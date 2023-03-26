معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام وأكثر يشتركون في هذه الميزة..

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وطن-ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك إطالة متوسط عمرك المتوقع؟ في الحقيقة، على الرغم من وجود بعض الظروف الخارجة عن إرادتنا، فإن نمط الحياة الذي نختاره مثل ما نأكله والالتزامات بالعلاقات الصحية، يمكن أن يساهم في حياة أطول وأكثر صحة.

لطالما سعى العلماء لفهم أسرار طول العمر. حددت الأبحاث الحديثة خمس “مناطق زرقاء” حول العالم ، حيث يميل الناس إلى العيش لفترة أطول من المتوسط.

هذه المناطق هي أوكيناوا في اليابان ، وسردينيا في إيطاليا ، ونيكويا في كوستاريكا ، وإيكاريا في اليونان ، ولوما ليندا في كاليفورنيا. نظر الباحثون في عادات نمط حياة المعمرين الذين يعيشون في هذه المناطق لفهم كيف تمكنوا من الوصول إلى هذه الأعمار القديمة.

ما هي الأنشطة البدنية الأكثر شيوعًا في “المناطق الزرقاء”؟

واحدة من الخصائص الرئيسية لمعمري المنطقة الزرقاء هي مستوى نشاطهم البدني. الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عامًا في هذه المناطق “نشيطون للغاية ، ويقومون بحركات مستمرة ومتسقة يوميًا ، ويحافظون على هوايات يومية ويعملون بعد سن التقاعد المتوقع” ، وفقًا لدراسة أسترالية نُشرت في مجلة Journal of Population Aging.

كانت الأنشطة الأكثر شيوعًا بين المعمرين في المنطقة الزرقاء هي الأنشطة المعتدلة الشدة ، مثل السباحة والرقص والمشي والبستنة وبعض الأعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح وغسل النوافذ.

أظهرت الأبحاث أن البستنة يمكن أن تحسن الصحة العقلية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا زراعيًا الاستفادة من التعرض لأشعة الشمس والطبيعة ، فضلاً عن إنتاج فواكه وخضروات صحية لنظامهم الغذائي.

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ومع ذلك ، فإن خيارات نمط الحياة ليست التفسير الوحيد لطول عمر المعمرين في المنطقة الزرقاء. كما لاحظ الباحثون عوامل أخرى ، مثل الثقافة والعلاقات الاجتماعية. يميل الأشخاص في المناطق الزرقاء إلى أن يكونوا داعمين ، ولديهم روابط عائلية قوية ، ويتم دمجهم في مجتمعهم.

من المهم ملاحظة أن طول العمر يتأثر بمجموعة من العوامل الجينية والبيئية والسلوكية. ومع ذلك ، يمكن أن تلعب خيارات نمط الحياة دورًا مهمًا في تعزيز حياة طويلة وصحية. يوصى بممارسة الرياضة بانتظام ، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، والحفاظ على علاقات اجتماعية قوية وممارسة الهوايات التي تحبها.

كان النشاط الوحيد الذي كان أكثر شيوعًا لدى المعمرين في “المنطقة الزرقاء” هو العمل الزراعي في الهواء الطلق، بما في ذلك البستنة أو الزراعة أو الرعي. من خلال تحليل الدراسات من سردينيا بإيطاليا ، وجد الباحثون أن معظم كبار السن من سردينيا أفادوا أنهم كانوا يقومون بأعمال البستنة من يوم إلى أربعة أيام في الأسبوع ويقضون حوالي ساعتين في الأسبوع في ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق.

وفقًا لمقال نُشر عام 2018 في مجلة Clinical Medicine ، فإن فوائد النشاط الزراعي مثل البستنة عديدة: فهي لا تعتبر نشاطًا بدنيًا معتدلًا فحسب ، بل إنها تعرض الأشخاص أيضًا لأشعة الشمس والطبيعة ، ويمكنها تحسين الصحة والعافية ، وحتى تنتج مباشرة الفواكه والخضروات الصحية لنظامك الغذائي.

وإذا كنت لا تعيش في مناخ مشمس على مدار العام ، فهناك خيارات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك زراعة بعض النباتات الداخلية، والتي أظهرت الأبحاث أنها مفيدة للصحة العقلية.