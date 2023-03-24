الجمعة, مارس 24, 2023
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حياتنا

القرآن والكتاب المقدّس.. فيما يلي الكتب الأكثر قراءة في التاريخ..

"قد تبدو سلسلة كتب هاري بوتر للوهلة الأولى ليست أكثر من عمل خيالي مستوحى من عالم سحري.."

كتب معالي بن عمر
أكثر الكتب قراءة في التاريخ watanserb.com
أكثر الكتب قراءة في التاريخ
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وطن-بغض النظر عن عدد الأعمال الأدبية التي استمتعت بقراءتها، ربما لا يزال عليك قراءة المزيد من الكتب المهمة والمشهورة على نطاق واسع.

وفيما استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أكثر الكتب قراءة في التاريخ:

الكتاب المقدس

يُعرف بأنه الكتاب الأكثر قراءة على الإطلاق، فمن المقدر أن النص المقدس للمسيحية قد تمت طباعته ما بين 2500 و 6000 مليون مرة.

تُرجمت هذه المخطوطة المرجعية للمسيحية إلى 438 لغة مختلفة وتُظهر كل تعاليم المسيحية من خلال الأناجيل. مما لا شك فيه أن النسخة الأكثر مبيعًا هي النسخة الإنجليزية، والمعروفة باسم The King James.

أكثر الكتب قراءة على مر التاريخ
أكثر الكتب قراءة على مر التاريخ

اقتباسات من الرئيس ماو (ماو تسي تونغ، 1964)

يلعب الاكتظاظ السكاني الصيني دورًا لصالح “الكتاب الأحمر الصغير” أو “كتاب ماو الأحمر”، حيث بيعت منه حوالي 1،000 مليون نسخة. هذا الكتاب لقي شهرة كبيرة في الصين، وهو أحد أعظم الأعمال الأدبية السياسية في القرن العشرين.

ملياردير بريطاني لا يجيد القراءة والكتابة..

القرآن

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن كتاب القرآن المقدس هو ثالث أكثر الكتب قراءة في العالم ويحتوي على رسائل الله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

دون كيخوتي دي لا مانتشا

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يعتبر كتاب دون كيخوتي دي لا مانتشا، الذي كتبه ميغيل دي سيرفانتس في عام 1605، تحفة فنيّة إسبانية.

تدور أحداث الرواية حول رجل طويل القامة وهزيل البنية ناهز الخمسين عاماً، إنه ألونسو كيخانو الذي سيطلق على نفسه لاحقاً اسم “دون كيشوت”، والذي يعيش في واحدة من قرى إسبانيا إبان القرن السادس عشر أي في بدايات عصر النهضة.قضى ألونسو أيامه من الصبح إلى الليل ومن الليل إلى الصبح” في قراءة أدب الفروسية، حتى إنه كان يبيع قطعاً من أرضه ليشتري بها كتباً عن الفروسية، وقد انتهى به هذا الهوس الشديد بالفروسية إلى فقدانه لصوابه وخلطه بين أوهامه والواقع.

ولقد تم بيع ما بين 200 و 400 مليون نسخة وهي تعتبر رمزًا من رموز الأدب في جميع أنحاء العالم.

يعتبر كتاب دون كيخوتي دي لا مانتشا، تحفة فنيّة إسبانية.
يعتبر كتاب دون كيخوتي دي لا مانتشا، تحفة فنيّة إسبانية.

الأمير الصغير

نُشرت هذه الرواية في عام 1943. ويعتبر كتاب The Little Prince أحد أفضل الكتب. وعلى الرغم من أنه قد يبدو كأنه كتاب للأطفال، فإن طابعه الانعكاسي جعلته واحدًا من أكثر الكتب قراءة على نطاق واسع في التاريخ.

وهي رواية صغيرة للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري (1900-1944).وقد تم التصويت لرواية «الأمير الصغير» كواحدة من بين أفضل كتب القرن العشرين في فرنسا وذلك في الكتب التي اختارتها صحيفة لوموند. وتحافظ هذة الرواية على المبيعات في جميع أنحاء العالم، حيث بيعت أكثر من مليون نسخة سنوياً. وقد ترجمت إلى أكثر من 230 لغة ولهجة وبيعت أكثر من 80 مليون نسخ في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها واحدة من أفضل الكتب مبيعا من الكتب المترجمة من الفرنسية.

هاري بوتر

قد تبدو سلسلة كتب هاري بوتر للوهلة الأولى ليست أكثر من عمل خيالي مستوحى من عالم سحري مليء بالمخلوقات العجيبة، لكن قصّة الفتى الساحر وكيف يستجيب لفقدان أحبّائه والأحداث المأساوية في حياته فيها الكثير من الواقعية، وهي تقدّم دروسا مهمّة للأطفال حول النضال والتغلّب على المأساة بقوة وأمل.

الكتاب المقدس
الكتاب المقدس

تاريخ مدينتين

تتبع رواية قصة مدينتين لمؤلفها الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز قائمة الروايات التاريخية، وقد ذاع صيتها وحازت على اهتمام واضح بين العديد من القراء إلى جانب الباحثين والدارسين.

يقدّم الكاتب تشارلز ديكنز من خلال صفحات هذه الرواية تاريخ الثورة الفرنسية مصورًا طبيعة الحياة بعدها والمعاناة التي لحقت بالشعوب بسببها، خاصة أبناء الطبقة الكادحة الذين تعرضوا للقمع والاضطهاد من الطبقة الأرستقراطية.

دراسة أمريكية: القراءة تزيد من متوسط العمر المتوقع

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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