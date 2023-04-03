هل الجنسنج هو الزنجبيل وهل هو فعال في إعادة قوة العلاقة الحميمة للزوجين؟

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وطن-تعد نبتة الجنسنج من الأعشاب الطبية التي يعود أصلها إلى دول شرق آسيا، حيث تتميز باحتوائها على العديد من الخواص العلاجية التي تجعل منها عشبة فريدة لعلاج العديد من المشكلات الصحية.

كما تحتوي على مركبات تسمى الجينسينوسيدات (Ginsenosides)، وباناكسوسيدات (Panaxosides) التي تجعل منه مكونًا أساسيًا لصنع الأدوية العلاجية.

وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن هذه العشبة تنمو في بعض المناطق مثل، آسيا والصين وكوريا وسيبيريا، وتعرف بأنها نبتة معمرة لأنها بطيئة النمو. وتعد جذور الجنسنج الآسيوية هي الأكثر استخدامًا وشيوعًا، فهي تدخل في الكثير من الصناعات مثل، صناعة مستحضرات التجميل ومشروبات الطاقة وفي صناعة بعض الأدوية.

ما هي أشهر أنواع الجنسنج؟

الجنسنج يدخل في معالجة بعض الحالات الطبية كما يدخل في صناعة مشروبات الطاقة و المنشطات الجنسية وقد يستخدم كمهدئ ومن أشهر أنواع الجنسنج ما يلي:

بانكس جنسنج. الجنسنج الامريكي. الجنسنج السيبيري. الجنسنج الكوري.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الجنسنج اشتهر من خلال استخداماته لتحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز، ومساهمته في إزالة الإجهاد والتعب المزمن، وينصح به الرياضيون لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني، كما وجد بأن للجنسنج دور في تعزيز المناعة وتقويتها، ومكافحة بعض أسباب العدوى، مثل: البكتيريا المسببة للتليف الكيسي في الرئة.

ومن بين العلاجات المنزلية الأخرى، يساعد الجنسنج على الشعور بالرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة، فهو نبات طبي يعتبر مثيرًا للشهوة الجنسية لأنه يحفز الرغبة الجنسية لدى الشخص عن طريق إطلاق كمية معينة من الطاقة في الجسم.

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بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجينسنغ نباتًا غنيًا بمضادات الأكسدة، وهذا هو السبب في أنه يتمتع بخصائص تنشيطية وتدويرية تنشط الدورة الدموية وتحسن الانتصاب عند الرجال.

نبتة الجنسنج والانتصاب: أهم الفوائد

تبين وجود علاقة بين استخدام نبات الجنسنج والانتصاب، حيث تعد نبتة الجنسنج من النباتات الضرورية جدًا لعلاج مشكلات العقم و الانتصاب عند الرجل، فهي تساعد على الآتي:

علاج ضعف الانتصاب من خلال زيادة تدفق الدم إلى العضو الذكري، وزيادة إفراز هرمون التستوستيرون.

علاج بعض الأمراض الجنسية التي تصيب الرجال.

المساعدة في تقوية الشهوة الجنسية عند الرجل، ومعالجة البرود الجنسي.

علاج سرعة القذف، ذلك من خلال وضعه على القضيب قبل ساعة من ممارسة العلاقة الحميمية.

زيادة قوة الرجل و طاقته وحيويته لممارسة العلاقة الجنسية.

هذا وتعتبر أفضل طريقة لاستهلاك هذه النبتة لزيادة الرغبة الجنسية للذكور والإناث هي إعداد منقوع:

لتحضيره، اقطع نصف جذر الجنسنغ إلى شرائح.

نأخذ وعاء ونضيف كوب ونصف من الماء.

عندما يبدأ الماء في الغليان، أضف شرائح الجنسنغ واتركه يُطهى لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك، قم بتغطية الوعاء حتى يستريح لمدة 5 دقائق أخرى مع إطفاء النار عليه.

لتحسين مشاكلك الجنسية، سيتعين عليك تناول هذا المنقوع 3 مرات على الأقل في الأسبوع.

الفرق بين الجنسنج والزنجبيل

يعد كل من الجنسنج والزنجبيل من الأعشاب المفيدة جدًا للجسم، لكن الفرق بين الجنسنج والزنجبيل كبير في الطعم والشكل والقيمة الغذائية والفوائد، لهذا سوف نتعرف اليوم على فوائد كل من الزنجبيل والجنسينج.

الفرق بين الجنسنج والزنجبيل في القيمة الغذائية

تتمثل القيمة الغذائية في كل من الجنسنج والزنجبيل في الآتي:

الجنسنج

كل 100 غرام من أعشاب الجنسنج تحتوي على:

30 سعر حراري.

92 جرام من الماء.

0/18 جرام من الدهون.

7،16 الكربوهيدرات.

3 مليجرام من الحديد.

المغنيسيوم بمقدار 1 مليجرام.

البوتاسيوم بمقدار 5 مليجرام.

الحديد بنسبة 0،02 مليجرام.

فيتامين ج بنسبة 7،7 مليجرام.

الصوديوم بمقدار 2 مليجرام.

الزنجبيل

كل 100 جرام من الزنجبيل تحتوي على العناصر الآتية: