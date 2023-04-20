الخميس, أبريل 20, 2023
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صدمة لـ إيلون ماسك.. لحظة انفجار صاروخ “سبيس إكس” بعد إطلاقه بدقائق

بدأ صاروخ "سبيس إكس" العملاق الجديد الذي كانت المركبة الفضائية لا تزال متصلة به بالسقوط ثم انفجر وسقط في الماء

كتب خالد الأحمد
انفجار صاروخ سبيس إكس watanserb.com
لحظة انفجار صاروخ "سبيس إكس" العملاق
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وطن – أفادت وسائل إعلام غربية بأن صاروخ “سبيس إكس” العملاق، التابع لشركة يملكها الملياردير إيلون ماسك، انفجر بعد دقائق من إطلاقه من تكساس.

انفجار صاروخ سبيس إكس

وانطلق صاروخ “سبيس إكس” العملاق الجديد، في أول رحلة تجريبية له يوم الخميس، لكنه انفجر بعد دقائق من صعوده من منصة الإطلاق وتحطم في خليج المكسيك.

وكانت شركة Elon Musk تهدف إلى إرسال صاروخ Starship البالغ طوله 400 قدم (120 مترًا) في رحلة حول العالم من الطرف الجنوبي لتكساس، بالقرب من الحدود المكسيكية. لم تكن تحمل أي أشخاص أو أقمار صناعية.

وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تخطط لإطلاق الصاروخ البالغ طوله 400 قدم (120 مترًا) في رحلة حول العالم من الطرف الجنوبي لتكساس قرب الحدود المكسيكية.

لكن شركة سبيس إكس أجلت الإطلاق قبل دقائق فقط من الموعد المقرر، وذلك بسبب مشكلة تقنية في معزز إطلاق المرحلة الأولى.

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سقط الصاروخ في خليج المكسيك

وكان من المفترض في الإطلاق الجديد أن ينزع المعزز بعيدًا عن المركبة الفضائية بعد ثلاث دقائق من الإقلاع ، لكن هذا لم يحدث.

وبدلاً من ذلك ، بدأ الصاروخ الذي لا تزال المركبة الفضائية متصلة به في السقوط ثم انفجر ، وسقط في الماء.

ووفق تقرير لموقع “voanews” دعت الخطة المعزز إلى الابتعاد عن المركبة الفضائية بعد دقائق من الإقلاع، لكن هذا لم يحدث. إذ بدأ الصاروخ في السقوط ثم انفجر بعد أربع دقائق من الرحلة هاوياً في الخليج.

وكان من المفترض أن تستمر المركبة الفضائية شرقًا وتحاول أن تدور حول العالم ، قبل أن تصطدم بالمحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق المركبة الفضائية SpaceX من Starbase في بوكا تشيكا ، تكساس ، في 20 أبريل 2023 وتخطط الشركة لاستخدام Starship في إرسال الأشخاص والبضائع إلى القمر ، ثم إلى المريخ.

مشهد مثير

وروت وكالة “أسوشييتد برس” أن الأمريكي “جيسون وليزا فلوريس” من كوربوس كريستي، انطلقوا لمشاهدة الإطلاق مع ابنتهما ، ولاحظوا أن شيئًا ما كان خاطئًا.

بكت ليزا فلوريس وهي ترى الإقلاع ثم أدركت “أن الرحلة لا تسير على النحو الذي كان من المفترض أن تفعله”.

وكانت ابنتهما “إليزابيث تروجيلو” 13 عامًا ، ترتدي قميص “حرب النجوم” وتحمل لعبة منظار ، وغابت عن المدرسة لمشاهدة عملية الإطلاق من الشاطئ مع والدتها وأقارب آخرين.

قالت جيسيكا تروجيلو ، والدة إليزابيث ، على الرغم من المحاولة الفاشلة ، “كان الأمر يستحق العناء”.

وتابعت: “مجرد سماع ورؤية المنظر ، وإثارة الحشد ، كان لا يقدر بثمن.”

وأضافت : “مع التدريب يأتي الإتقان عليهم فقط أن يتدربوا أكثر.”

الصاروخ الأضخم والأقوى

وحجزت وكالة ناسا مركبة “ستارشيب” لفريقها القادم للسير على سطح القمر ، ويحجز السياح الأثرياء بالفعل رحلات طيران على سطح القمر.

ووُصف الصاروخ بأنه الأضخم والأقوى من نوعه على الإطلاق، وهو يتفوق على صواريخ القمر التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

المصدرvoanews + أسوشييتد برس + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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