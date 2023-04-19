ليونيل ميسي لديه 4 عروض مختلفة.. وهذه تفاصيلها

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وطن- يمتلك البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 4 عروض مختلفة في البقاء أو الرحيل عن النادي الباريسي هذا الصيف.

ووفق العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية، فإن الأرجنتيني ميسي يمتلك 4 عروض مختلفة، وهي البقاء مع باريس سان جيرمان لموسم أخر إضافي، أو العودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانتقال إلى الدوري السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

عروض ميسي

وأوضحت تلك التقارير، بأن نجم باريس سان جيرمان ميسي، يرغب في الاستمرار في القارة الأوروبية العجوز، كما ويتمنى العودة إلى فريق برشلونة قبيل اعتزاله عالم كرة القدم.

وكانت تقارير أخرى، قد تحدثت عن تواصل المدرب تشافي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل محاولة إقناعه بالعودة إلى الفريق الكتالوني الصيف القادم. في ظل جهود إدارة باريس سان جيرمان من الحفاظ على اللاعب وتجديد عقده لموسم أخر إضافي مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران صيف عام 2023. مع وجود بند يتيح للاعب خيار تجديد عقده مع النادي الباريسي لموسم أخر إضافي في حال رغب في ذلك.

كما وسجل ميسي 15 هدفاً مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. بفارق 5 أهداف عن زميله الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز 20 هدفاً حتى الآن.

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باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي

وسيلتقي المتصدر باريس سان جيرمان. أمام منافسه أنجيه، الجمعة، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الفرنسي الممتاز على ميدان ملعب (رايموند كوبا).

يذكر بأن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة لهذا الموسم.