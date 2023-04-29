السبت, أبريل 29, 2023
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الزوجان وطريقة النوم: فيما يلي طريقة رائعة للنوم بشكل أفضل معًا والحفاظ على علاقتكما

"يقول واحد من كلّ ثلاثة أمريكيين تقريبًا إن النوم مع الشريك، له "تأثير سلبي" على نوعية راحتهم"

كتب معالي بن عمر
النوم مع شريكك watanserb.com
النوم مع شريكك
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وطن-لا جرم أنّ النوم بمفردك، يجعل لياليك هادئة ومريحة، لكن عندما تشارك سريرك مع شريكك، سيتغيّر الحال، ربما إلى الأفضل، إذا اتبعتَ هذه الطريقة لكي تحافظ على علاقتك الزوجية.

بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنّ الحصول على ليلة نوم جيدة أمر ضروري للصحة العقلية والجسدية. لكن الأمر ليس سهلاً دائمًا، خاصةً عندما تنام مع شريكك.

وفي الواقع، يمكن لشريكك الذي ينام بجوارك أن يتحرك أو يأخذَ اللحاف منك، بحيث يزعجك ويقلق راحتك. ووفقًا لـمنظمة Better Sleep Council، يقول واحد من كلّ ثلاثة أمريكيين تقريبًا، إنّ النوم مع الشريك لها “تأثير سلبي” على نوعية راحتهم. ومع ذلك، تؤكّد المنظمة أيضًا أنّ النوم مع شخص نحبّه يمكن أن يكون له “تأثير إيجابي” على رفاهيتنا الشخصية، وكذلك على علاقتنا.

لذا، كيف تقضي ليلة سعيدة ومريحة على الرغم من أنّ هناك مَن يشاركك سريرَك؟ على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي TikTok، شاركت سيسيليا بلومدال -وهي امرأة شابة أصلها من السويد ولكنها تعيش حاليًا في أرخبيل نرويجي يُدعى سفالبارد- طريقةً بسيطة ولكنها فعّالة جدًا للنوم مع شريكك باسترخاء وراحة تامة.

مشاركة الفراش مع شريكك
مشاركة الفراش مع شريكك

كيف ينامون بشكل أفضل معًا؟ ها هو الحل

توضح سيسيليا بلومدال، وفق ترجمة “وطن“، أنّ الطريقة التي ترتّب بها سريرها دائمًا ما تثير كثيراً من التعليقات. ولسببٍ وجيه: تعلن أنها مستوحاة مما يسمى بالطريقة “الاسكندنافية”. ولكن ما هي؟ بعد إزالة الملاءات المختلفة واللحاف، تقوم سيسيليا بلومدال أولاً بتشغيل آلة لتنظيفها تمامًا. بمجرد أن يصبحَ كلّ شيء جافًا ونظيفًا، تنتقل إلى وضع طريقتها موضع التنفيذ. تبدأ بشكل طبيعي بوضع الملاءة المريحة على المرتبة مرة أخرى.

علمًا بأنّ لدى سيسيليا بلومدال لحافين وليس لحاف واحد، إذ تقول: “لا يمكنني النوم براحة بوجود لحاف واحد فقط”. هذه الطريقة المشهورة جدًا في بلدان الشمال الأوروبي والولايات المتحدة، تسمح لك بالحصول على لحاف خاص بك، وبالتالي عدم الشعور بالبرد. يمكن أن يكون في الواقع الحل الأمثل للتوقف عن الجدال مع شريكك حول هذا الموضوع!

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استخدام لحافين حلٌّ ضد “طلاق النوم”؟

قد يكون هذا الحل فعّالاً إذا كنتَ ترغب في تجنّب ما يسمى “الطلاق في أثناء النوم”. نم بشكل منفصل حتى لا تنأى بنفسك عن شريك حياتك، ولكن ببساطة لقضاء ليالٍ أكثر هدوءًا. كما ذكرت الدكتورة إيرين فلين إيفانز، مستشارة الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أنّه “يجب على الأزواج دائمًا استشارة أخصائي لتحديد اضطرابات النوم. إنها الطريقة الوحيدة لضمان النوم بشكل أفضل لكلا الشريكين، بغض النظر عن مكان نومهم”.

طريقة للنوم مع شريكك براحة واسترخاء
طريقة للنوم مع شريكك براحة واسترخاء
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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