هبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي!

وطن- كشفت مجلة “first mag” الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مفاجأة مدوية عن الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها الممثلة الإسبانية-االتونسية الأصل هبة عبوك بعد تقدمها بطلب للمحكمة للحصول نصيبها من ثروة أشرف حكيمي بعد الإنفصال.

وقالت المجلة في تغريدتها التي رصدتها “وطن” إن زوجة اللاعب أشرف حكيمي تقدمت بطلب للطلاق وأرادت أكثر من نصف ممتلكات اللاعب المغربي وثروته.

ولفتت إلى أن أشرف حكيمي يعتبر أحد اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي حيث يتقاضى أكثر من مليون يورو شهريًا.

وأشارت المجلة إلى انه لذلك كان من المفترض أن تحصل الزوجة السابقة على الجائزة الكبرى، ولكن عندما ذهبت إلى المحكمة، أدركت أن أشرف حكيمي لا يملك أي ممتلكات وأن حساباته البنكية فارغة.

وأكدت المجلة أنه اتضح أن أشرف حكيمي وضع ثروته بالكامل باسم والدته منذ زمن طويل.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois

L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1

— First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023