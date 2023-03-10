لحظة وصول نيمار لمستشفي “سبيتار” في قطر لإجراء عملية جراحية! (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة وصول لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، لمستشفى الطب الرياضي “سبيتار” في العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء عملية جراحية لكاحله بعد إصابته خلال مباراة الدوري الفرنسي يوم 20 فبراير ضد ليل.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهر “نيمار” متكّئاً على عكازين، فور نزوله من السيارة التي أحضرته لباب المستشفى.

النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يصل إلى #الدوحة لاجراء عملية في مستشفى الطب الرياضي سبيتار. pic.twitter.com/y7KIOG4iAi — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 10, 2023

بيان نادي باريس سان جيرمان حول نجاح عملية نيمار

وخضع النجم البرازيلي نيمار (31 عاماً)، لعملية جراحية يوم الجمعة في قطر، لإصابته في أربطة الكاحل اليمنى، وهي العملية التي “سارت على ما يرام”، حسبما أعلن ناديه باريس سان جيرمان.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن الجراحة أجريت في مستشفى اسبيتار في الدوحة، وأجراها ثلاثة أطباء من بينهم رودريجو لاسمار، أحد أطباء المنتخب البرازيلي.

وذكر البيان، أن “اللاعب سيحافظ من الآن فصاعدًا على بروتوكول الراحة والرعاية”.

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وعندما أعلن باريس سان جيرمان، أنّ نيمار سيخضع لعملية جراحية يوم الاثنين الماضي، كشف أن نجمه البرازيلي سيغيب لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن بقية الموسم.

طبيعة الإصابة التي تعرّض لها نيمار

وعانى أغلى لاعب في التاريخ من التواء حادّ في كاحله الأيمن (وهو مفصل أصيب بشكل متكرر خلال مسيرته)، خلال مباراة ناديه بالدوري الفرنسي يوم 20 فبراير ضد ليل.

وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة إصابة نيمار بضرر في الرباط، مما أجبره في النهاية على الخضوع لعملية جراحية مرة أخرى.

وفي نوفمبر الماضي، تعرّض اللاعب لإصابة في أربطة الكاحل اليمنى مع وذمة عظمية طفيفة خلال مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر، مما تركه خارج المباراتين ضد سويسرا والكاميرون.

محنة إصابة نيمار

بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بلغ غياب نيمار، بسبب الإصابة خلال فترة عمله في باريس سان جيرمان ما يقرب من 731 يومًا، أي عامين كاملين.

وغاب البرازيلي صاحب القميص رقم (10)، عن كل موسم لعب فيه مع باريس سان جيرمان منذ وصوله إلى النادي الباريسي لموسم 2017-2018.

من وجهة نظر تنافسية، غاب نيمار عن إجمالي 104 مبارايات بقميص باريس سان جيرمان.

وخاض البرازيلي 173 مباراة في جميع المسابقات، مما يعني أنه أصيب في ما يقرب من 37.5٪ من المباريات التي كان متاحًا فيها للنادي الباريسي.