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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وتعادل غريمه الزمالك

منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز watanserb.com
ترتيب الدوري المصري الممتاز
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وطن- يُواصل فريق الأهلي المصري الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه النظيف على سموحة بهدفين دون مقابل، إلى جانب تعثر غريمه الأزلي الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بهدفين لكليهما في منافسات الجولة ال26.

وسجل هدفي الأهلي في شباك نظيره سموحة محمد شريف في الدقيقة ال28، ومحمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة ال66.

مباراة الأهلي ضد سموحة

وشهدت المباراة طرد حارس الأهلي المصري محمد الشناوي في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

فوز الأهلي على سموحة
فوز الأهلي على سموحة

كما وسيلتقي الأهلي بعد هذا الفوز المعنوي في منافسات الدوري المصري، أمام الرجاء الرياضي المغربي، في ذهاب منافسات دور ال16 من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، مطلع الأسبوع المقبل.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكليهما، في منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال34، ومصطفى شلبي في الدقيقة ال58 من ركلة جزاء.

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الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

كما وسجل المقاولون العرب هدفي التعادل في المباراة داخل شباك الزمالك حامل اللقب السابق، عند الدقيقة ال25 عن طريق جون أوكولي وفادي فريد في الدقيقة ال92 من الوقت البديل.

ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء نتائج ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز المتصدر الأهلي وتعادل غريمه الزمالك، على النحو الآتي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 48 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 43 نقطة.

الزمالك 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

المقاولون العرب 36 نقطة.

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون

المصري البورسعيدي 35 نقطة.

فاركو 32 نقطة.

سموحة 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

سيراميكا كليو باترا  29 نقطة.

إنبي 29 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الزمالك
الزمالك

الإسماعيلي  23 نقطة.

الداخلية 22 نقطة.

البنك الأهلي 20 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الزمالك تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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