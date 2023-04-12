رعب إسرائيلي من توحيد جبهة حزب الله وحماس وإيران.. نتنياهو الضعيف تبدَّد حلمه

- Advertisement -

وطن – سلط موقع المونيتور، في تقرير له، الضوء على تنامي المخاوف الإسرائيلية من توحيد الجبهة بين حزب الله وحماس وإيران، وسط انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتحميل مسؤولية مآلات الوضع الراهن.

وقال التقرير المنشور على موقع “المونيتور“، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد يوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا عاجلا في تل أبيب ، أعاد إلى منصبه وزير الدفاع يوآف جالانت الذي أقاله قبل أسبوعين.

تلقي نتنياهو أسئلة الصحفيين للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل أكثر من ثلاثة أشهر ، وألقى باللوم في التصعيد الأمني ​​الأخير على الحكومة السابقة.

عقد نتنياهو المؤتمر الصحفي غير المعتاد لسبب وجيه، ويبدو أن الحلم الذي طالما راود أعداء إسرائيل بتشكيل جبهة موحدة ضدها يتحقق مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة ولبنان وسوريا على الأراضي الإسرائيلية في الأيام الأخيرة وهجمات مميتة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في حادثة نادرة ، تسلل مهاجم إلى إسرائيل من لبنان الشهر الماضي، حاملاً ما يكفي من المتفجرات لشن هجوم يسفر عن خسائر بشرية كبيرة في وسط إسرائيل ، وهو ما كان من المحتمل أن يشعل حرباً كبيرة مع حزب الله والقوات الأخرى المتحالفة مع إيران.

وذكر التقرير: “لحسن الحظ، لم تقتل المتفجرات أحدا ، بل أصابت مواطنًا عربيًا إسرائيليًا. تم تحديد مكان المهاجم وقتل بالرصاص”.

- Advertisement -

كما تصاعدت التوترات بشكل كبير بسبب اقتحامين لشرطة الاحتلال على المسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال شهر رمضان لتفريق المسلحين الذين تحصنوا داخله. انتشرت لقطات فيديو مزعجة تظهر عليهم وهم يضربون المصلين بالهراوات وأثارت غضب المسلمين.

لإنهاء هذه السلسلة من الأحداث ، التقى مسؤولون كبار في حماس والجهاد الإسلامي في بيروت في الأيام الأخيرة مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لتنسيق تحركاتهم ضد إسرائيل ، ووجهوا صفعة علنية في وجه نتنياهو.

يقول التقرير: “آخر تقييم للمخابرات الإسرائيلية مثير للقلق أيضًا، حيث يعرض احتمالية متزايدة لوقوع حرب شاملة على الجبهة الشمالية ، لأول مرة منذ فترة طويلة”.

وتعتقد مديرية المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران وحزب الله غير مهتمين بمواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكن ثقتهم بأنفسهم تعززت، وزاد عزمهم على مهاجمة إسرائيل، وأصبح السيناريو الذي يندلع فيه صدام عنيف بين الطرفين ، مدفوعًا بهجوم على إسرائيل أو بالعكس بقصف جوي إسرائيلي خارج حدودها ، أكثر واقعية.

اعتقدت المخابرات العسكرية لسنوات أن قدرة الردع الإسرائيلية تقلل من فرص اندلاع حرب شاملة ، لكن التقييم الأخير يشير إلى التآكل المتسارع لهذا الردع. وقد غذى التآكل الضعف العام لحكومة نتنياهو والاحتجاجات الشديدة المناهضة للحكومة ، فضلاً عن الصدع المتزايد بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ومع ذلك، يبدو أن قرار نتنياهو المخاطرة بمواجهة وسائل إعلام معادية إلى حد كبير يوم الاثنين لم يكن مدفوعًا بأي من هذه العوامل الأمنية أو الجيواستراتيجية.

وتراجع الدعم لنتنياهو وحزبه الليكود، حيث أعطى الاستطلاع الأخير للقناة 13 الليكود 20 مقعدًا فقط في الكنيست في حالة إجراء الانتخابات اليوم ، بانخفاض عن 32 مقعدًا حصل عليها في انتخابات 1 نوفمبر.

إجمالاً ، تراجع ائتلاف الأحزاب القومية الراديكالية والمتشددة الموالية لنتنياهو من الأغلبية الحالية المكونة من 64 مقعدًا إلى 46 مقعدًا فقط في الكنيست المكون من 120 مقعدًا.

وكان البيان الافتتاحي لنتنياهو للصحفيين تكرارًا للعبة إلقاء اللوم المرهقة ، وسلسلة من الاتهامات ضد الحكومة السابقة والمعارضة السياسية والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية لتشجيع أعداء البلاد. وقال في تعليق، إن غالانت سيبقى في منصبه.

ضعف نتنياهو

إعادة وزير الدفاع الخبير إلى منصبه يعكس ضعف نتنياهو الحالي. على الرغم من العاصفة الشعبية التي أحدثها قرار إقالة غالانت ، فإن نتنياهو يجر قدميه لمدة أسبوعين. لم يتراجع رئيس الوزراء عن قراره ، لكنه لم يرسل أبدًا إلى وزيره خطابًا رسميًا بالإقالة ، مما تركه في طي النسيان. بدلاً من ذلك ، استمر نتنياهو في مطالبة غالانت بالاعتذار – وهو اعتذار لم يتلقه مطلقًا.

نتنياهو يتحمل مسؤولية هذه الفوضى. ظهر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على شاشة التلفزيون (القناة 11)، بعد المؤتمر الصحفي، وانتقد نتنياهو بشدة لافتقاره إلى القيادة.

وقال بينيت: “نتنياهو يتذمر ولا يتحمل المسؤولية.. قادة الولايات المتحدة والإمارات ومصر “ليسوا مستعدين للقاء نتنياهو إنهم يرون إسرائيل اليوم ويقولون – يا لها من دولة فقيرة”.

لا يجب إغضاب المسلمين

وقال مصدر دبلوماسي رفيع إن المفتاح هو الاستعداد جيدًا للاحتفال بشهر رمضان السنوي من خلال تجنب التحركات والقرارات الملتهبة التي يمكن أن تغضب المسلمين بسهولة.

وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته ، أشار المصدر إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة بينيت قبل رمضان في عام 2022. أولاً ، أقنع جهاز الأمن العام (الشاباك) بزيادة عدد التصاريح بشكل كبير لسكان غزة الباحثين عن عمل في إسرائيل ، وفي نفس الوقت نفذت سياسة صارمة بالمثل رداً على كل صاروخ أو بالون حارق يتم إطلاقه من قطاع غزة.

ثم قام بينيت بترتيب لقاء رفيع المستوى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي قدم له قائمة طويلة من الطلبات من إسرائيل. يتذكر المصدر: “جاء بينيت إلى السيسي بطلب واحد فقط – أن يغلق المصريون معبر رفح بين غزة ومصر ضد التهريب. عندما تأتي بطلب واحد فقط ، فإن الطرف الآخر يفهم أهميته. السيسي قام بدوره على النحو الأمثل “.

في الواقع ، فاز بينيت بالجائزة الكبرى. كانت حدود غزة هادئة طوال فترة ولايته.