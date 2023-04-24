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فضيحة جديدة لـ رونالدو.. باع سيارة بورش بنصف ثمنها ليحصل على رقم هاتف هذه المرأة!

كريستيانو رونالدو باع سيارته البورش لمدلك نادي مانشستر يونايتد بـ 34000 يورو مقابل جلبه له رقم هاتف كيمبرلي وايت

كتب سالم حنفي
شائعات كريستيانو رونالدو watanserb.com
لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو
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وطن – كثر الحديث خلال الايام القليلة الماضية عن لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، لا سيما بعد الإيماءة البذيئة لمشجعي نادي الهلال وأيضًا بسبب الشائعات عن أزمة مع شريكته جورجينا رودريغيز .

و الآن ، يرن اسم كريستيانو رونالدو بسبب ظهور قصة غريبة للغاية حدثت منذ بعض الوقت، عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد ، وتحديداً في عام 2009.

وبحسب ما نقله موقع “okdiario” الإسباني عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد كان المهاجم البرتغالي يشاهد البرنامج التلفزيوني X Factor عندما وقع في حب المغنية كانت كيمبرلي وايت من فرقة بوسيكات دولز، وهي مجموعة شكلها مع جيسيكا سوتا ، كارميت بشار ، الإعلامية نيكول شيرزينغر ، ميلودي ثورنتون وآشلي روبرتس، حيث أحب الفتاة كثيراً لدرجة أن ما حدث فاجأ الكثيرين.

وفي هذا السياق، قال رود ثورنلي ، مدلك مانشستر يونايتد السابق: “نحن في مارس أو أبريل وسيذهب كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد. نعلم جميعًا أنه سيغادر في نهاية الموسم. لذلك قال لي بينما كان يشاهد X Factor: “من هذه الفتاة؟” كانت كيمبرلي وايت من فرقة بوسيكات دولز”.

رقم كيمبرلي وايت مقابل سيارة بورش بنصف ثمنها

وتابع قائلا: “لذلك ظللت أفكر وقلت لنفسي ماذا آخذ من هذا. أحصل على أرقام الفتيات في كل مكان ولا أحصل على شيء من هذا. ثم قال لي كريستيانو رونالدو: “هل تحب سيارتي؟.. كان لديه سيارة بورش كاريرا قابلة للتحويل. قال البرتغالي للمدلك: “عندما أذهب إلى ريال مدريد ، سأبيعها لك بنصف السعر “.

وأضاف قائلا: “لقد استغرق الأمر عشر دقائق للحصول على رقم كيمبرلي وايت”.

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34000 يورو بدلا من 70000 يورو!

واعترف رود ، الذي يؤكد أن كريستيانو رونالدو أوفى بوعده: “في الواقع ، وصلت نهاية الموسم وأقول لكريستيانو رونالدو:” هل تتذكر اتفاقنا؟ ” . أعطيته 34000 يورو لسيارة تبلغ قيمتها حوالي 70.000 … وفي اليوم التالي بعتها مقابل 70.000 يورو “.

وقال: “حرفيًا كانت ليلة واحدة فقط. ذهبت إلى منزله ، واستلمتها ، وقمت بالتحويل وقمت ببيعها. في ذلك الصيف قضيت إجازة رائعة في جزر المالديف”.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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