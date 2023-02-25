سبب اعتزال سيرجيو راموس دولياً مع منتخب إسبانيا

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وطن- كشف النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 35 عاماً، عن سبب اعتزاله دولياً مع منتخب إسبانيا، بعد مشوار استمر ل21 عاماً تكلل بالإنجازات والألقاب في كافة المسابقات والبطولات المختلفة.

وقال المدافع الإسباني راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تلقيت مكالمة من المدرب الذي أخبرني أنه لن يعتمد عليّ في المنافسات القادمة، كما أعتقد بأنه انتهى كل شيء بالنسبة لي مع المنتخب”.

سبب اعتزال سيرجيو راموس

وأردف الإسباني راموس، ” لست سعيداً بذلك، وأحسد لوكا مودريتش وليونيل ميسي وبيبي، على الدعم الذي يحصلون عليه مع منتخباتهم”.

كما وأضاف، ” العمر في حد ذاته ليس فضيلة أو عيباً، إنه مجرد رقم لا يرتبط بالضرورة بالأداء أو القدرة، لكن هذا الشيء يجب أن أتقبله على الرغم من أنني حزين، وأشارككم وبرأس مرفوع وشاكراً كل السنوات الطويلة التي قضيتها مع المنتخب”.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

وختم لاعب باريس سان جيرمان راموس، ” ذكريات لا تنسى، كل الألقاب التي قاتلنا من أجلها واحتفلنا معاً، كما أن الفخر الذي أشعر به كأكثر إسباني دولي في كل العصور. هذا المنتخب وهذا القميص وهؤلاء المعجبين جعلوني سعيداً، سأواصل دعم بلدي بشغف ومحظوظ بما يكفي لتمثيله..”.

ألقاب راموس مع منتخب إسبانيا

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وشارك الماتادور الإسباني سيرجيو راموس، 180 مباراة في كافة المسابقات والبطولات الدولية، سجل فيها 23 هدفاً.

كما وتوج راموس مع لاروخا العديد من الألقاب، وهي كأس أوروبا مرتين 2008 و2012، وكأس العالم عام 2010.

ويعد الإسباني راموس أكثر مدافع إسباني أحرز أهدافاً مع لاروخا، كما أنه أكثر لاعب حقق انتصارات مع منتخب إسبانيا.

انتقال راموس إلى النصر السعودي

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن النجم الإسباني سيرجيو راموس، لا يزال يرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، من أجل مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن لعبا معاً مع نادي ريال مدريد الإسباني.

رسمياً 🚨 : الاتحاد الإسباني يودع راموس الاتحاد الإسباني شكر راموس على تفانيه وعلى ما قدمه للمنتخب عبر حسابهم الرسمي .. ◀️ مونتاج من حساب إسبانيا الرسمي

pic.twitter.com/7FQsp4wbFW — منتخب إسبانيا (@spain_national) February 24, 2023

كما وأردفت الصحيفة، ” النصر السعودي يخطط للتعاقد مع لوكا مودريتش وراموس، إلى جوار رونالدو، في سوق الانتقالات القادمة”.

وينتهي عقد الإسباني راموس مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في يونيو/ حزيران القادم.