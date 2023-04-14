الجمعة, أبريل 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة...
حياتنا

هبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي!

اتضح أن أشرف حكيمي قام بتسجيل كل ثروته باسم والدته

كتب سالم حنفي
الممثلة الإسبانية االتونسية هبة عبوك watanserb.com
الممثلة الإسبانية االتونسية هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- كشفت مجلة “first mag” الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مفاجأة مدوية عن الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها الممثلة الإسبانية-االتونسية الأصل هبة عبوك بعد تقدمها بطلب للمحكمة للحصول نصيبها من ثروة أشرف حكيمي بعد الإنفصال.

وقالت المجلة في تغريدتها التي رصدتها “وطن” إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

ولفتت إلى أن أشرف حكيمي يعتبر أحد اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي حيث يتقاضى أكثر من مليون يورو شهريًا.

صدمة هبة عبوك

وأشارت المجلة إلى انه لذلك كان من المفترض أن تحصل الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى، ولكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت أن أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

وأكدت المجلة أنه اتضح أن أشرف حكيمي وضع ثروته بالكامل باسم والدته منذ زمن طويل.

- Advertisement -

هبة عبوك تعلن انفصالها رسميا عن أشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك قد حسمت موقفها من فضيحة اغتصاب زوجها أشرف حكيمي المزعومة لفتاة فرنسية لتعلن رسمياً، انفصالها عن لاعب نادي باريس سان جيرمان ، عبر بيان نشرته على حسابها على انستغرام علقت فيه لأول مرة على الاتهام الموجه لزوجها.

ووفقا لما ورد في بيانها فإنه: “وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، نحن في انتظار إجراءات الطلاق.. بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال. وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي. لقد احتجت إلى وقت لأدرك وأتفهم هذه الصدمة”.

هبة عبوك تعلن انفصالها رسميا عن أشرف حكيمي
هبة عبوك تعلن انفصالها رسميا عن أشرف حكيمي

أول تعليق من زوجة أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

وفي أول تعليق مباشر منها على اتهام أشرف حكمي باغتصاب فتاة كتبت هبة عبوك موجهة رسالتها لطليقها وللجمهور: “كنت في حياتي دائمًا وسأكون دائمًا إلى جانب الضحايا. لذلك، نظرًا لخطورة الاتهام، لايسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة.. أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكراً لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم”.

ولم يتردد أشرف حكيمي سابقا في التصريح، في مناسبات عديدة عن التي تربطه بعائلته ووالدته بشكل خاص، والاعتراف بأن والده كان بائعا متجولا، وأنه وأمه عانيا كثيرا من أجله، وكانا يضحيان بجهدهما وبما يملكان من أجل تمكينه من أن يمارس كرة القدم، مدثرا بدعوات أمه له بالنجاح في مسيرته، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المغربية.

أشرف حكيمي ووالدته
أشرف حكيمي ووالدته

وفي إحدى المناسبات التي تم تكريمه فيها كـ”أفضل لاعب في إفريقيا”، في مصر، ظهر حكيمي ووالدته على شاشة إحدى الفضائيات المصرية في لقاء قصير، حيث تحدث بالإسبانية عن علاقته بوالدته وارتباطهما ببعض.

حكيمي قال إن والدته كانت دوماً سنداً له، وهي دائماً بجواره، منذ الصغر، معرباً عن حرصه في اصطحابها إلى أماكن لعبه وتكريمه حيث “أنها تعبت كثيراً وتستحق بعض المرح”، بحسب قوله.

من جهتها، أعربت والدته عن شعورها بالفخر والسعادة من أجل ابنها، مؤكدة أنها لا تشعر بأي توتر أثناء المباريات لأنها تثق بابنها. وأكدت أنها دائمة التواصل معه أثناء المعسكرات وقبل وبعد المباريات. وتمنت أن يحفظه الله دائماً.

ولا يترك أشرف حكيمي فرصة سواء داخل الملاعب او خارجها ليعبر عن حبه اللامحدود وتعلقه الكبير بوالدته التي ضحت من أجله.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

هبة عبوك بإطلالة جريئة جداً في “الجيم” ووضعية غريبة مع مدربها! (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يتجاوز هبة عبوك ويظهر برفقة مصممة أزياء سمراء وداعمة للمثليين (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تتعمد تركيز الكاميرا على منطقة حساسة أثناء تنزهها مع ابنها! (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك في إطلالة جرئية ومبتذلة.. صدر عاري ونظرات وأحضان تثير الشكوك بعشق جديد! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تعود للإغراء.. فيديو من النادي الرياضي يحمل رسالة لحكيمي! (شاهد)

حياتنا

انفصال هبة عبوك.. من الذي قرر وما هو دور النظام المغربي في ذلك وما علاقة البوليساريو؟!

حياتنا

هبة عبوك سعيدة ومنطلقة.. سأبدأ من الصفر ورمضان شهر التوبة! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك باعت “حكيمي”.. ظهور جديد مفعم بالحيوية بقبلة وابتسامة وتحية مع عمرو دياب!

حياتنا

أشرف حكيمي وفضيحة جديدة بالأدلة والصور.. خان هبة عبوك مع فتاة تدير مكتب تأجير سيارات!

حياتنا

هبة عبوك تنطلق في حياتها.. هذا أول ما فعلته بعد تخليها عن أشرف حكيمي (فيديو)

حياتنا

أشرف حكيمي يتفاعل مع معجبيه وعمته تتحدث عن وضعه بعد تخلي هبة عبوك عنه! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك عارية تماماً في إطلالة مثيرة تزامنا مع بيان انفصالها عن أشرف حكيمي! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صدمة في تونس بعد وفاة لاعب كرة قدم أضرم النار في جسده واحتجاجات تعصف بمدينته.. ما القصة؟

ما سبب العطس عند الاستيقاظ من النوم؟

يتكون من 14 طابقا..منزل تحت الأرض مُحصن للحماية من نهاية العالم (صور)

من مصر إلى موزبيق.. ابن زايد يغزو إفريقيا باحتلال ناعم بأسلحة الموانئ

أزمة عاصفة في إنجلترا.. راتب الطبيب المبتدئ أقل من أجر عمال الوجبات السريعة

هذا ما يحدث لك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم!

تسريبات البنتاغون.. كيف وصل شاب يبلغ 21 عاما لهذه المواد الحساسة؟ (مفاجآت مدوية)

صدمة للسعودية.. تصريحات قطرية نارية عن عودة عضوية سوريا للجامعة العربية

استبعاد ساديو ماني إلى أجل غير مسمى بقرار من بايرن ميونخ

من مسؤول إلى بلوجر.. فيديو صادم لوزير عراقي ظهر في إعلان ترويجي لأحد المطاعم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC