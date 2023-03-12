الأحد, مارس 12, 2023
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لحظة إصابة ياسين بونو الخطيرة التي استدعت نقله للمستشفى (فيديو)

تعرض الحارس المغربي ياسين بونو لإصابة بليغة خلال مباراة فريقه أمام نادي ألميريا، ونُقل إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية

كتب خالد الأحمد
ياسين بونو watanserb.com
ياسين بونو
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وطن- تعرض حارس مرمى نادي إشبيلية المغربي “ياسين بونو” لإصابة، خلال مباراة فريقه أمام ألميريا، التي أقيمت مساء، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ياسين بونو يتعرض لإصابة خطيرة

ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن الحارس ياسين بونو أسعف على نقالة بعد تعرضه لضربة قاسية في الدقيقة 33 من المباراة ، حيث كانت النتيجة 0-1 بين إشبيليا وألميريا.

ووقعت إصابة “بونو” بعد خروجه للتصدي لهجمة عرضية من مهاجم الفريق المنافس، فاصطدم بزميله في الفريق أليكس تيليس ليسقط مصابا.

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس ياسين بونو البالغ عمره 31 عامًا، ونُقل إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات كإجراء احترازي فيما حل مكانه الحارس البديل ماركو.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة خروج بونو من ملعب “سانشيز بيزخوان” على وقع التصفيق من جماهير إشبيلية وكذلك لاعبي الفريقين.

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بونو يخضع للعلاج في المستشفى

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن ياسين بونو، شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة، ولا يزال يخضع للعلاج في المستشفى، وسيظل بعض الوقت كإجراء احترازي، وسيخضع للمزيد من الفحوصات.

وبحسب تقرير لموقع “sevilla” فإن بونو اضطر إلى التغيب عن مباراتين هذا الموسم بسبب الإصابة في فترة الإحماء، واحدة في كأس العالم والأخرى في الإياب ضد ايندهوفن في الدوري الأوروبي.

وهو الآن في انتظار فحوصات طبية لتحديد مدى إصابته. بالإضافة إلى ذلك فقد أصيب أيضًا ضد كوبنهاغن في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعد خروج بونو مصاباً قلب إشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ألميريا بفضل ثنائية لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وإريك لاميلا بعدما افتتح سيرجيو أكيمي التسجيل للفريق الضيف.

ياسين بونو يتعرض لإصابة خطيرة
ياسين بونو يتعرض لإصابة خطيرة

ياسين بونو وجائزة زامورا

وفاز المغربي ياسين بونو بجائزة زامورا التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم في أيار 2022، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة.

ويمنح الاتحاد الإسباني الجائزة للحارس الذي سُجل في مرماه أقل عدد من الأهداف طوال موسم الدوري، حيث استقبل حارس نادي إشبيلية 30 هدفًا خلال 38 مباراة لعبها في الدوري.

وبات بونو بذلك أول حارس عربي وثاني إفريقي يحرز هذه الجائزة.

كما ساهم كذلك ياسين بونو في وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم الماضي بقطر، بعد وقوفه سدًا منيعًا ضد تسديدات لاعبي البرتغال لتنتهي المباراة بفوز المغرب 1–0، ليصبح بذلك أول منتخب أفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة من البطولة.

واستطاع أن يتصدر قائمة اللاعبين الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من المباريات في هذه البطولة (3 مباريات)، متعادلًا مع إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين حتى نهاية البطولة.

المصدرتويتر، موقع sevilla، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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