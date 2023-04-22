السبت, أبريل 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناكم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول...
حياتنا

كم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول على جسم رشيق؟؟

"يوصي خبراء اللياقة البدنية بالبدء دائمًا في أداء 20 قرفصاء يوميًا لمدة أسبوع..."

كتب معالي بن عمر
تمارين القرفصاء watanserb.com
تمارين القرفصاء
- Advertisement -

وطن-يتوق الكثير منا إلى الحصول على مؤخرة مشدودة ومتناسقة بشكل جيد، مع ضرورة امتلاك الشكل والحجم المثاليين.

ولا شكّ في أن تمارين القرفصاء هي واحدة من التمارين الأساسية اللازمة للحصول على جسم رشيق ومؤخرة مشدودة، ولكن كم عدد تمارين القرفصاء التي يجب عليك القيام بها يوميًا للحصول على هذه النتائج؟

في هذا السياق، كشف تقرير لموقع “برس سانتي” الفرنسي. عن عدد التمارين اللازمة مع ذكر النصائح والفوائد التي يتحصل عليها المرء عند القيام بهذه التمارين، للحصول على خلفية جميلة.

من فوائد القرفصاء الشعور بالانتعاش

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن تمارين القرفصاء هي النشاط البدني المفيد الذي يمكن أن يحسن صحتك الجسدية والعقلية.

حيث تساعد تدريبات القرفصاء على أن يكون الجزء السفلي من الجسم وعضلات القلب والظهر ثابتة وقويّة. كما يمكن أن تساهم في تحسين توازن العضلات في جميع أنحاء النصف السفلي من الجسم، ما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة في أثناء الأنشطة اليومية أو الرياضة.

القرفصاء
القرفصاء

كما أنها تزيد من مرونة وحركة مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والعمود الفقري، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد ممارسة القرفصاء بانتظام أيضًا على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين القدرة على حرق الدهون، ما يجعلها تمرينًا مثاليًا لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن أو إعادة تشكيل الجزء السفلي من الجسم.

- Advertisement -

ووفق الموقع، ينبغي ألاّ نقلّل من الفوائد العقلية للقرفصاء أيضًا، حيث أظهرت الأبحاث أن القيام بتمارين القرفصاء بانتظام يزيد من مستويات الإندورفين، وهي الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة والرفاهية. لذلك، بالإضافة إلى أنها تمارين تساعدك على الظهور بمظهر خارجي جميل وفاتن، ستشعر بتحسن نفسيّ.

ونظرًا لأن هذا التمرين يتطلب تركيزًا واهتمامًا لأدائه بشكل صحيح، فيمكن أن يكون أيضًا بمثابة شكل من أشكال التأمل، ما يسمح لك بتصفية ذهنك مع تقوية جسمك.

من جهة اخرى، يمكنك القيام بهذا النوع من التمارين في أي مكان، فعلى سبيل المثال، يمكنك ممارسة النشاط البدني في صالة الألعاب الرياضية باستخدام معدات مثل الأوزان أو الحديد، أو في المنزل مع الحد الأدنى من المعدات مثل أشرطة المقاومة أو حتى استخدام وزن جسمك فقط.

وبغض النظر عن نوع القرفصاء الذي تقوم به، فهو تمرين فعال بشكل لا يصدق لكامل الجسم ولا يتطلب أي معدات أو معرفة خاصة، ما يعني أنه يمكن لأي شخص الاستفادة منه، بغض النظر عن العمر أو الحالة البدنية.

كم عدد تمارين القرفصاء الذي يمكنك القيام به للحصول على النتائج المرجوّة؟

عندما يتعلق الأمر بتحسين لياقتك البدنية، فإن دمج تدريب القرفصاء في نظام التمرين الخاص بك يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق. كما يوصي خبراء اللياقة البدنية بالبدء دائمًا في أداء 20 قرفصاء يوميًا لمدة أسبوع، وذلك لتعتاد على التمارين ومنح جسمك وقتًا للتكيف قبل زيادة عدد التمارين تدريجيًا، لكي لا ترهق نفسك مع زيادة فرصك في الحصول على النتائج التي تريدها.

وبمجرد أن تعتاد على أداء 20 قرفصاء في اليوم، فقد حان الوقت لتكثيف التمرين والقيام بـ50 قرفصاء في اليوم، حيث سيساعدك ذلك على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر وتعزيز عملية الأيض. حتى أولئك الذين يرغبون في نحت أجسادهم للحصول على جسم يُحسون عليه، يمكنهم ممارسة ما يصل إلى 100 تمرين قرفصاء يوميًا لتحقيق نتائج بصرية فائقة في أي وقت من الأوقات.

وللتأكّد من أن كل ما تبذلوه من مجهود يسير في السياق السليم وأنك بصدد الحصول على أقصى استفادة من كل جلسة من جلسات تمارين القرفصاء، فمن الأفضل أن تقوم بها دفعة واحدة بدلاً من تقسيمها إلى عدة مجموعات.

واعتمادًا على مستوى لياقتك أو إذا وجدت صعوبة في أداء كل التمارين لمائة مرة واحدة، فقد يكون تقسيمها إلى مجموعتين متناوبتين خيارًا صالحًا أيضًا. لكن ضع في اعتبارك دائمًا أن الهدف الرئيسي هو الحصول على مجموعة كاملة دفعة واحدة.

تمارين القرفصاء لشدّ المؤخرة
تمارين القرفصاء لشدّ المؤخرة
المصدربرس سانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“اليابانيون لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية”.. فيما يلي عادة يابانية صباحية تساعدك على ذلك

حياتنا

ممارسة هذه الرياضة تساعد على حرق أكثر من 600 سعرة حرارية في ساعة واحدة!

حياتنا

هذا هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن..

حياتنا

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

حياتنا

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

حياتنا

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

حياتنا

النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلوجراماً في 10 شهور فقط

حياتنا

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

حياتنا

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

حياتنا

فيما يلي البروتينات المسموح تناولها ليلاً لإذابة دهون الجسم

حياتنا

أفضل 5 تمارين لخسارة الوزن بسرعة

حياتنا

5 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن دون عناء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

مشهد مهيب لصلاة عيد الفطر في باكستان.. احتشاد غفير وروعة في التنظيم

رسائل وأدعية مؤثرة من سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا ومحاميه يفجر مفاجأة

فيديو نادر لواقعة غير مألوفة.. إنزال جوي لحكم مباراة الهلال والاتحاد السعوديين

فيديو لقصف مقرات قوات الدعم السريع في السودان يثير جدلا.. ما علاقة السعودية؟

ليلة عيد الفطر.. قيس سعيد يكشف سبب سجن الغنوشي ويثير جدلا

صدمة لـ إيلون ماسك.. لحظة انفجار صاروخ “سبيس إكس” بعد إطلاقه بدقائق

العراق.. كشف المستور وراء الوفاة المفاجئة لسعد كمبش وتفاصيل خطيرة

ما يجب ألا تفعله أبدا في الفندق “حتى لا تقع في المحظور”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC