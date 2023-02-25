السبت, فبراير 25, 2023
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رياضة

سبب اعتزال سيرجيو راموس دولياً مع منتخب إسبانيا

سيرجيو راموس يكشف عن سبب اعتزاله الدولي مع لاروخا

كتب فارس أبو شيحة
سبب اعتزال سيرجيو راموس watanserb.com
سبب اعتزال سيرجيو راموس
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وطن- كشف النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 35 عاماً، عن سبب اعتزاله دولياً مع منتخب إسبانيا، بعد مشوار استمر ل21 عاماً تكلل بالإنجازات والألقاب في كافة المسابقات والبطولات المختلفة.

وقال المدافع الإسباني راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تلقيت مكالمة من المدرب الذي أخبرني أنه لن يعتمد عليّ في المنافسات القادمة، كما أعتقد بأنه انتهى كل شيء بالنسبة لي مع المنتخب”.

سبب اعتزال سيرجيو راموس

وأردف الإسباني راموس، ” لست سعيداً بذلك، وأحسد لوكا مودريتش وليونيل ميسي وبيبي، على الدعم الذي يحصلون عليه مع منتخباتهم”.

كما وأضاف، ” العمر في حد ذاته ليس فضيلة أو عيباً، إنه مجرد رقم لا يرتبط بالضرورة بالأداء أو القدرة، لكن هذا الشيء يجب أن أتقبله على الرغم من أنني حزين، وأشارككم وبرأس مرفوع وشاكراً كل السنوات الطويلة التي قضيتها مع المنتخب”.

وختم لاعب باريس سان جيرمان راموس، ” ذكريات لا تنسى، كل الألقاب التي قاتلنا من أجلها واحتفلنا معاً، كما أن الفخر الذي أشعر به كأكثر إسباني دولي في كل العصور. هذا المنتخب وهذا القميص وهؤلاء المعجبين جعلوني سعيداً، سأواصل دعم بلدي بشغف ومحظوظ بما يكفي لتمثيله..”.

ألقاب راموس مع منتخب إسبانيا

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وشارك الماتادور الإسباني سيرجيو راموس، 180 مباراة في كافة المسابقات والبطولات الدولية، سجل فيها 23 هدفاً.

كما وتوج راموس مع لاروخا العديد من الألقاب، وهي كأس أوروبا مرتين 2008 و2012، وكأس العالم عام 2010.

اعتزل راموس دولياً
اعتزل راموس دولياً

ويعد الإسباني راموس أكثر مدافع إسباني أحرز أهدافاً مع لاروخا، كما أنه أكثر لاعب حقق انتصارات مع منتخب إسبانيا.

انتقال راموس إلى النصر السعودي

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن النجم الإسباني سيرجيو راموس، لا يزال يرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، من أجل مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن لعبا معاً مع نادي ريال مدريد الإسباني.

كما وأردفت الصحيفة، ” النصر السعودي يخطط للتعاقد مع لوكا مودريتش وراموس، إلى جوار رونالدو، في سوق الانتقالات القادمة”.

راموس
راموس

وينتهي عقد الإسباني راموس مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في يونيو/ حزيران القادم.

المصدروطن + سيرجيو راموس تويتر + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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