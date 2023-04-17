ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وتعادل غريمه الزمالك

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وطن- يُواصل فريق الأهلي المصري الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه النظيف على سموحة بهدفين دون مقابل، إلى جانب تعثر غريمه الأزلي الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بهدفين لكليهما في منافسات الجولة ال26.

وسجل هدفي الأهلي في شباك نظيره سموحة محمد شريف في الدقيقة ال28، ومحمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة ال66.

مباراة الأهلي ضد سموحة

وشهدت المباراة طرد حارس الأهلي المصري محمد الشناوي في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

كما وسيلتقي الأهلي بعد هذا الفوز المعنوي في منافسات الدوري المصري، أمام الرجاء الرياضي المغربي، في ذهاب منافسات دور ال16 من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، مطلع الأسبوع المقبل.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكليهما، في منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال34، ومصطفى شلبي في الدقيقة ال58 من ركلة جزاء.

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كما وسجل المقاولون العرب هدفي التعادل في المباراة داخل شباك الزمالك حامل اللقب السابق، عند الدقيقة ال25 عن طريق جون أوكولي وفادي فريد في الدقيقة ال92 من الوقت البديل.

أهداف مباريات يوم الأثنين | الجولة 26 | الدوري المصري ⚽️ برعاية @Hospital57357 pic.twitter.com/cQ03TmxPD4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 18, 2023

ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء نتائج ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز المتصدر الأهلي وتعادل غريمه الزمالك، على النحو الآتي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 48 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 43 نقطة.

الزمالك 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

المقاولون العرب 36 نقطة.

المصري البورسعيدي 35 نقطة.

فاركو 32 نقطة.

سموحة 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

أهداف مباراة الزمالك 2-2 المقاولون | الجولة 26 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Orange | The Brooks | @Hospital57357 pic.twitter.com/57yXK22vSH — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 17, 2023

سيراميكا كليو باترا 29 نقطة.

إنبي 29 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الإسماعيلي 23 نقطة.

الداخلية 22 نقطة.

البنك الأهلي 20 نقطة.

أهداف مباراة سموحة 0-2 الأهلي | الجولة الـ 26 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Orange| The Brooks| @Hospital57357 pic.twitter.com/Z8zLBwrr5y — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 17, 2023

طلائع الجيش 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.