الأربعاء, أبريل 12, 2023
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نوع من الطعام كنت تعتقد أنه من الفواكه الجافة.. لكنه من البقوليات

"يعتبر هذا الطعام من مضادات الأكسدة القوية الموجودة أيضًا في الفواكه الحمراء ويحارب شيخوخة الخلايا..."

كتب معالي بن عمر
الفواكه الجافة watanserb.com
الفواكه الجافة
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وطن-لهذا النوع من الطعام كثير من القواسم المشتركة مع المكسرات، لكنه في الواقع من البقوليات ويوجد في “نسختين”، مختلفين تمامًا من وجهة نظر غذائية.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن المكسرات من بين الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة وفوائد صحية. ولكن، يوجد نوع من المكسّرات، لطالما اعتقدنا أنه من الفواكه الجافة، علمًا وأنه من المكسرات الأكثر استهلاكًا أو الأكثر شعبية في العالم. وفي الحقيقة، تبيّن أنه من البقوليات.

وبالإضافة إلى فوائدها المتعددة، يُنصح باستهلاكه بشكل معتدل لأنه مرتفع السعرات الحرارية.

وفيما يلي كشفت الصحيفة عن الطعام الذي كنت تعتقد أنه من الفواكه الجافة ولكنه تبيّن أنه من البقوليات

الفاكهة الجافة التي هي في الواقع بقوليات

يعتقد الكثيرون أن الفول السوداني ينتمي إلى عائلة المكسرات، والتي تشمل الجوز واللوز والكاجو والفستق والعديد من الأصناف الأخرى. لكن في الواقع، يعدّ الفول السوداني من البقوليات، وهي تشبه المكسرات من حيث المظهر والخصائص فقط.

البقوليات والفواكه الجافة
البقوليات والفواكه الجافة

لكن لماذا يُعتبر الفول السوداني من البقوليات؟ في الواقع، الفول السوداني الذي نأكله يتجذذر من بذرة نبات Arachis hypogaea، وهو جزء من بقول (Fabaceae) أو البقوليات (Leguminosae). لهذا السبب، فهو نبات يحتوي على بذوره داخل القشرة، ولكنه يختلف عن باقي البقوليات لأن النبتة تنمو لأعلى بينما تنمو الثمرة إلى الأسفل، وفق ما ترجمته “وطن“.

فوائد الفول السوداني

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وعلى الرغم من كونه من البقوليات، تمامًا مثل المكسرات، فإن الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية (نحن نتحدث عن 600 سعر حراري لكل 100 غرام). كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحتنا، مثل فيتامين E وحمض الأوليك. ويحتوي الفول السوداني أيضًا على ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة أيضًا في الفواكه الحمراء ويحارب شيخوخة الخلايا، علاوة على ذلك، يحتوي على الجينيستين، المعروف تقنيًا باسم الايسوفلافون، وهو هرمون ذو نشاط مضاد للأكسدة ومضاد لتكوّن الأوعية.

ومن الأسباب التي تجعل الفول السوداني أفضل أنواع البقوليات والمكسرات، احتواؤه على الألياف والبروتين، ما يساعد أولئك الذين يحبون الأكل كثيرًا على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما يحتوي أيضًا على الكثير من البوتاسيوم (حتى أكثر من الموز)، وكذلك المغنيسيوم والفوسفور (أكثر من العديد من الأسماك).

الفول السوداني
الفول السوداني

الفرق بين الفول السوداني

ومع ذلك، هناك نصائح مهمة يجب الانتباه، على غرار؛ التأكد من الفول السوداني الذي يتم تناوله طازجًا ومحمصًا، والذي يباع على شكل وجبات خفيفة. فمعالجة الفول السوداني المحمص والمملح والكراميل، والذي يتم شراؤه عمومًا في أكياس من السوبر ماركت، يزيل كل ما يحتويه من المغذيات، ناهيك بأنها محملة فقط بالسكر والسعرات الحرارية والملح. من ناحية أخرى، فإن الفول السوداني الطازج، على الرغم من كونه شديد السعرات الحرارية، فهو غني بالمعادن والفيتامينات ويمكن أيضًا تناوله يوميًا، وإن كان بكميات صغيرة (توصي منظمة الصحة العالمية بنفس الكمية مثل المكسرات: 30 غرامًا في اليوم).

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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