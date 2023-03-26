الأحد, مارس 26, 2023
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معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام وأكثر يشتركون في هذه الميزة..

"يمكنك زراعة بعض النباتات، حيث أظهرت الأبحاث أنها مفيدة للصحة العقلية..."

كتب معالي بن عمر
الأشخاص البالغين 100 عام فما فوق watanserb.com
الأشخاص البالغين 100 عام فما فوق
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وطن-ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك إطالة متوسط عمرك المتوقع؟ في الحقيقة، على الرغم من وجود بعض الظروف الخارجة عن إرادتنا، فإن نمط الحياة الذي نختاره مثل ما نأكله والالتزامات بالعلاقات الصحية، يمكن أن يساهم في حياة أطول وأكثر صحة.

لطالما سعى العلماء لفهم أسرار طول العمر. حددت الأبحاث الحديثة خمس “مناطق زرقاء” حول العالم ، حيث يميل الناس إلى العيش لفترة أطول من المتوسط.

هذه المناطق هي أوكيناوا في اليابان ، وسردينيا في إيطاليا ، ونيكويا في كوستاريكا ، وإيكاريا في اليونان ، ولوما ليندا في كاليفورنيا. نظر الباحثون في عادات نمط حياة المعمرين الذين يعيشون في هذه المناطق لفهم كيف تمكنوا من الوصول إلى هذه الأعمار القديمة.

أسرار طول العمر.
أسرار طول العمر

ما هي الأنشطة البدنية الأكثر شيوعًا في “المناطق الزرقاء”؟

واحدة من الخصائص الرئيسية لمعمري المنطقة الزرقاء هي مستوى نشاطهم البدني. الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عامًا في هذه المناطق “نشيطون للغاية ، ويقومون بحركات مستمرة ومتسقة يوميًا ، ويحافظون على هوايات يومية ويعملون بعد سن التقاعد المتوقع” ، وفقًا لدراسة أسترالية نُشرت في مجلة Journal of Population Aging.

المناطق الزرقاء.. سر الأماكن التي يوجد فيها أطول الأشخاص عمراً وأكثرهم صحة

كانت الأنشطة الأكثر شيوعًا بين المعمرين في المنطقة الزرقاء هي الأنشطة المعتدلة الشدة ، مثل السباحة والرقص والمشي والبستنة وبعض الأعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح وغسل النوافذ.

أظهرت الأبحاث أن البستنة يمكن أن تحسن الصحة العقلية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا زراعيًا الاستفادة من التعرض لأشعة الشمس والطبيعة ، فضلاً عن إنتاج فواكه وخضروات صحية لنظامهم الغذائي.

النشاط الوحيد الذي كان أكثر شيوعًا لدى المعمرين في "المنطقة الزرقاء" هو العمل الزراعي
النشاط الوحيد الذي كان أكثر شيوعًا لدى المعمرين في “المنطقة الزرقاء” هو العمل الزراعي
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ومع ذلك ، فإن خيارات نمط الحياة ليست التفسير الوحيد لطول عمر المعمرين في المنطقة الزرقاء. كما لاحظ الباحثون عوامل أخرى ، مثل الثقافة والعلاقات الاجتماعية. يميل الأشخاص في المناطق الزرقاء إلى أن يكونوا داعمين ، ولديهم روابط عائلية قوية ، ويتم دمجهم في مجتمعهم.

من المهم ملاحظة أن طول العمر يتأثر بمجموعة من العوامل الجينية والبيئية والسلوكية. ومع ذلك ، يمكن أن تلعب خيارات نمط الحياة دورًا مهمًا في تعزيز حياة طويلة وصحية. يوصى بممارسة الرياضة بانتظام ، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، والحفاظ على علاقات اجتماعية قوية وممارسة الهوايات التي تحبها.

قاعدة 80/20 في تناول الطعام.. سر الأشخاص الأطول عمراً

كان النشاط الوحيد الذي كان أكثر شيوعًا لدى المعمرين في “المنطقة الزرقاء” هو العمل الزراعي في الهواء الطلق، بما في ذلك البستنة أو الزراعة أو الرعي. من خلال تحليل الدراسات من سردينيا بإيطاليا ، وجد الباحثون أن معظم كبار السن من سردينيا أفادوا أنهم كانوا يقومون بأعمال البستنة من يوم إلى أربعة أيام في الأسبوع ويقضون حوالي ساعتين في الأسبوع في ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق.

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام وأكثر
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام وأكثر

وفقًا لمقال نُشر عام 2018 في مجلة Clinical Medicine ، فإن فوائد النشاط الزراعي مثل البستنة عديدة: فهي لا تعتبر نشاطًا بدنيًا معتدلًا فحسب ، بل إنها تعرض الأشخاص أيضًا لأشعة الشمس والطبيعة ، ويمكنها تحسين الصحة والعافية ، وحتى تنتج مباشرة الفواكه والخضروات الصحية لنظامك الغذائي.

وإذا كنت لا تعيش في مناخ مشمس على مدار العام ، فهناك خيارات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك زراعة بعض النباتات الداخلية، والتي أظهرت الأبحاث أنها مفيدة للصحة العقلية.

هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم

المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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