ميسي إلى الهلال.. مصادر سعودية تؤكد وصحيفة إسبانية تنفي.. ما القصة؟

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وطن- أكدت مصادر متطابقة توصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاتفاق نهائي مع نادي الهلال السعودي، للانضمام إلى صفوفه بعد مفاوضات انطلقت منذ أسابيع وتسرب بعضها إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

هل يذهب ميسي إلى الهلال؟

وقال حساب “الميدان الرياضي” على تويتر، إن ميسي قد حسم الأمر بالانتقال لنادي الهلال السعودي لثلاث سنوات.

وتأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان للاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي باريس سان جيرمان، من قبل الجماهير عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم، على حد وصف ذات المصدر.

#ميسي ما بين #الهلال و #الاتحاد حسم الأمر للأول لثلاث سنوات وتأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان للاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم#الميدان| #باريس_سان_جيرمان | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/XHWkFixd8t — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) March 21, 2023

واتخذ ليونيل ميسي قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، وكيلًا مجانيًا في 30 يونيو، مع انتهاء صلاحية عقده لمدة عامين، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال

لم يقرر ميسي بعد، ما إذا كان سيواصل مع النادي الفرنسي أو سيتوجه إلى نادٍ آخر، إلا أنه أكد عدم نيته التوجه إلى الشرق الأوسط واللعب في الدوري السعودي، حسب ما ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية.

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وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن الخيار الأكثر منطقية بالنسبة لـ البرغوث، هو الاستمرار خلال الموسم في باريس سان جيرمان، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

ونوهت “سبورت” إلى أن النادي الباريسي يقوم في الأثناء بصياغة اقتراح ثان لميسي، وبعد ذلك سيقرر ميسي ما إذا كان سيقبل التمديد.

اللافت أن ما قرره ليو ميسي بالفعل هو عدم الاستماع إلى المقترحات التي يمكن أن تأتي من الشرق الأوسط، وتحديداً من المملكة العربية السعودية.

ارتبط اسم ميسي مع الهلال، الفريق الرائد في آسيا، بعرض 600 مليون يورو لمدة موسمين، وهو خيار لا يفكر فيه ليو ميسي في الوقت الحالي، بحسب الصحيفة.

أصدر خورخي ميسي نفسه بيانًا وصف فيه الأخبار الكاذبة أيًا من هذه المعلومات التي تتعلق بالهلال والعرض المزعوم من نفس المستوى الذي قبله كريستيانو رونالدو.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو ـ ند ميسي التاريخي ـ قد انتقل في مستهل العام الجاري للعب في صفوف النصر السعودي، في صفقة تاريخية بقيمة 450 مليون دولار حتى عام 2025، مع اختياره سفيرا لملف السعودية في تنظيم كأس العالم 2030.