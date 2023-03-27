الاكتئاب المتأخرّ يصيب كبار السن ويزيد من معدّل تسارع الشيخوخة لديهم..

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وطن-هؤلاء المرضى الذين يعانون من الاكتئاب هم من كبار السن من الناحية البيولوجية ولديهم ضعف في صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

نشر موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على الاكتئاب المتأخر وهو اضطراب رئيسي يصيب كبار السن. ووفقًا للعلماء الأمريكيين والكنديين، فإنه يمثل عبئًا كبيرًا على المرضى وعائلاتهم، حيث يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة وتغيير أنشطة الحياة اليومية وزيادة الهشاشة.

وفي هذا الشأن، قال الباحثون: “أشارت الأبحاث السابقة إلى دور الشيخوخة الخلوية (أي الشيخوخة الطبيعية) في الإصابة بالاكتئاب المتأخر. ومع ذلك، فإن الصلة بين هذه النتيجة والسمات الشائعة للاكتئاب، مثل المشاكل الجسدية والمعرفية، غير واضحة إلى الآن”.

تم قياس مستويات 22 بروتين مرتبط بالشيخوخة

أجرى الباحثون دراسة نُشرت نتائجها في مجلة Nature Mental Health. وكجزء من عملهم، تابع المؤلفون 426 شخصًا، في نهاية حياتهم، كانوا يعانون من الاكتئاب. وقاموا بقياس مستويات 22 بروتينًا مرتبطة بالشيخوخة في دم كل مشارك.

وبحسب النتائج، فإنه مع تقدم الخلية في العمر، يكون عملها أقل كفاءة. ناهيك أنها غالبًا ما تُنتج بروتينات تعزز ظهور الالتهاب أو الاضطرابات الأخرى. بعد ذلك، قارن الفريق مستويات هذه البروتينات مع مقاييس الصحة البدنية للمرضى، والحالات الطبية، ووظائف الدماغ وشدة الاكتئاب، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

الاكتئاب: “تظهر على هؤلاء المرضى علامات الشيخوخة البيولوجية المتسارعة”

وفقًا للنتائج، لا يبدو أن شدة اكتئاب المريض مرتبطة بمستوى الشيخوخة المتسارع. لكن، في المقابل، وجدوا أن الشيخوخة المتسارعة مرتبطة بضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

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من جهة أخرى، كان المتطوعون الذين لديهم مستويات عالية من البروتينات المرتبطة بالشيخوخة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم ومشاكل طبيّة. كما تم ربط الشيخوخة المتسارعة أيضًا بالأداء الإدراكي الضعيف، مثل الذاكرة العاملة.

وقال مؤلف الدراسة برينو دينيز في بيان: “هؤلاء المرضى تظهر عليهم علامات الشيخوخة البيولوجية المتسارعة وضعف الصحة الجسدية وصحة الدماغ”.

الآن، يحاول العلماء تحديد ما إذا كانت العلاجات التي تهدف إلى تقليل عدد الخلايا القديمة والشيخوخة في جسم الإنسان يمكن أن تحسن الاكتئاب في سن الشيخوخة. كما أنهم يدرسون المصادر والأنماط المحددة للبروتينات المرتبطة بالشيخوخة، لمعرفة ما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير العلاجات.