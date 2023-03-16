ما هي شروط الدول العربية لإخراج نظام الأسد من عزلته ورفع العقوبات؟

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وطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن عدداً من الدول العربية تسعى لإخراج نظام الأسد من عزلته ومساعدته وتخفيف العقوبات عنه مقابل الامتثال لمجموعة من المتطلبات.

وعلقت جامعة الدول العربية ، وهي مجموعة من 22 دولة ، عضوية سوريا في عام 2011 وفرضت عقوبات على نظام الأسد الوحشي، الذي ارتكب جرائم مروعة ضد الاحتجاجات التي بدأت خلال انتفاضة الربيع العربي وسرعان ما تحولت إلى مقاومة مسلحة.

كما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا، عقوبات صارمة على الحكومة السورية والشركات المرتبطة بعائلة الأسد.

وفي الأسابيع الأخيرة، أرسل الأردن ومصر وزيري خارجيتهما إلى دمشق في أول زيارة دبلوماسية لهما منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

جعلت الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ، من إعادة الأسد إلى الحظيرة العربية أولوية. حيث استضاف رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رأس النظام السوري في أبو ظبي العام الماضي.

وفي 20 فبراير ، طار الأسد إلى عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق. وقال مسؤولون أوروبيون وخليجيون إنه طلب من السلطان الضغط على الدول الغربية لرفع العقوبات مؤقتًا مقابل إبقاء المعابر إلى مناطق المعارضة مفتوحة.

كبح نفوذ إيران

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وأشارت الصحيفة في تقرير كتبته “بينوا فوكونيتبع” نقلاً عن مسؤولين عرب وأوروبيين، أن الدول العربية التي نبذت رئيس النظام السوري بشار الأسد في يوم من الأيام، باتت تعرض عليه اليوم صفقة من شأنها إعادة العلاقات بين دمشق وكثير من دول الشرق الأوسط وفي الوقت نفسه كبح نفوذ إيران.

وفي المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت الدول العربية مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الحرب الأهلية-وفق تعبير الصحيفة- التي استمرت 12 عامًا في البلاد وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة الأسد، على حد قول المسؤولين.

الاستفادة من الكارثة

وتابعت الصحيفة أن الأسد في المقابل، سيشارك مع المعارضة السياسية السورية ، ويقبل القوات العربية لحماية اللاجئين العائدين، ويقمع تهريب المخدرات غير المشروع ويطلب من إيران التوقف عن توسيع وجودها في البلاد، على حد قول المسؤولين.

وقال مستشار للحكومة السورية ومسؤولون عرب ومسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات، إن المحادثات لا زالت في مراحلها الأولى، ولم يُظهر الأسد أي اهتمام بالإصلاح السياسي أو استعداد لاستقبال القوات العربية. بالإضافة إلى ذلك ، لم تُظهر القوى الغربية أي ميل لإنهاء العقوبات الصارمة على انتهاكات سوريا لحقوق الإنسان.

لكن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا ، وقتلت 6000 شخص في سوريا ، أعطت زخمًا للمحادثات حيث يسعى بشار الأسد للاستفادة من الكارثة الإنسانية لتقليل عزلته ، على حد قول هؤلاء المسؤولين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعا إلى إنهاء الوضع الراهن بشأن سوريا للسماح بالرد على أزمتها الإنسانية طويلة الأمد.

وافقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا على إعادة العلاقات مع إيران في صفقة بوساطة الصين، مما يشير إلى أن المملكة منفتحة على تغيير المسار في الاصطفاف الجيوسياسي للمنطقة.

إعادة الاصطفاف

وبحسب الصحيفة الأمريكية قد يكون الانفراج حول الأسد أحد أكثر الأمثلة جرأة على إعادة الاصطفاف الواسع الجارية في الشرق الأوسط ، مع تلاشي التوترات التي انبثقت عن الربيع العربي وتبدد مصالح القوى الأجنبية في المنطقة.

وكان الجيران العرب لنظام الأسد يعيدون بناء العلاقات معه لعدة سنوات بعد أن قام بقمع الثورة ضده وبسط سيطرته على جزء كبير من البلاد ، باستثناء جزء من الأراضي الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها التنظيمات الكردية، وآخر هو المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وفي حين أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يزدرون الأسد وأفعاله، فإنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سوريا تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت ، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة.

ومن المرجح أن تكون إعادة الاندماج المحتملة لسوريا في المنطقة الأوسع وإعادة بنائها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لمسؤولين أوروبيين وعرب.

تقليل نفوذ إيران

ووفق تقرير الصحيفة سيساعد تحسين العلاقات مع بشار الأسد على تقليل نفوذ إيران على أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة ، كما يقول أشخاص مطلعون على تفكير بعض الدول العربية.

ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن إقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن الأسد وشركائه، لن يكون أمراً سهلاً على الدول العربية ، حتى بالنسبة لأولئك الذين هم حلفاء أقوياء للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على سوريا “لها تصاريح طويلة الأمد تسمح بالمساعدة الإنسانية”.

وقال المتحدث: “يظل تركيزنا في هذا الوقت من الأزمات على إنقاذ الأرواح ومساعدة الشعب السوري على التعافي من الزلزال ، ونشجع شركائنا الإقليميين على اتباع نفس النهج”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال مباشرة بعد الزلازل الشهر الماضي: “نشجع التطبيع” فقط إذا نفذ نظام الأسد خريطة الطريق نحو انتخابات حرة.

إعفاءات إنسانية

وسمحت الولايات المتحدة وأوروبا بإعفاءات إنسانية واسعة من العقوبات لفتح الطريق أمام مساعدات الزلزال إلى شمال غرب سوريا. لكنهم يقولون إن الزلازل لا ينبغي أن تكون ذريعة لتغيير جذري في السياسة تجاه دكتاتور يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من السوريين ، بما في ذلك بسبب الأسلحة الكيميائية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء سجل حقوق الإنسان للأسد وعدم رغبته في إجراء انتخابات حرة ، واستبعد دعوة الحكومة السورية لعقد مؤتمر للمانحين من المقرر في الأشهر المقبلة ، لإعادة بناء المناطق التي ضربتها الكارثة ، حسب مسؤولين أوروبيين.