الجمعة, مارس 10, 2023
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الهدهد

لحظة وصول نيمار لمستشفي “سبيتار” في قطر لإجراء عملية جراحية! (شاهد)

نيمار عانى من التواء حاد في كاحله الأيمن خلال مباراة ناديه بالدوري الفرنسي يوم 20 فبراير الماضي ضد ليل

كتب سالم حنفي
وصول نيمار لمستشفى سبيتار watanserb.com
اللاعب البرازيلي نيمار في مستشفى سبيتار في الدوحة
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة وصول لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، لمستشفى الطب الرياضي “سبيتار” في العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء عملية جراحية لكاحله بعد إصابته خلال مباراة الدوري الفرنسي يوم 20 فبراير ضد ليل.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهر “نيمار” متكّئاً على عكازين، فور نزوله من السيارة التي أحضرته لباب المستشفى.

بيان نادي باريس سان جيرمان حول نجاح عملية نيمار

وخضع النجم البرازيلي نيمار (31 عاماً)، لعملية جراحية يوم الجمعة في قطر، لإصابته في أربطة الكاحل اليمنى، وهي العملية التي “سارت على ما يرام”، حسبما أعلن ناديه باريس سان جيرمان.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن الجراحة أجريت في مستشفى اسبيتار في الدوحة، وأجراها ثلاثة أطباء من بينهم رودريجو لاسمار، أحد أطباء المنتخب البرازيلي.

وذكر البيان، أن “اللاعب سيحافظ من الآن فصاعدًا على بروتوكول الراحة والرعاية”.

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وعندما أعلن باريس سان جيرمان، أنّ نيمار سيخضع لعملية جراحية يوم الاثنين الماضي، كشف أن نجمه البرازيلي سيغيب لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن بقية الموسم.

طبيعة الإصابة التي تعرّض لها نيمار

وعانى أغلى لاعب في التاريخ من التواء حادّ في كاحله الأيمن (وهو مفصل أصيب بشكل متكرر خلال مسيرته)، خلال مباراة ناديه بالدوري الفرنسي يوم 20 فبراير ضد ليل.

وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة إصابة نيمار بضرر في الرباط، مما أجبره في النهاية على الخضوع لعملية جراحية مرة أخرى.

وفي نوفمبر الماضي، تعرّض اللاعب لإصابة في أربطة الكاحل اليمنى مع وذمة عظمية طفيفة خلال مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر، مما تركه خارج المباراتين ضد سويسرا والكاميرون.

محنة إصابة نيمار

بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بلغ غياب نيمار، بسبب الإصابة خلال فترة عمله في باريس سان جيرمان ما يقرب من 731 يومًا، أي عامين كاملين.

وغاب البرازيلي صاحب القميص رقم (10)، عن كل موسم لعب فيه مع باريس سان جيرمان منذ وصوله إلى النادي الباريسي لموسم 2017-2018.

من وجهة نظر تنافسية، غاب نيمار عن إجمالي 104 مبارايات بقميص باريس سان جيرمان.

وخاض البرازيلي 173 مباراة في جميع المسابقات، مما يعني أنه أصيب في ما يقرب من 37.5٪ من المباريات التي كان متاحًا فيها للنادي الباريسي.

المصدرتويتر ، ماركا ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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