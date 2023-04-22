كم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول على جسم رشيق؟؟

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وطن-يتوق الكثير منا إلى الحصول على مؤخرة مشدودة ومتناسقة بشكل جيد، مع ضرورة امتلاك الشكل والحجم المثاليين.

ولا شكّ في أن تمارين القرفصاء هي واحدة من التمارين الأساسية اللازمة للحصول على جسم رشيق ومؤخرة مشدودة، ولكن كم عدد تمارين القرفصاء التي يجب عليك القيام بها يوميًا للحصول على هذه النتائج؟

في هذا السياق، كشف تقرير لموقع “برس سانتي” الفرنسي. عن عدد التمارين اللازمة مع ذكر النصائح والفوائد التي يتحصل عليها المرء عند القيام بهذه التمارين، للحصول على خلفية جميلة.

من فوائد القرفصاء الشعور بالانتعاش

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن تمارين القرفصاء هي النشاط البدني المفيد الذي يمكن أن يحسن صحتك الجسدية والعقلية.

حيث تساعد تدريبات القرفصاء على أن يكون الجزء السفلي من الجسم وعضلات القلب والظهر ثابتة وقويّة. كما يمكن أن تساهم في تحسين توازن العضلات في جميع أنحاء النصف السفلي من الجسم، ما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة في أثناء الأنشطة اليومية أو الرياضة.

كما أنها تزيد من مرونة وحركة مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والعمود الفقري، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد ممارسة القرفصاء بانتظام أيضًا على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين القدرة على حرق الدهون، ما يجعلها تمرينًا مثاليًا لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن أو إعادة تشكيل الجزء السفلي من الجسم.

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ووفق الموقع، ينبغي ألاّ نقلّل من الفوائد العقلية للقرفصاء أيضًا، حيث أظهرت الأبحاث أن القيام بتمارين القرفصاء بانتظام يزيد من مستويات الإندورفين، وهي الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة والرفاهية. لذلك، بالإضافة إلى أنها تمارين تساعدك على الظهور بمظهر خارجي جميل وفاتن، ستشعر بتحسن نفسيّ.

ونظرًا لأن هذا التمرين يتطلب تركيزًا واهتمامًا لأدائه بشكل صحيح، فيمكن أن يكون أيضًا بمثابة شكل من أشكال التأمل، ما يسمح لك بتصفية ذهنك مع تقوية جسمك.

من جهة اخرى، يمكنك القيام بهذا النوع من التمارين في أي مكان، فعلى سبيل المثال، يمكنك ممارسة النشاط البدني في صالة الألعاب الرياضية باستخدام معدات مثل الأوزان أو الحديد، أو في المنزل مع الحد الأدنى من المعدات مثل أشرطة المقاومة أو حتى استخدام وزن جسمك فقط.

وبغض النظر عن نوع القرفصاء الذي تقوم به، فهو تمرين فعال بشكل لا يصدق لكامل الجسم ولا يتطلب أي معدات أو معرفة خاصة، ما يعني أنه يمكن لأي شخص الاستفادة منه، بغض النظر عن العمر أو الحالة البدنية.

كم عدد تمارين القرفصاء الذي يمكنك القيام به للحصول على النتائج المرجوّة؟

عندما يتعلق الأمر بتحسين لياقتك البدنية، فإن دمج تدريب القرفصاء في نظام التمرين الخاص بك يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق. كما يوصي خبراء اللياقة البدنية بالبدء دائمًا في أداء 20 قرفصاء يوميًا لمدة أسبوع، وذلك لتعتاد على التمارين ومنح جسمك وقتًا للتكيف قبل زيادة عدد التمارين تدريجيًا، لكي لا ترهق نفسك مع زيادة فرصك في الحصول على النتائج التي تريدها.

وبمجرد أن تعتاد على أداء 20 قرفصاء في اليوم، فقد حان الوقت لتكثيف التمرين والقيام بـ50 قرفصاء في اليوم، حيث سيساعدك ذلك على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر وتعزيز عملية الأيض. حتى أولئك الذين يرغبون في نحت أجسادهم للحصول على جسم يُحسون عليه، يمكنهم ممارسة ما يصل إلى 100 تمرين قرفصاء يوميًا لتحقيق نتائج بصرية فائقة في أي وقت من الأوقات.

وللتأكّد من أن كل ما تبذلوه من مجهود يسير في السياق السليم وأنك بصدد الحصول على أقصى استفادة من كل جلسة من جلسات تمارين القرفصاء، فمن الأفضل أن تقوم بها دفعة واحدة بدلاً من تقسيمها إلى عدة مجموعات.

واعتمادًا على مستوى لياقتك أو إذا وجدت صعوبة في أداء كل التمارين لمائة مرة واحدة، فقد يكون تقسيمها إلى مجموعتين متناوبتين خيارًا صالحًا أيضًا. لكن ضع في اعتبارك دائمًا أن الهدف الرئيسي هو الحصول على مجموعة كاملة دفعة واحدة.