السبت, أبريل 15, 2023
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حياتنا

كيف تعتني بصحّة قلبك بعد سن الـ60 عامًا؟

"لم يفت الأوان أبدًا للاهتمام بصحة قلبك اليوم والمحافظة على سلامته عند بلوغ سنّ متقدّمة".

كتب معالي بن عمر
الاعتناء بصحّة القلب watanserb.com
الاعتناء بصحّة القلب
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وطن-أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الاعتناء بصحة قلبك بعد سن الستين، لا سيما مع إمكانية زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب نصيحة الدكتور ألكسندر بن سعيد، الطبيب المتخصص في القلب.

آثار الشيخوخة على القلب

بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنه مع تقدم العمر، نلاحظ آثار الشيخوخة على القلب والأوعية الدموية. حيث أوضح الطبيب ألكسندر بن سعيد: “هناك إمكانية عودة ظهور جميع أمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية، والاحتشاء، والسكتة الدماغية  وتلف الشرايين (اعتلال الشرايين)”.

كما أضاف: “يزيد العمر أيضًا من خطر الإصابة باضطراب نظم القلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني. وهناك أيضًا المزيد من أمراض اختلال الصمامات، والتي تسمى” التنكسية”. وقال الدكتور بن سعيد، في هذا السياق، أن الأنسجة التي تتكون منها الصمامات تصبح أقل مرونة، وتتصلّب، وتتكلس، ما يجعل الصمامات تعمل بشكل أقل جودة.

المشي والخطوات اللازمة للحد من أمراض القلب watanserb.com
دراسة تكشف عدد الخطوات اللازمة للحد من أمراض القلب

وحدد ألكسندر بن سعيد، أيضًا أنه بمرور الوقت، يكون تأثير عوال الخطر القلبية الوعائية تراكميًا، لا سيما بعد مدة من استهلاك لتبغ، وتأثير سنوات من ارتفاع ضغط الدم غير المتوازن أو مرض السكري أو زيادة الوزن، ومع تقدمنا ​​في السن، نصبح أكثر هشاشة. وبالتالي، هناك إحتماليّة ظهور المزيد من الأمراض بخلاف أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا.

أمراض القلب والأوعية الدموية: أهمية الوقاية

قال طبيب القلب: “فيما يتعلق بالعلاج، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في علاج هذه الأمراض. وبينما، لا يزال لدينا الكثير من التقدم الذي يتعين علينا إحرازه، فإن الوقاية العالمية هي التي تجعل من الممكن الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هذه”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الوقاية تقوم على عدة نقاط. وأولها نشر التوعية من أجل الحد لمنع عوامل الخطر.

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  • لا تدخن أو اقلع عن التدخين في أسرع وقت ممكن
  • تحكم في وزنك للحفاظ على مؤشر كتلة جسمك في المعدل الطبيعي
  • راقب بانتظام، وخاصة بعد 60 عامًا، فحص دم مهم للحصول على نسبة طبيعية من السكر في الدم وعلاج مرض السكري مبكرًا
يزيد العمر أيضًا من خطر الإصابة باضطراب نظم القلب
يزيد العمر أيضًا من خطر الإصابة باضطراب نظم القلب
  • مراقبة ملف الدهون للسيطرة على مخاطر القلب والأوعية الدموية
  • حافظ على نشاط بدني منتظم. وهذا يعني القيام بنشاط خفيف كل يوم وعدم قضاء أكثر من يومين دون نشاط بدني. إنه أمر بسيط للغاية، ما عليك سوى المشي والحد من السفر بالسيارة أو المواصلات العامة، وتجنب ركوب المصعد، وفق ما أوصى به الدكتور بن سعيد.
  • تقليل التعرض للإجهاد أثناء العمل
  • تأكد من اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع

الاعتناء بقلبك مدى الحياة

وأورد طبيب القلب قائلاً: “يجب الإعداد جيّدًا قبل بلوغ سن الستين عامًا! ففي الحالات الشابة، هناك اهتمام كبير بالفحص والمراقبة المنتظمين، ما يساعدنا على بدء العلاج المبكر إذا لزم الأمر. وبمجرد اكتشاف المرض، هناك فائدة كبيرة في المراقبة، لا سيما من خلال وجود طبيب قلب مرجعي. وللحصول على دعم غذائي وممارسة الرياضة بانتظام. واختتم حديثه قائلاً: “لم يفت الأوان أبدًا للاهتمام بصحة قلبك اليوم والمحافظة على سلامته عند سنّ متقدّمة”.

المشي لصحة قلب جيّدة
المشي لصحة قلب جيّدة
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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