إسرائيل.. لماذا لا يمكن لدولة يهودية متعصبة أن تنتصر أبدًا؟ (تحليل ديفيد هيرست)

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وطن- نشر موقع ميديل إيست آي مقالا لافتا للكاتب الشهير ديفيد هيرست، عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، أجاب فيه سؤال طرحه بالقول لماذا لا يمكن لدولة يهودية متعصبة أن تنتصر أبدًا.

يستهل هيرست مقاله بالقول، إن هناك مشهدا رئيسيا في فيلم وثائقي من جزأين لهيئة الإذاعة البريطانية “الأرض المقدسة ونحن”، يرويه بالتوازي يهودي بريطاني وراوي فلسطيني بريطاني ، لكل منهما صلاته الشخصية بأحداث عام 1948 .

لا يفعل المشهد شيئًا لتعزيز هدف البرنامج المتمثل في وضع الروايتين ، جنبًا إلى جنب ، على قدم المساواة، بل إنه يوضح عدم تناسق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كان ذلك عندما وقف دانيال ، أحد ضيوفهم في هذا المشروع ، في موقع معركة وقعت في عام 1948 شارك فيها والده، كان ذلك عندما صدت القوات اليهودية القوات الأردنية للسيطرة على بلدات بالقرب من تل أبيب.

لقد شعر بالدموع عندما أدرك أن والده ، الذي لم يتحدث قط عن هذه الأحداث ، خاطر بحياته ليخلق إسرائيل.

لم يسأل دانيال عن 50 ألف فلسطيني فقدوا منازلهم عندما احتلت القوات اليهودية اللد والرملة أو عن مكان وقوفه، في المكان الذي كانت تقع فيه قرية جيمزو الفلسطينية والتي لا أثر لها اليوم، يتم التعرف على عنصر النكبة في قصة دانيال.

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عدم التناسق في الفكرة القائلة بأن روايتين أخلاقيتين تتنافسان في هذا الصراع يكمن في كل مستوى.

بينما يفهم الفلسطينيون جيدًا ، طبيعة الغزو الصهيوني في عام 1948 ، في عام 1967 ، واليوم ، فإن الصهاينة أيا كانت قناعاتهم فهم ينكرون في نفوسهم مشروع إقامة دولة ذات أغلبية يهودية.

على المستوى العملي ، يتحدث الفلسطينيون تحت الاحتلال العبرية ، لأن العديد من العائلات مرت بنظام السجون ، أو عاشوا في القدس أو كمواطنين إسرائيليين ، والجميع يمرون كل يوم عبر نقطة تفتيش إسرائيلية، إنهم يلتهمون الأخبار الإسرائيلية ، ويستهلكون كل كلمة مما يقوله ويفكر فيه المحتلون.

يتكلم عدد أقل من اليهود الإسرائيليين اللغة العربية لأنها لم تعد تُدرس في المدارس، لكن هذا لا يُقارن بالأساطير التي يقوم عليها مشروع إقامة إسرائيل. وهنا تكمن بالونات عدم التماثل.

أساطير تأسيس إسرائيل

انطلاق المشروع الصهيوني أنكر وجود السكان الأصليين مع حقوقهم في أراضيهم، ووزير المالية الإسرائيلي والسياسي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ليس أول من قال “لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين”، فقد قالت غولدا مائير ذلك لأول مرة في عام 1969.

نفى المشروع الصهيوني النكبة ، واستخدم كل الحيل القذرة – تحديدا الاغتيالات وتسميم الآبار – للتأكد من مغادرة 700 ألف فلسطيني وابتعادهم عن منازلهم.

استغرق الأمر ثلاثة عقود من البحث لفك الدعاية التي زعمت أن الجيش الأردني المتقدم أمر القرويين بالفرار، وأربعة عقود أخرى قبل أن يكشف المؤرخون الجدد عن حجم المجازر. حتى يومنا هذا ، لم يتم توثيق كل شيء.

لقد عمل كل جيل من اليهود الإسرائيليين بجد للحفاظ على الأسطورة القائلة بأنه تم إنشاء دولة جديدة في مساحة فارغة أو لاستخدام شعار الأخبار المزيفة الكلاسيكية بأن فلسطين كانت “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

حتى يومنا هذا، لن ينطق سوى عدد قليل من اليهود الإسرائيليين بكلمة فلسطيني، إنهم يتحدثون بدلاً من “العرب” وكأن سبعة ملايين فلسطيني يعيشون في وسطهم سوف يذوبون ذات يوم في الأراضي العربية النائية.

وغني عن القول، هناك جدل محتدم حول الواقع الديموغرافي أيضًا.

إن الإنكار على هذا المقياس ليس فقط من وظائف علم النفس. على الرغم من أن هذا أيضًا، يرى بناة إسرائيل أن إنشاء إسرائيل هو بمثابة معجزة في التاريخ اليهودي.

ويوجد الإنكار لأسباب عملية. لأن الاعتراف حتى بعنصر واحد مما حدث ، وما زال يحدث كل يوم ، هو التشكيك ليس فقط في ماضي إسرائيل ولكن على مستقبلها أيضًا.

الصهيونية “المتدرجة والمتسارعة”

قال يوسي بيلين ، الوزير السابق والمفاوض في اتفاقيات أوسلو مؤخرًا إن الاعتقاد بأن التأكيدات الإسرائيلية بأنها ستجمد بناء المستوطنات كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها المفاوضون الفلسطينيون.

وقال لتقرير أخبار كان 11: “الفلسطينيون طالبونا بتجميد كل المستوطنات ، وقال رابين لدينا قرار الحكومة رقم 360 لعام 1992 “، ومن ينظر إلى هذا المقال يرى أن إسرائيل قررت من جانب واحد تجميد الاستيطان”.

وأضاف: “قدمناه للفلسطينيين وصدقونا فوافقوا. كان هذا أكبر خطأهم. لم يطلبوا فقرة صريحة [في اتفاقات أوسلو] حول تجميد المستوطنات لأنهم صدقونا”.

بصراحة، هذا الاعتراف يأتي بعد فوات الأوان 30 سنة. ولكن مع مرور كل يوم وتعلو طبول الحرب بصوت عالٍ ، تصبح الروابط أوضح بين أولئك الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم ليبراليون والمتفوقون الذين لا يهتمون بما يسميه أي شخص.

وتتكشف فكرة الصراع حول محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية بين الديمقراطيين والفاشيين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال.

يصف دانيال ليفي رئيس مشروع الولايات المتحدة للشرق الأوسط (USMEP)، بشكل أكثر دقة، الفرق بين الليبراليين الذين يصفون أنفسهم بالليبراليين والصهاينة المتعصبين علنًا بين الصهيونية “التدريجية والمتسارعة”.

“التدرج في ترسيخ نزع ملكية الفلسطينيين والسيطرة عليهم كان معادلة مجربة ومختبرة وأصبحت الخيار الافتراضي، لكن بالنسبة لمعسكر متنام داخل التدرج اليميني الصهيوني يبدو أنه كسول وغير طموح وحتى محفوف بالمخاطر. ومن هنا جاء الضغط من أجل التسارع الصهيوني”، يقول ليفي.

في تحليل ليفي ، أصيب اليمين المتطرف بالإحباط بسبب عدم قدرة إسرائيل على ترجمة هيمنتها العسكرية والاقتصادية الكاملة إلى شيء بدا وكأنه انتصار ديموغرافي ، ومن ثم انتشار مليشيات المستوطنين ، والهجمات على الفلسطينيين ، والدعوات إلى نكبة أخرى .

وقال ليفي: “لقد سعى المعسكر التدريجي في الممارسة العملية إلى الفصل العنصري ، لكنه استثمر بشكل كبير في أن يبدو أنه عقلاني بشأن الأمن وغياب شريك فلسطيني للسلام.. يبدو أن المعسكر التسريع يعتنق علانية جوهر الفصل العنصري المتعصب ”.

بعبارة أخرى، تعتبر إسرائيل مشروعًا متغير السرعة لكنه يظل نفس المشروع بشكل أساسي.

نموذج انتفاضة جديد

وينطبق الشيء نفسه على القضية الوطنية الفلسطينية التي عانت من إعادة تعديل جذرية عندما نزل الفلسطينيون في إسرائيل، الذين يصفهم الإسرائيليون بـ “عرب إسرائيل”، بالآلاف إلى شوارع المدن المختلطة للاحتجاج على اقتحام الأقصى المتكرر في مايو 2021.

تعرض تمردهم الوجيز للهجوم من قبل مليشيات المستوطنين وسحق من قبل عملية ضخمة للشرطة شارك فيها العديد من أولئك الذين شاركوا في السجن حتى يومنا هذا.

لكن نموذج تلك الانتفاضة لا يزال قائما حتى يومنا هذا. من الآن فصاعدًا ، لن يكون هناك فلسطينيون ، حيث يتم مهاجمة جزء من الكيان الفلسطيني وتمييزه ، ولكن يتم استبعاد جزء آخر

وتعثر مشروع المحتل في “فرق تسد”، كان هذا واضحًا من رد الفعل على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جنود إسرائيليون يضربون بشكل متكرر ومتواصل المصلين العزل الذين يقيمون ليلاً في المسجد الأقصى أو لقتل طبيب متدرب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين وهو يحاول الدفاع عن أحد المصلين عند البوابات. الأقصى، أدى ذلك الحدث إلى إضراب عام بين الفلسطينيين في إسرائيل.

أدى الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى إلى إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان ، وهو هجوم مسلح أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من عائلة من اليهود البريطانيين الذين انتقلوا إلى إسرائيل قبل تسع سنوات من المملكة المتحدة وعاشوا في مستوطنة إفرات بالضفة الغربية سائح إيطالي في تل أبيب من حادث دهس.

ما لا يقل عن اثنين من هذه الهجمات كانت أفعال فردية واعتبرتها قوات الأمن الإسرائيلية غير قابلة للوقاية.

الجزرة التي يستخدمها الشاباك لنزع فتيل التوترات الشعبية مثل تخفيف القيود على دخول العمال الفلسطينيين، هي حتما أقل قوة من عصي عبور حواجز الطرق المنقوشة على الحياة اليومية لأي فلسطيني يعيش تحت الاحتلال.

في حين أن هيكل قيادة القوات الإسرائيلية أصبح أكثر تطرفًا – أحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئاسة الحرس الوطني المشكل حديثًا ، أفينوعام إيمونة ، هو عقيد متقاعد معروف بتشجيع جنوده على الاستمتاع بقتل الفلسطينيين – هيكل القيادة في أصبحت المقاومة الفلسطينية أكثر انتشارًا ، حيث تشجع الجماعات القائمة الهجمات الفردية على المستوطنين والقوات والمواطنين، ولكنها لا تأمر بذلك.

الحرب قادمة

بينما تتمتع إسرائيل بتفوق عسكري وأمني ساحق، يظهر الفلسطينيون تصميمًا والتزامًا كاملين بالبقاء في مكانهم والقتال، وهذا ينطبق على هذا الجيل أكثر مما ينطبق على آبائهم وأجدادهم.

قد لا يتم حسم هذا الصراع من قبل الجانب الذي يقتل بشكل أكثر كفاءة وسرعة. لقد ضاعت تلك الفوارق منذ فترة طويلة. قد يتوقف الأمر على من لديه الإرادة الأكبر ، والقدرة على التحمل الأكبر ، والقوة الأكبر للبقاء لرؤية هذا حتى النهاية.

وهذا هو المكان الذي يصبح فيه إنكار التاريخ عائقًا كبيرًا، وحيث يكون للجانب الذي يفهم عدوه ميزة لا تُحصى.

بطريقة أو بأخرى ، الحرب قادمة، بن غفير يريد نكبة أخرى، ونتنياهو يريد استعراض آخر للقوة لإعادة الردع.

لقد أوضح ذلك بشكل كامل عندما أكد أن وزير دفاعه غالانت ، الذي اختلف معه حول الإصلاحات القضائية ، سيبقى في مكانه.

وصرح نتنياهو: “إذا استمر نظام الأسد في السماح لهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار من الأراضي السورية تجاه إسرائيل ، فسوف يدفع ثمنا باهظا. لا نريد حملة واسعة ونبذل قصارى جهدنا لمنعها ، ولكن إذا طلب منا ذلك. – سيواجه أعداؤنا إسرائيل والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بكامل قوتها”.

وأضاف: “أنا لا أتصرف بتهور ولكن بحزم ومسؤولية ؛ سنعيد الردع ونصلح الضرر ، سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكنه سيحدث”.

إن استعادة الردع ليست مجرد رمز لقصف حزب الله أو حماس في جنوب لبنان أو غزة. إنها رسالة لكل فلسطيني يفكر في القيام بعمله المتمثل في التحدي.

هذه التهديدات ليست جديدة، إن التكتيك الذي تحتاجه إسرائيل لـ “جز العشب” في غزة أو جنوب لبنان أو الضفة الغربية كل بضع سنوات لإقامة فترة هدوء هو معادلة كل جنرال لصراع دائم.

ولكن من الخطأ قراءة الموقف بعمق للاعتقاد بأن هذا سيعمل اليوم بنفس الطريقة تمامًا كما كان الحال في الماضي. هذه المرة قد لا تكون هذه القوة بمثابة نقرة يمكن لنتنياهو تشغيلها أو إيقافها متى شاء. قد لا تنتهي مثل هذه الحرب في غضون أيام. سيكون أعمق وأطول وأكثر عمقا في نتائجه. الإسرائيليون سيتعرضون للنيران من الداخل والخارج.

سيعاني الفلسطينيون بشدة من هجوم طوابير من المستوطنين. لكن أحد أجنحة السجن الفلسطيني الجماعي لن يراقب بطاعة بينما الجناح الآخر مشتعل. قد لا تكون محصورة جغرافيا.

الهدوء الذي حققته إسرائيل على طول حدودها الشرقية مع الأردن يمكن أن ينهار. إن دول الخليج التي تحرص على الاستثمار في إسرائيل على رأس الفلسطينيين قد تذوب في وجه رد فعل الشارع العربي.

يمكن للصراع الذي بدأ كصراع على الأرض أن يتحول بسهولة إلى صراع على الدين. يجب على أي تفكير إسرائيلي في مستقبل أبنائهم أن يفكر مليًا في شكل الانتصار العسكري.

إسرائيل المتعصبة ، مع أمثال بن غفير في مقعد القيادة ، قد تسعى جاهدة لفرض سيادة كاملة من النهر إلى البحر ، لكنها لن تحقق السيطرة الكاملة أبدًا.. وبدونها ، لا يمكن لدولة يهودية تم تصورها بهذه الطريقة أن تنتصر أبدًا.