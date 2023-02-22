الأربعاء, فبراير 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالقهوة أم الشاي...أيهما أفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟
حياتنا

القهوة أم الشاي…أيهما أفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

كشفت الدراسة أن شرب أكثر من فنجانين من القهوة يومياً قد يؤدي إلى مضاعفة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد

كتب ايمان الباجي
القهوة أم الشاي...أيهما أفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ watanserb.com
القهوة أم الشاي
- Advertisement -

وطن- للقهوة فوائد صحية كثيرة، ولكن كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، عن أن بعض الأشخاص يجب أن يحدّوا بجدية من كمية القهوة التي يشربونها.

القهوة

بحسب موقع “welovecycling“، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب وصعوبة النوم، وقد تكون هذه مشكلة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم الشديد.

القهوة

على الرغم من أنها تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء ومن خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل: مرض السكري من النوع 2، وبعض أنواع السرطان، فإن الدراسة الأخيرة كشفت عن أن شرب أكثر من فنجانين من القهوة يومياً قد يؤدي إلى مضاعفة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد.

القهوة وضغط الدم

من جهته، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور هيروياسو إيزو، مدير معهد أبحاث السياسة الصحية العالمية، ومكتب التعاون الصحي الدولي، والمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو، اليابان، وأستاذ فخري في جامعة أوساكا: “هدفت دراستنا إلى تحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضاً على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، وفحصت أيضاً تأثيرات الشاي الأخضر على السكان أنفسهم”.

وأضاف: “هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطاً بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد”.

شملت الدراسة أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، وتمت متابعتهم بأكثر من 19 عامًا.

- Advertisement -

وقدم المشاركون بيانات من خلال الفحوصات الصحية والاستبيانات الذاتية، لتقييم نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي.

وقال إيزو في هذا السياق: “قد تدعم هذه النتائج التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحاد يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة. نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد هم أكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، فقد تفوق الآثار الضارة للكافيين آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة”.

الشاي الأخضر

كوب واحد

ووجدت الدراسة أن كوبًا واحدًا من القهوة واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا لا يزيد من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد. 

ويقول الباحثون إن هناك حاجة للمزيد من البحث لمعرفة المزيد عن آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ولكن إذا كنت تريد أن تكون في صحة جيدة، فينصح الخبراء بتناول فنجان واحد من القهوة يوميًا أو أقل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الشديد. إذا كان الشاي هو المشروب المفضل لديك، فيمكنك شربه يوميًا.

المصدرموقع "welovecycling"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

أسوأ 5 مشروبات لصحة الدماغ

حياتنا

شاي الـYaupon: مشروب أمريكي قد يكتسح السوق ويجعلك تستغني عن القهوة

حياتنا

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

حياتنا

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

حياتنا

القهوة تخفض ضغط الدم.. كم كوباً يجب أن تشرب في اليوم؟

حياتنا

دواء ضد ارتفاع ضغط الدم قادر على إطالة متوسط العمر المتوقع؟

حياتنا

دراسة علمية: القهوة تقلّل من أمراض الكبد لدى مرضى السكري من النوع الثاني

حياتنا

دراسة دنماركية: إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

حياتنا

لتقليل خطير الإصابة بالخرف..عليك بكوب من هذا الشاي

حياتنا

ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

حياتنا

ثلاث طرق فعّالة لطحن حبوب القهوة إذا لم يكن لديك مطحنة خاصة

حياتنا

لا تتخلص من القهوة المتبقية.. بهذه الحيلة يمكنك استخدامها لأيام إضافية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية وتسجيلات صوتية مزلزلة للمطاردين

الإسماعيلي يقترب من إقالة ميدو وهذا هو البديل لخلافته

لماذا الحمار الوحشي مخطط بالأبيض والأسود؟..لن تصدق الإجابة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

حاخامات يهود يتظاهرون ضد الاستيطان الإسرائيلي ويرفعون أعلام فلسطين “فيديو”

موقع استخباري: جمال مبارك يعتزم منافسة “السيسي” وهذه تفاصيل اجتماع سري بالسفير الأمريكي!

طفلك يحتاج إلى هاتين المهارتين الأساسيتين للنجاح في الحياة.. وفقًا لعلماء النفس

بعد هجوم مئات المعجبين عليها في لبنان.. من هي التيك توكر بيسان إسماعيل وعمرها وديانتها؟

“أقاطع عائلتي وأصدقائي بسبب العنصرية ضد المصريين”.. مقال كويتي يفتح الجرح الغائر

الكويت تقرر ترك “السيسي” لمصيره وترفض الامتثال لصندوق النقد لمساعدة مصر.. تفاصيل مثيرة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC