فضيحة جديدة لـ رونالدو.. باع سيارة بورش بنصف ثمنها ليحصل على رقم هاتف هذه المرأة!

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وطن – كثر الحديث خلال الايام القليلة الماضية عن لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، لا سيما بعد الإيماءة البذيئة لمشجعي نادي الهلال وأيضًا بسبب الشائعات عن أزمة مع شريكته جورجينا رودريغيز .

و الآن ، يرن اسم كريستيانو رونالدو بسبب ظهور قصة غريبة للغاية حدثت منذ بعض الوقت، عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد ، وتحديداً في عام 2009.

وبحسب ما نقله موقع “okdiario” الإسباني عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد كان المهاجم البرتغالي يشاهد البرنامج التلفزيوني X Factor عندما وقع في حب المغنية كانت كيمبرلي وايت من فرقة بوسيكات دولز، وهي مجموعة شكلها مع جيسيكا سوتا ، كارميت بشار ، الإعلامية نيكول شيرزينغر ، ميلودي ثورنتون وآشلي روبرتس، حيث أحب الفتاة كثيراً لدرجة أن ما حدث فاجأ الكثيرين.

وفي هذا السياق، قال رود ثورنلي ، مدلك مانشستر يونايتد السابق: “نحن في مارس أو أبريل وسيذهب كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد. نعلم جميعًا أنه سيغادر في نهاية الموسم. لذلك قال لي بينما كان يشاهد X Factor: “من هذه الفتاة؟” كانت كيمبرلي وايت من فرقة بوسيكات دولز”.

رقم كيمبرلي وايت مقابل سيارة بورش بنصف ثمنها

وتابع قائلا: “لذلك ظللت أفكر وقلت لنفسي ماذا آخذ من هذا. أحصل على أرقام الفتيات في كل مكان ولا أحصل على شيء من هذا. ثم قال لي كريستيانو رونالدو: “هل تحب سيارتي؟.. كان لديه سيارة بورش كاريرا قابلة للتحويل. قال البرتغالي للمدلك: “عندما أذهب إلى ريال مدريد ، سأبيعها لك بنصف السعر “.

وأضاف قائلا: “لقد استغرق الأمر عشر دقائق للحصول على رقم كيمبرلي وايت”.

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34000 يورو بدلا من 70000 يورو!

واعترف رود ، الذي يؤكد أن كريستيانو رونالدو أوفى بوعده: “في الواقع ، وصلت نهاية الموسم وأقول لكريستيانو رونالدو:” هل تتذكر اتفاقنا؟ ” . أعطيته 34000 يورو لسيارة تبلغ قيمتها حوالي 70.000 … وفي اليوم التالي بعتها مقابل 70.000 يورو “.

وقال: “حرفيًا كانت ليلة واحدة فقط. ذهبت إلى منزله ، واستلمتها ، وقمت بالتحويل وقمت ببيعها. في ذلك الصيف قضيت إجازة رائعة في جزر المالديف”.