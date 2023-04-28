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أخطر 5 أفاعي في العالم .. النوع الثالث يُحدد الشخص عن بعد حوالي 100م (صور)

"تقتل الثعابين السامة ضحاياها بمواد سامة تنتج في غدة لعابية معدلة يقوم الحيوان بعد ذلك بحقنها في الفريسة باستخدام أنيابه"

كتب أنس السالم
أخطر 5 أفاعي في العالم watanserb.com
كوبرا الملك
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وطن – استعرض موقع (livescience)، في تقريرٍ له، أخطر أفاعي في العالم، قائلاً إنّ الثعابين تلدغ حوالي 5.4 مليون شخص كل عام، مما يؤدي إلى وفاة ما بين 81000 و 138000 شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تقتل الثعابين السامة ضحاياها بمواد سامة تنتج في غدة لعابية معدلة يقوم الحيوان بعد ذلك بحقنها في الفريسة باستخدام أنيابه.وفق التقرير

أفاد باحثون في عام 2019 في مجلة Frontiers of Ecology and Evolution أن مثل هذه السم قد تطورت على مدى ملايين السنين لتسبب ردود فعل شديدة لدى الضحية، من الشلل والنزيف إلى موت الأنسجة والالتهابات.

إليك أخطر 5 أفاعي في العالم:

1.ثعبان تايبان الداخلي:

يعتبر ثعبان تايبان الداخلي واحداً من أكثر الثعابين سمية، بحسب المجلة الدولية لعلم الأدوية العصبية، مما يعني أن جزءًا صغيرًا من سمها يمكن أن يقتل الفريسة (أو الضحايا من البشر).

تعيش هذه الثعابين بعيدًا، في الشقوق الطينية في كوينزلاند (ولاية في شمال شرق أستراليا) والسهول الفيضية في جنوب أستراليا، غالبًا داخل جحور الحيوانات الأخرى المحفورة مسبقًا.

ثعبان تايبان الداخلي
ثعبان تايبان الداخلي واحد من أكثر الثعابين سمية

عندما يشعر التايبان بالتهديد، يلف الثعبان جسمه في شكل S ضيق قبل أن ينطلق في لدغة واحدة سريعة أو لدغات متعددة.

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أحد المكونات الرئيسية لهذا السم، والذي يميزه عن الأنواع الأخرى ، هو إنزيم الهيالورونيداز. وفقًا لعدد عام 2020 من مجلة Toxins، اذ يزيد هذا الإنزيم من معدل امتصاص السموم في جميع أنحاء جسم الضحية.

2. تايبان الساحلية:

قد تتعرض للعض عدة مرات قبل أن تدرك أنه ثعبان تايبان الساحلي وذلك بفضل سرعته المذهلة.

ثعبان تايبان الساحلي
ثعبان تايبان الساحلي

عندما يتعرض للتهديد، فإن هذا الثعبان، الذي يعيش في الغابات الرطبة في المناطق الساحلية المعتدلة والاستوائية، سيرفع جسمه بالكامل عن الأرض بينما يضخ السم في عدوه عبر انيابه.

قبل عام 1956، عندما تم إنتاج مضاد فعال للسم ، كانت لدغة هذا الثعبان قاتلة دائمًا ، وفقًا لـ Australian Geographic.

3. ملك الكوبرا:

الكوبرا الملك هو أطول ثعبان سام في العالم، يصل طوله إلى 18 قدمًا، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن.

يسمح بصر الثعبان المثير للإعجاب بتحديد شخص متحرك من على بعد حوالي (100 متر). وعندما يتعرض للتهديد، سيستخدم الكوبرا الملكية أضلاعه وعضلات خاصة في رقبته لإخراج الجلد حول رأسه؛ يمكن لهذه الثعابين أيضًا رفع رؤوسها عن الأرض بحوالي ثلث طول أجسامها، وفقًا لحديقة حيوان سان دييغو .

ملك الكوبرا
ملك الكوبرا

إن ادعاء الشهرة ليس قوة سمها، بل الكمية التي يتم حقنها في الضحايا: كل لدغة توفر حوالي 7 ملليلترات (حوالي 0.24 أوقية سائلة) من السم، ويميل الثعبان إلى الهجوم بثلاث أو أربع لدغات بسرعة.

لدغة واحدة يمكن أن تقتل إنسانًا في 15 دقيقة وفيلًا بالغًا في غضون ساعات قليلة.

4. افعى “كريت”:

هو ثعبان من الأنواع السامة للغاية وينتمي لعائلة العرابيد من جنس غضوب المتواجدة في العديد من المناطق في وسط وجنوب الصين وجنوب شرق آسيا

يمكن لسم الثعبان أن يشل العضلات ويمنع الحجاب الحاجز من الحركة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 نُشرت في مجلة PLOS Neglected Tropical Diseases.

افعى كريت
افعى كريت

هذا يمنع الهواء من دخول الرئتين مما يؤدي بشكل فعال إلى الاختناق.

5. مامبا السوداء:

أخطر الأفعى في إفريقيا، المامبا السوداء يمكنها قتل شخص بقطرتين فقط من السم. المامبا السوداء هي في الواقع بنية اللون. يبلغ متوسط طولها حوالي 8 أقدام (2.5 متر) ، ويمكن أن تتحرك بسرعة 12 ميلاً في الساعة (19 كم / ساعة).

مامبا السوداء
مامبا السوداء

تولد الثعابين الطويلة بقطرتين إلى ثلاث قطرات من السم في كل ناب، لذا فهي قاتلة قاتلة منذ البداية.

بحلول سن البلوغ ، يمكنهh تخزين ما يصل إلى 20 قطرة في كل من أنيابهم. تكون لدغة هذا الثعبان الأفريقي قاتلة دائمًا.

 

المصدرlivescience - ترجمة وطن - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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