صدمة لـ إيلون ماسك.. لحظة انفجار صاروخ “سبيس إكس” بعد إطلاقه بدقائق

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وطن – أفادت وسائل إعلام غربية بأن صاروخ “سبيس إكس” العملاق، التابع لشركة يملكها الملياردير إيلون ماسك، انفجر بعد دقائق من إطلاقه من تكساس.

انفجار صاروخ سبيس إكس

وانطلق صاروخ “سبيس إكس” العملاق الجديد، في أول رحلة تجريبية له يوم الخميس، لكنه انفجر بعد دقائق من صعوده من منصة الإطلاق وتحطم في خليج المكسيك.

وكانت شركة Elon Musk تهدف إلى إرسال صاروخ Starship البالغ طوله 400 قدم (120 مترًا) في رحلة حول العالم من الطرف الجنوبي لتكساس، بالقرب من الحدود المكسيكية. لم تكن تحمل أي أشخاص أو أقمار صناعية.

• انفجار صاروخ "ستارشيب" من سبيس إكس عقب إطلاقه في أولى رحلاته التجريبية

• الصاروخ Starship الأضخم في التاريخ بوزن 5 آلاف طن

• ينجح اليوم بالإقلاع في أول تجربة تاريخية له قبل أن ينفجر بعد عدة دقائق في السماء

• لا يشكّل هذا الانفجار فشلاً للشركة كون الصاروخ انطلق بنجاح من… pic.twitter.com/70WoFmdKxx — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 20, 2023

وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تخطط لإطلاق الصاروخ البالغ طوله 400 قدم (120 مترًا) في رحلة حول العالم من الطرف الجنوبي لتكساس قرب الحدود المكسيكية.

لكن شركة سبيس إكس أجلت الإطلاق قبل دقائق فقط من الموعد المقرر، وذلك بسبب مشكلة تقنية في معزز إطلاق المرحلة الأولى.

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سقط الصاروخ في خليج المكسيك

وكان من المفترض في الإطلاق الجديد أن ينزع المعزز بعيدًا عن المركبة الفضائية بعد ثلاث دقائق من الإقلاع ، لكن هذا لم يحدث.

انفجار صاروخ "ستارشيب" الذي طورته شركة "سبيس إكس" لرحلات الفضاء في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعذر انفصاله بالمرحلة الأولى pic.twitter.com/LjZbPUnVwA — TRT عربي (@TRTArabi) April 20, 2023

وبدلاً من ذلك ، بدأ الصاروخ الذي لا تزال المركبة الفضائية متصلة به في السقوط ثم انفجر ، وسقط في الماء.

ووفق تقرير لموقع “voanews” دعت الخطة المعزز إلى الابتعاد عن المركبة الفضائية بعد دقائق من الإقلاع، لكن هذا لم يحدث. إذ بدأ الصاروخ في السقوط ثم انفجر بعد أربع دقائق من الرحلة هاوياً في الخليج.

وكان من المفترض أن تستمر المركبة الفضائية شرقًا وتحاول أن تدور حول العالم ، قبل أن تصطدم بالمحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق المركبة الفضائية SpaceX من Starbase في بوكا تشيكا ، تكساس ، في 20 أبريل 2023 وتخطط الشركة لاستخدام Starship في إرسال الأشخاص والبضائع إلى القمر ، ثم إلى المريخ.

مشهد مثير

وروت وكالة “أسوشييتد برس” أن الأمريكي “جيسون وليزا فلوريس” من كوربوس كريستي، انطلقوا لمشاهدة الإطلاق مع ابنتهما ، ولاحظوا أن شيئًا ما كان خاطئًا.

بكت ليزا فلوريس وهي ترى الإقلاع ثم أدركت “أن الرحلة لا تسير على النحو الذي كان من المفترض أن تفعله”.

وكانت ابنتهما “إليزابيث تروجيلو” 13 عامًا ، ترتدي قميص “حرب النجوم” وتحمل لعبة منظار ، وغابت عن المدرسة لمشاهدة عملية الإطلاق من الشاطئ مع والدتها وأقارب آخرين.

قالت جيسيكا تروجيلو ، والدة إليزابيث ، على الرغم من المحاولة الفاشلة ، “كان الأمر يستحق العناء”.

وتابعت: “مجرد سماع ورؤية المنظر ، وإثارة الحشد ، كان لا يقدر بثمن.”

وأضافت : “مع التدريب يأتي الإتقان عليهم فقط أن يتدربوا أكثر.”

الصاروخ الأضخم والأقوى

وحجزت وكالة ناسا مركبة “ستارشيب” لفريقها القادم للسير على سطح القمر ، ويحجز السياح الأثرياء بالفعل رحلات طيران على سطح القمر.

ووُصف الصاروخ بأنه الأضخم والأقوى من نوعه على الإطلاق، وهو يتفوق على صواريخ القمر التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.