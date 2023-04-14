هبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي!

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وطن- كشفت مجلة “first mag” الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مفاجأة مدوية عن الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها الممثلة الإسبانية-االتونسية الأصل هبة عبوك بعد تقدمها بطلب للمحكمة للحصول نصيبها من ثروة أشرف حكيمي بعد الإنفصال.

وقالت المجلة في تغريدتها التي رصدتها “وطن” إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

ولفتت إلى أن أشرف حكيمي يعتبر أحد اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي حيث يتقاضى أكثر من مليون يورو شهريًا.

صدمة هبة عبوك

وأشارت المجلة إلى انه لذلك كان من المفترض أن تحصل الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى، ولكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت أن أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

وأكدت المجلة أنه اتضح أن أشرف حكيمي وضع ثروته بالكامل باسم والدته منذ زمن طويل.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

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هبة عبوك تعلن انفصالها رسميا عن أشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك قد حسمت موقفها من فضيحة اغتصاب زوجها أشرف حكيمي المزعومة لفتاة فرنسية لتعلن رسمياً، انفصالها عن لاعب نادي باريس سان جيرمان ، عبر بيان نشرته على حسابها على انستغرام علقت فيه لأول مرة على الاتهام الموجه لزوجها.

ووفقا لما ورد في بيانها فإنه: “وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، نحن في انتظار إجراءات الطلاق.. بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال. وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي. لقد احتجت إلى وقت لأدرك وأتفهم هذه الصدمة”.

أول تعليق من زوجة أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

وفي أول تعليق مباشر منها على اتهام أشرف حكمي باغتصاب فتاة كتبت هبة عبوك موجهة رسالتها لطليقها وللجمهور: “كنت في حياتي دائمًا وسأكون دائمًا إلى جانب الضحايا. لذلك، نظرًا لخطورة الاتهام، لايسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة.. أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكراً لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم”.

ولم يتردد أشرف حكيمي سابقا في التصريح، في مناسبات عديدة عن التي تربطه بعائلته ووالدته بشكل خاص، والاعتراف بأن والده كان بائعا متجولا، وأنه وأمه عانيا كثيرا من أجله، وكانا يضحيان بجهدهما وبما يملكان من أجل تمكينه من أن يمارس كرة القدم، مدثرا بدعوات أمه له بالنجاح في مسيرته، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المغربية.

وفي إحدى المناسبات التي تم تكريمه فيها كـ”أفضل لاعب في إفريقيا”، في مصر، ظهر حكيمي ووالدته على شاشة إحدى الفضائيات المصرية في لقاء قصير، حيث تحدث بالإسبانية عن علاقته بوالدته وارتباطهما ببعض.

حماس وأمومة وبُنُوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا❤️💚 أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين 🇲🇦📸@EnMaroc | @AchrafHakimi | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/gHPHlk09nh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

حكيمي قال إن والدته كانت دوماً سنداً له، وهي دائماً بجواره، منذ الصغر، معرباً عن حرصه في اصطحابها إلى أماكن لعبه وتكريمه حيث “أنها تعبت كثيراً وتستحق بعض المرح”، بحسب قوله.

من جهتها، أعربت والدته عن شعورها بالفخر والسعادة من أجل ابنها، مؤكدة أنها لا تشعر بأي توتر أثناء المباريات لأنها تثق بابنها. وأكدت أنها دائمة التواصل معه أثناء المعسكرات وقبل وبعد المباريات. وتمنت أن يحفظه الله دائماً.

ولا يترك أشرف حكيمي فرصة سواء داخل الملاعب او خارجها ليعبر عن حبه اللامحدود وتعلقه الكبير بوالدته التي ضحت من أجله.