الإثنين, مارس 27, 2023
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حياتنا

الاكتئاب المتأخرّ يصيب كبار السن ويزيد من معدّل تسارع الشيخوخة لديهم..

"مع تقدم الخلية في العمر، يكون عملها أقل كفاءة..."

كتب معالي بن عمر
الاكتئاب المتأخر الذي يصيب كبار السن watanserb.com
الاكتئاب المتأخر الذي يصيب كبار السن
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وطن-هؤلاء المرضى الذين يعانون من الاكتئاب هم من كبار السن من الناحية البيولوجية ولديهم ضعف في صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

نشر موقع “بوركوا دكتور”  الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على الاكتئاب المتأخر وهو اضطراب رئيسي يصيب كبار السن. ووفقًا للعلماء الأمريكيين والكنديين، فإنه يمثل عبئًا كبيرًا على المرضى وعائلاتهم، حيث يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة وتغيير أنشطة الحياة اليومية وزيادة الهشاشة.

وفي هذا الشأن، قال الباحثون: “أشارت الأبحاث السابقة إلى دور الشيخوخة الخلوية (أي الشيخوخة الطبيعية) في الإصابة بالاكتئاب المتأخر. ومع ذلك، فإن الصلة بين هذه النتيجة والسمات الشائعة للاكتئاب، مثل المشاكل الجسدية والمعرفية، غير واضحة إلى الآن”.

الوحدة تسرّع من ظهور الشيخوخة watanserb.com
الوحدة تسرّع من ظهور الشيخوخة

تم قياس مستويات 22 بروتين مرتبط بالشيخوخة

أجرى الباحثون دراسة نُشرت نتائجها في مجلة Nature Mental Health. وكجزء من عملهم، تابع المؤلفون 426 شخصًا، في نهاية حياتهم، كانوا يعانون من الاكتئاب. وقاموا بقياس مستويات 22 بروتينًا مرتبطة بالشيخوخة في دم كل مشارك.

وبحسب النتائج، فإنه مع تقدم الخلية في العمر، يكون عملها أقل كفاءة. ناهيك أنها غالبًا ما تُنتج بروتينات تعزز ظهور الالتهاب أو الاضطرابات الأخرى. بعد ذلك، قارن الفريق مستويات هذه البروتينات مع مقاييس الصحة البدنية للمرضى، والحالات الطبية، ووظائف الدماغ وشدة الاكتئاب، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

دراسة: اكتشف العامل الذي يسرع من الشيخوخة أكثر من التدخين

الاكتئاب: “تظهر على هؤلاء المرضى علامات الشيخوخة البيولوجية المتسارعة”

وفقًا للنتائج، لا يبدو أن شدة اكتئاب المريض مرتبطة بمستوى الشيخوخة المتسارع. لكن، في المقابل، وجدوا أن الشيخوخة المتسارعة مرتبطة بضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

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من جهة أخرى، كان المتطوعون الذين لديهم مستويات عالية من البروتينات المرتبطة بالشيخوخة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم ومشاكل طبيّة. كما تم ربط الشيخوخة المتسارعة أيضًا بالأداء الإدراكي الضعيف، مثل الذاكرة العاملة.

مفاتيح شيخوخة صحية watanserb.com
الشيخوخة الصحية

وقال مؤلف الدراسة برينو دينيز في بيان: “هؤلاء المرضى تظهر عليهم علامات الشيخوخة البيولوجية المتسارعة وضعف الصحة الجسدية وصحة الدماغ”.

الآن، يحاول العلماء تحديد ما إذا كانت العلاجات التي تهدف إلى تقليل عدد الخلايا القديمة والشيخوخة في جسم الإنسان يمكن أن تحسن الاكتئاب في سن الشيخوخة. كما أنهم يدرسون المصادر والأنماط المحددة للبروتينات المرتبطة بالشيخوخة، لمعرفة ما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير العلاجات.

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المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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