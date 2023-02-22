القهوة أم الشاي…أيهما أفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

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وطن- للقهوة فوائد صحية كثيرة، ولكن كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، عن أن بعض الأشخاص يجب أن يحدّوا بجدية من كمية القهوة التي يشربونها.

القهوة

بحسب موقع “welovecycling“، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب وصعوبة النوم، وقد تكون هذه مشكلة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم الشديد.

على الرغم من أنها تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء ومن خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل: مرض السكري من النوع 2، وبعض أنواع السرطان، فإن الدراسة الأخيرة كشفت عن أن شرب أكثر من فنجانين من القهوة يومياً قد يؤدي إلى مضاعفة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد.

القهوة وضغط الدم

من جهته، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور هيروياسو إيزو، مدير معهد أبحاث السياسة الصحية العالمية، ومكتب التعاون الصحي الدولي، والمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو، اليابان، وأستاذ فخري في جامعة أوساكا: “هدفت دراستنا إلى تحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضاً على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، وفحصت أيضاً تأثيرات الشاي الأخضر على السكان أنفسهم”.

وأضاف: “هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطاً بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد”.

شملت الدراسة أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، وتمت متابعتهم بأكثر من 19 عامًا.

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وقدم المشاركون بيانات من خلال الفحوصات الصحية والاستبيانات الذاتية، لتقييم نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي.

وقال إيزو في هذا السياق: “قد تدعم هذه النتائج التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحاد يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة. نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد هم أكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، فقد تفوق الآثار الضارة للكافيين آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة”.



كوب واحد

ووجدت الدراسة أن كوبًا واحدًا من القهوة واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا لا يزيد من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.

ويقول الباحثون إن هناك حاجة للمزيد من البحث لمعرفة المزيد عن آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ولكن إذا كنت تريد أن تكون في صحة جيدة، فينصح الخبراء بتناول فنجان واحد من القهوة يوميًا أو أقل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الشديد. إذا كان الشاي هو المشروب المفضل لديك، فيمكنك شربه يوميًا.