهم وتستكمل الأغنية.

أزمة وفضيحة

وفي سياق آخر، تصدّرت أزمة هيفاء وهبي ووالدها، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ما استدعى أسرة الفنانة اللبنانية إلى إصدار بيان للرد.

حيث نشرت الإعلامية نضال الأحمدية مقطع صوت قالت إنه يعود لوالد هيفاء وهبي، يقول خلاله إنه يُعاني من أزمة صحية شديدة.. ويعاني من تورم في الوجه والقدمين وضيق بالتنفس.

كما كشف والد هيفاء وهبي أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية بتكلفة مرتفعة.

وأشار والد هيفاء وهبي إلى أنه ليس لديه رقم ابنته ولا توجد بينهما أي اتصالات منذ زمن.

وتعرّضت هيفاء إلى انتقادات بسبب إهمالها لوالدها وعدم إنفاقها عليه، ما استدعى أسرتها لإصدار بيان رسمي توضح خلاله الأمور.

مخطط للإساءة

وأكدت العائلة أن ما قيل في التسجيل ليس صحيحاً، وهو نتيجة اتفاق بين نضال الأحمدية وشخص يدعى علي كنعان.

وأشارت عائلة هيفاء وهبي إلى أن والدها ليس بحاجة مساعدة مالية، قائلين: “أبناؤه وأصهرته لا يقصرون وكما هو معلوم ابنه الشهيد كان ضمن مؤسسة لا تتخلى عنه إن لزم الأمر.. بالمختصر لقد تم التخطيط لتوريط الوالد واستدراجه وهو الرجل الذي ناهز التسعين”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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