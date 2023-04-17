الإثنين, أبريل 17, 2023
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ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

"من الضروري منح الأطفال الأقل من 3 سنوات، أولوية القيام ببعض الأنشطة المناسبة لعمره"

كتب معالي بن عمر
الأطفال والاجهزة اللوحية watanserb.com
الأطفال والاجهزة اللوحية
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وطن-مع انتشار الأجهزة اللوحية والتلفزيونات والهواتف على نطاق واسع،  أصبح الأطفال يواجهون بشكل متزايد الشاشات، و في بعض الأحيان يصبحون مدمنين عليها منذ صغرهم. وفقًا لدراسة أجرتها Public Health France، يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات ما معدله ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشات.

وبحسب تقرير لمجلة “فيمينا” الفرنسية، يواجه بعض الأطفال أحيانًا بسرعة كبيرة منذ سنّ مبكّرة الشاشات بجميع أشكالها. هذا ما كشفته الدراسة الفرنسية الطولية الجديدة منذ الطفولة (Elfe) (بين 2013 و 2017) التي نشرتها Public Health France والتي تسلط الضوء على تعرض الأطفال المبكر لشاشات التابلت أو التلفاز أو الهواتف.

وبعد دراسة العديد من البيانات، تبين أن الأطفال في عمر عامين يقضون ما معدله 56 دقيقة يوميًا أمام الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أيضًا أن هذه المدة تزداد مع تقدم عمر الأطفال. من ساعة و20 دقيقة في سن الثالثة والنصف إلى ساعة و34 دقيقة في سن الخامسة والنصف، وفق ما كشفته دراسة الصحة العامة في فرنسا.

الأطفال الذين يستخدمون التكنولوجيا watanserb.com
الأطفال الذين يستخدمون التكنولوجيا

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن توزيع وقت الشاشة بين الأطفال، لا يتم بشكل غير متساو بين هذه الوسائل التكنولوجية المختلفة فحسب، بل أيضًا بين الجنسين. وبحسب الصحة الفرنسية، إذا لم يلاحظ أي فرق بين الأولاد والبنات في عمر سنتين، فإن الأولاد بعمر 5 سنوات ونصف يستخدمون الشاشات 10 دقائق أكثر من الفتيات”.

وعلى الرغم من البيانات الدقيقة، من الضروري أخذ كل هذه النتائج بعين الاعتبار قبل بعد فوات الأوان، لأن التوصيات الوطنية التي تشجع على عدم تعريض الأطفال للشاشات أو للحد من تعرضهم،  قد تدفع الآباء الذين شملهم الاستطلاع إلى التقليل من الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشة أو حجبها عنهم،. أيضًا لا تأخذ جميع البيانات في الاعتبار فترة انتشار فيروس كوفيد-19 والتي من المحتمل أن تدفع هذه الأرقام إلى الأعلى.

التعرض للشاشات التي تشكل مخاطر على صحتهم

حتى لو بدا هذا الفعل غير ضار ودون مخاطر، فقد يكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل. في الواقع، كما كشفت مؤسسة Santé pratique Paris في عام 2020، من المهم الحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال على الشاشات، ناهيك بأن الوقت المحدد الذي سيقضيه الأطفال على الشاشة، يجب أن يكون وفقًا لأعمارهم”.

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الحد من تعريض الأطفال للأجهزة اللوحية
الحد من تعريض الأطفال للأجهزة اللوحية

ومن الضروري منح الأطفال الأقل من 3 سنوات، أولوية القيام ببعض الأنشطة المناسبة لعمره على غرار: التبادلات والتفاعلات وألعاب اليقظة لتسهيل نمو الطفل. يمكن أن يظهر الطفل الذي تعرض بشدة للشاشات، على المدى الطويل، علامات اضطرابات اللغة، ولكن أيضًا مشاكل في القلب والأوعية الدموية لأنهم لا يبذلون جهدًا ولا يتحرّكون كثيرًا بالقدر الذي يجب أن يفعله الطفل في هذا العمر.

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من وقت الأطفال أمام الشاشات؟

بصرف النظر عن ذلك، تؤكّد الصحة الفرنسية على حقيقة أن التعرض المبكر للشاشات يمكن أن يؤثر على قدرة الأطفال على التركيز في الفصل عندما يكبرون. إنه لأمر مدهش دائمًا أن ترى أن الأطفال يمكنهم التركيز بشدة لفترة طويلة جدًا أمام وحدة التحكم أو الكمبيوتر اللوحي للعب إحدى الألعاب.

قد يواجه هؤلاء الأطفال أنفسهم صعوبة أكبر في الحفاظ على هدوئهم في الفصل أو أثناء أداء الواجبات المنزلية. نتيجة لذلك، تحذر Public Health France الآباء وتدعوهم إلى الحد من وقت الشاشات للأصغر سناً ولكن أيضًا للبالغين من أجل الحد من المخاطر. اكتشف المبادئ الصادرة من قبل الصحة الفرنسية والتي يجب على الآباء تطبيقها:

  • لا تضع أطفالك أمام الشاشة قبل الذهاب إلى المدرسة
  • قبل 3 سنوات: لا توجد شاشة أو يكون ذلك كحددًا بشكل استثنائي للغاية ومختصر
  • بين 3 و 6 سنوات: وقت الشاشة يتم مشاركته وتنظيمه وفقًا لتنظيم دقيق يختاره الوالدان (30 دقيقة أثناء الوجبة الخفيفة، و 30 دقيقة قبل الأكل، وما إلى ذلك)
  • بين 6 و 9 سنوات: امزج بين الشاشات والأنشطة الإبداعية (ورش عمل التصوير، والاستماع إلى البودكاست، وما إلى ذلك)
  • بين 9 و 12 عامًا: تحكم واضح في وقت الشاشة لتجنب الإزعاج، لاسيما عند وقت النوم وحمايتهم من الشبكات الاجتماعية
  • احترم قاعدة 4 “خطوات”: لا للشاشات في الصباح، ولا في أثناء تناول وجبات الطعام، ولا في غرفة النوم، أو وقت النوم
التكنولوجيا والأطفال
التكنولوجيا والأطفال
المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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